Godzilla x Kong 2: il regista Adam Wingard potrebbe abbandonare

Adam Wingard, il regista di Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero, non sarà al timone del capitolo 2 del MonsterVerse

La notizia ha suscitato sorpresa e curiosità tra i fan, dato il successo del film precedente, che ha segnato un punto di svolta per la serie di film dedicati ai giganti del cinema. Stando a quanto riferito da ComicBook, Wingard stesso avrebbe deciso di non dirigere il sequel. Una scelta descritta come amichevole e legata a questioni di tempistica.

Il regista ha infatti espresso il desiderio di dedicarsi a un nuovo progetto originale, Onslaught, prima di considerare un ritorno nel MonsterVerse. Tuttavia, Legendary non ha perso tempo e ha già iniziato a lavorare sul seguito, con Dave Callaham, già visto in azione per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, incaricato della sceneggiatura.

Godzilla x Kong 2: c’è ancora incertezza per chi sarà il regista dopo l’addio di Adam Wingard

Uscito quest’anno, Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero ha incassato oltre 555 milioni di dollari al botteghino mondiale, confermandosi come uno dei maggiori successi della Legendary. Per trovare un altro film del Monsterverse che abbia riscosso un simile successo, bisogna risalire a Kong: Skull Island del 2017. Peraltro è notevole come Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero abbia raggiunto tali risultati con un budget relativamente modesto di 135 milioni di dollari.

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno presentato una produzione Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero pochi mesi fa. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 28 marzo scorso da Warner Bros. Pictures. In attesa di ulteriori informazioni ufficiali riguardo al sequel, vi ricordiamo che potete guardare Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero tramite noleggio digitale della pellicola su Infinity+. Voi avete già visto il film? Qui potete trovare la nostra recensione, nel frattempo però fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

