Recensione Princess Peach Showtime: “bravi, bis” o “sipario, prego”?

Scoprite nella nostra recensione se il gran finale di Nintendo Switch con Princess Peach Showtime merita il lancio delle rose o dei pomodori

Non sapremmo nemmeno noi come aprire la recensione, perché ciascuna sfaccettatura di Princess Peach Showtime impregna l’incipit di ironia. Sì, sia questo gioco che Paper Mario: Il Portale Millenario si legano al palcoscenico del teatro nella loro iconografia, facendo da duplice gran finale al ciclo vitale di Nintendo Switch. Vero, la principessa torna effettivamente a “rubare la scena” a vent’anni da Super Princess Peach per Nintendo DS, come il gineceo allestito da IIDEA è stato felice di ricordare. Ma, in fin dei conti, il baffone ha preferito spingere la monarca in avanti, rimanendo dietro le quinte, lasciando alla donzella il ruolo di soddisfare la sua platea. La quale, per inciso, siamo noi redattori.

Questo titolo è tante cose, il che forse ne rappresenta l’unico vero problema. Il marketing verte tanto sull’aspetto del girl power e della sovversione delle aspettative sulla donzella in pericolo, un ruolo che in realtà la principessa ha abbandonato a più riprese sia negli spinoff (Super Smash Bros. Ultimate, Mario Strikers: Battle League Football) che nelle avventure vere e proprie (Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG). La realtà dei fatti, piuttosto, è che il gioco le affida con tale pretesto (sì, in parte lo è) un fritto misto di idee di gameplay che, pur non cozzando tra loro, non fanno mai realmente nulla di espressamente legato al microcosmo mariesco. Tale è l’era da “tardo 3DS” della console, supponiamo.

Prove generali | Recensione Princess Peach: Showtime!

Abbastanza appropriatamente vista la vena teatrale del tutto, apriamo la recensione con la trama di Princess Peach Showtime. Badate bene: il flebile legame con il resto dell’immaginario del baffone, ovvero un comparto narrativo non profondissimo, non nega al gioco di spargere una storia più vivace del solito (con dialoghi al pari dei giochi di ruolo) in giro per i livelli. Di base, la dolce regnante si ritrova in trasferta per visitare il Teatro Splendente, ma sia lei che gli abitanti autoctoni vengono subito presi in ostaggio da Uva Spina e dalla sua Compagnia dei Mosti. Starà a Peach e alla guardiana del teatro, Stella, salvare le star del luogo e riportare l’ordine.

La maggior parte dei personaggi non giocanti benevoli consiste nei Teatrì, dal volto simile a quello dei Torcibruchi per i fan più avvezzi al mondo di Mario, le cui Splendì rappresentano le celebrità della sfera recitativa (o celebrità in generale, vista la cultura teatrale del luogo). Durante la loro prigonia, però, alla protagonista del gioco spetterà il compito di mettersi anche al centro metanarrativo (cough, cough) dei livelli stessi. Ogni stage rappresenta una differente pièce sostenuta da marchingegni di scena, palchi rotanti e quant’altro. Le emozioni alla base della recitazione sono come linfa vitale per i Teatrì, da cui l’attacco “umorale” dello Splendore che, dolente o nolente, omaggia proprio il medesimo potere di Super Princess Peach da cui questo sequel pareva voler prendere le distanze.

Il palcoscenico | Recensione Princess Peach: Showtime!

Eccezion fatta per i gimmick comportati dai costumi (ne parleremo tra poco), il level design si pone quasi sempre come un platformer lineare e, per il preludio che precede i costumi, forse al di sotto di qualche standard (sicuramente quelli della Grande N). Il salto di Peach, in particolar modo, non si avvicina neanche lontanamente alle opzioni di mobilità che la principessa vanta altrove. Se non altro, la struttura dei livelli si contorce adeguatamente per venire incontro a questa “debolezza” di platforming. In primo piano, piuttosto, c’è un utilizzo dei “sensi unici” già visti nella serie Kirby, palese ispirazione anche dietro l’antagonista, nonché la già citata narrazione ripartita anche negli stage.

