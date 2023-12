Stile e funzionalità: come scegliere lo zaino porta PC ideale

In questo articolo andiamo ad esplorare insieme quali sono le migliori scelte nel campo degli zaini porta PC: quali sono i fattori da prendere in considerazione prima di scegliere?

Professionisti, studenti e non solo hanno sempre più spesso bisogno di portare con sé il PC a scuola, all’università o in ufficio; per lo scopo si utilizzano solitamente borse (a mano o a tracolla) oppure zaini dal taglio più tecnico e professionale. In genere, la seconda opzione risulta più pratica e funzionale, dal momento che consente di trasportare comodamente un laptop avendo, al contempo, le mani libere mentre si viaggia sui mezzi pubblici o in bici.

Uno zaino porta PC, per risultare davvero pratico e funzionale, deve soddisfare una serie di requisiti, attraverso caratteristiche ben precise, così da adattarsi al meglio alle esigenze personali. I marchi di abbigliamento e accessori come, ad esempio, Carpisa, sviluppano linee di zaini uomo diversi per forme, dimensioni ed equipaggiamento. Vediamo in questo approfondimento quali sono i parametri tecnici e realizzativi che contraddistinguono un accessorio di qualità e come orientarsi rispetto ad un’offerta di mercato particolarmente ampia e variegata.

Quali fattori prendere in considerazione

La scelta di uno zaino per PC si basa sulla valutazione di diversi fattori; in particolare:

forma e dimensioni;

quantità e disposizione di scomparti interni, tasche e alloggiamenti;

capacità interna;

caratteristiche ergonomiche dello schienale e degli spallacci;

materiale di fabbricazione;

sicurezza e altre dotazioni accessorie.

In aggiunta, va tenuto in conto l’utilizzo che si intende fare dello zaino; un porta PC, ad esempio, deve essere adatto a riporre non solo il laptop ma, eventualmente, altri accessori elettronici. Chi viaggia prevalentemente sui mezzi pubblici, invece, avrà bisogno certamente di un prodotto resistente, magari senza badare troppo all’estetica ma – piuttosto – dando maggior peso all’aspetto prettamente pratico e funzionale.

Forma e dimensioni

Uno zaino professionale per PC non è necessariamente squadrato ma ha una conformazione tale da consentire di alloggiare comodamente portatili e laptop al suo interno. Naturalmente, non deve essere troppo piccolo, di dimensioni tali da dover infilare il device a forza al suo interno; contemporaneamente, non deve essere troppo grande: uno spazio oversize aumenta la possibilità che il laptop possa subire delle sollecitazioni e finanche dei danni durante il trasporto. Nella scelta del modello da acquistare, quindi, è bene prediligere modelli pienamente congruenti con le misure del proprio PC, in termini di lunghezza, larghezza e spessore.

Organizzazione degli spazi interni: tasche e scomparti

PC e laptop sono dispositivi piuttosto delicati; quando portati all’interno di uno zaino, vanno riposti in una tasca o uno scomparto apposito (preferibilmente chiuso da una zip o in altro modo) o, a limite, tenuti fermi in disposizione mediante una fascia elastica. L’alloggiamento per il PC deve essere grande abbastanza da contenerlo ma, come già sottolineato, non troppo. Gli altri scomparti a tasca possono essere utili per riporre documenti, faldoni, cartelle ma anche accessori di dimensioni più contenute, per i quali solitamente non mancano sacche laterali ‘su misura’.

Comfort ergonomico

Sono due gli aspetti ai quali prestare attenzione da questo punto di vista: lo schienale e gli spallacci. Per quanto riguarda il primo, è auspicabile che sia imbottito o rinforzato (o entrambi), così che lo zaino conservi la propria conformazione e non sia il laptop stesso a fungere da ‘supporto’ contro la schiena. Anche gli spallacci devono essere imbottiti, in maniera tale che portare lo zaino in spalla – anche per diverse ore – non risulti scomodo e fastidioso.

Materiali e confezionamento

In generale, è consigliabile optare per zaini confezionati con materiali solidi e resistenti; quelli di vera pelle o ecopelle hanno anche un indubbio valore estetico mentre quelli in tessuto tecnico, nylon e affini si lasciano preferire per la maggiore resistenza e, soprattutto, l’impermeabilità. Allargando il discorso, anche la qualità della manifattura non è da sottovalutare: uno zaino confezionato con elevati standard qualitativi risulterà certamente più duraturo.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!