Abbiamo fatto cenno al level design unilaterale dei vari Kirby perché le Gemme di Splendore da collezionare conferiscono sovente al titolo la sua longevità richiedendo altrettanto spesso di rigiocare un livello. I modi per ottenere le Gemme da collezionare sono molteplici. Alcune si possono trovare durante il gameplay regolare, altre ancora vanno composte raccogliendo i vari spicchi necessari a ricostruirle. Poi ci sono le più truffaldine, celate spesso dietro minigiochi e sfide a tempo non ripetibili al di là della menzionata ripetizione dell’intero livello. In tal senso, non si può dire che il gioco non sappia trovare metodi intriganti per farsi assaporare a più riprese. O, per dirla in modo più diretto, allungare il brodo.

La costumista | Recensione Princess Peach: Showtime!

Ci sono due tipi di trasformazioni nel gioco. Quella più adatta agli amanti dei platformer assegna a Peach un moveset vero e proprio, più ampio, che può spaziare dalle doti offensive a quelle evasive. Un esempio su tutti è Peach spadaccina, i cui salti si trasformano in agili schivate se spiccati durante un attacco nemico. Eseguire un attacco con le stesse tempistiche brandendo la spada, nel frattempo, comporta un parry da soulslike. Al di fuori di quanto visto nella demo, però, abbiamo altre trasformazioni “action”. Un esempio su tutti è Peach ladra misteriosa, che gode di un rampino grazie al quale eludere laser ed altri pericoli. Gli altri esempi si sprecano, come avrete chiaramente intuito dal trailer in cima all’articolo.

A cambiare ancora di più le carte in tavola provvedono i costumi che stravolgono l’intero gameplay. Con la demo, abbiamo visto Peach pasticciera e la sua capacità di trasformare il progresso nel livello in un minigioco in stile Mario Party. Tuttavia, questo è lungi dall’essere l’unico esempio. Per fare un esempio, prendere le redini di Peach detective trasforma il flow del titolo in una vera e propria avventura grafica sotto radice cubica, sulla falsariga di Detective Pikachu: il Ritorno. La roulette di gameplay, che a volte altera il level design approfondendo il platforming e in altre occasioni si prende la medesima libertà con il game design in toto, è il vero fiore all’occhiello del gioco.

L’antagonista | Recensione Princess Peach: Showtime!

Senza l’alterazione comportata dai costumi, dunque, cosa rimane? Per chiunque volesse vedere Peach alle prese con un platformer più tradizionale con abilità a lei esclusive, vi rimandiamo a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Il level design si ripropone in versione abbreviata nei livelli speciali in cui salvare le Splendì, in veste di sfida definitiva dedicata a ciascuna abilità. Rimangono i segreti da scovare, tra Gemme di Splendore e macchinari di scena evidenziati dai riflettori per raggiungerle, prima del fatidico scontro con un miniboss che può fare capolino anche nei livelli normali. Il che è più frequente di un traguardo “normale”, a ben pensarci.

Ridotti o meno che siano, i boss possono apparire in qualsiasi tipologia di livello: ad accomunarli è sempre una componente da puzzle game, che li rende impossibili da affrontare in maniera “ignorante” come un qualsiasi nemico normale. Al contrario: alla maniera di Crash Bandicoot, esistono momenti specifici di vulnerabilità da sfruttare per colpire, e non sempre sono ovvi come può apparire. Si tratta di una (minimale) impennata nel tasso di sfida che può farsi viva anche nei minigiochi comportati dai costumi più “rilassati” (i già citati minigiochi a tempo). Anche senza costumi si trovano dei veri highlight. Segnaliamo in tal senso il secondo boss principale, che fa meravigliosamente il verso allo Spaventapasseri di Batman Arkham Asylum.

Il foyer | Recensione Princess Peach: Showtime!

A fare da hub centrale, poi, provvede il foyer del Teatro Splendente. Qui trova posto una seconda scelta di design ispirata a Crash Bandicoot. Ogni piano del teatro garantisce l’accesso a quattro livelli (o più, nel caso delle Splendì intrappolate nel sotterraneo), con l’aggiunta di altri due servizi al pianterreno. Il primo consiste in un album fotografico, che (senza girarci troppo attorno) fa da cartina tornasole per i completisti. Ogniqualvolta il giocatore riesce ad ottenere tutte le Gemme di Splendore in un livello, infatti, la relativa “cartolina” viene aggiunta all’album. Non che occorra un particolare incentivo. Senza avere Gemme a sufficienza il boss di fine mondo non viene sbloccato, del resto.

Il secondo è il negozio dove spendere le monete raccolte nei livelli. Esistono infatti elementi di personalizzazione per la principessa, che fanno tanto di lei una bambolina virtuale (girl power permettendo) quanto il suo castello in Super Mario 64 DS era una casa delle bambole. Spendendo monete al negozio (nonché ottenendo i fiocchi, elementi segreti da ottenere in modo analogo alle Gemme di Splendore più nascoste) si ottengono i costumi alternativi per la graziosa sovrana. Sempre pagando, o salvando le Splendì, è possibile fare lo stesso con Stella, alterando il colore del fiocco durante gli attacchi di base.

La performance | Recensione Princess Peach: Showtime!

Il sipario è calato e gli interpreti sfilano sul palco: è il momento di capire se applaudire o meno, partendo dal comparto grafico. Le animazioni sono curatissime per tutti. Si parte dalla scivolata di Peach sui corrimano al piglio principesco con cui si regge il vestito, passando poi per le movenze goffe dei Teatrì e della sgangherata Compagnia dei Mosti. Similarmente, la direzione artistica apertamente ispirata alla serie Kirby non guasta mai. O quasi, a discapito forse dell’occasionale andatura zoppicante da parte del framerate. Siccome abbiamo scomodato Kirby, va detto che il tutto è curato da GoodFeel (che ha fatto dei bei passi in avanti rispetto a Yoshi’s Crafted World): un fatto che Nintendo, per qualsiasi motivo, non ha reso noto (come è accaduto con ArtePiazza, del resto).

Che dire, dunque, del sonoro? Per quanto riguarda il doppiaggio, ovviamente è solo da Peach che dobbiamo aspettarci una voce vera e propria, ma in tal senso Samantha Kelly ha fatto un gran lavoro con le nuove clip della principessa. Ci rimangiamo con piacere, invece, una critica mossa alla colonna sonora del gioco nella nostra anteprima: le partiture sono molto meno ripetitive di quanto ci eravamo aspettati in precedenza, dando vita a un musical (in senso anche letterale, nel caso di Peach sirena) variegato che dedica variazioni sul tema a seconda dell’ambientazione. Dal koto con l’ambientazione nipponica di Peach ninja alle sonorità bluegrass delle avventure nel far west, non manca veramente nulla. Senza manco fare affidamento alle “solite” melodie mariesche!

Acta est fabula, plaudite!

Ed è così che si conclude la recensione di Princess Peach Showtime: guardando, dalla prima fila davanti al palco, il prezzo stampato sul biglietto, per quanto la critica non versi alcunché. Si tratta, anche in questo caso come spesso avviene nel caso della Grande N, di sessanta euro. Un prezzo, questo, che a differenza di un The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a caso può essere più facile da digerire per alcuni e meno giustificabile per altri. Dipende tutto dalla bolla in cui esiste il gioco. Sì, questa è un’avventura divertente e ben costruita, ma con un gameplay “antologico” (si veda LIVE A LIVE in tal senso) che, giocatori e giocatrici espressamente amanti della principessa a parte, potrebbe non giustificare facilmente la spesa.

Con questo non vogliamo dire che il gioco non sia capace di strappare un sorriso. Dal canto nostro, noi abbiamo perso il conto in cui le trovate con cui l’ambientazione teatrale ha giustificato il platforming (in modo più convincente di Super Mario Bros. 3, aggiungeremmo!) ci hanno colto alla sprovvista. Questo non toglie che il gioco sarà inevitabilmente più appetibile ai fan della Grande N che amano Mario e soci da anni. Principessa a parte, restano i meriti del titolo: principalmente il gameplay variegato, sintomatico di un progetto nato per le idee fantasiose dietro al game design. Il girl power, contrariamente a quanto ripete ogni trailer, passa in secondo piano. (Esistono altri giochi per questo.) A che pro entrare in scena quando la console stessa sta per uscirne, altrimenti?

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.