“599 dollari americani” per i vostri pensieri: il debutto nell’alta definizione con PS3 ha sfornato alcuni dei migliori giochi di Sony

Ormai non c’è granché da dire: l’abbiamo fatto con PS2, siamo tornati indietro con PS1, e ora si va avanti con i migliori giochi PS3. Anche in questo caso parliamo di venticinque titoli di rilievo, per l’occasione provenienti dalla prima libreria HD di Sony, ridotti a 10 (ma non del tutto: la sezione delle menzioni d’onore è lì per questo, ndr) per indirizzarvi al meglio nel caso abbiate recuperato la console da qualche parte. Anche perché su PS5 le cose si complicano un tantino, richiedendo un abbonamento a PlayStation Plus Premium per giocarci… in cloud. Già, molto meglio ricorrere al caro vecchio formato fisico. Spolverate il bestione gobbo di Sony, perché si parte forte con…

10) Super Street Fighter IV: Arcade Edition | Migliori giochi PS3

Difficile parlare dei migliori giochi PS3 senza spendere due parole con Super Street Fighter IV: Arcade Edition. La planimetria dell’era contemporanea nella saga degli sganassoni tra Ryu e Ken è tanto influente da aver plasmato anche altrove le animazioni del primo e del secondo, e al contrario del forse più tecnico Tekken 3 che abbiamo descritto tra i classici PS1 in questo caso abbiamo a che vedere con un titolo decisamente accessibile. 39 personaggi carismatici e a tratti bislacchi, le mosse Focus, il sistema di cancellazione degli attacchi e il puro, semplice, impenitente divertimento fanno del quarto capitolo pestaiolo di mamma Capcom un apripista coi controfiocchi.

9) Red Dead Redemption | Migliori giochi PS3

Da quando è stato riproposto a prezzo pieno per conto suo, è diventato difficile (o facile, a seconda di chi interpellate) ricordare che Red Dead Redemption risale a due generazioni di console fisse or sono. Sebbene la San Andreas vista in un altro gioco (uno non meglio specificato, che potrebbe fare capolino più avanti) è più dettagliata, il west “scorretto” di Rockstar ha quel certo je-ne-sais-quoi che lo fa spiccare. Le disavventure del pluritormentato John Marsden culminano in uno dei finali più memorabili e coraggiosi mai visti nel nostro medium, andando a creare una sorta di film di Sergio Leone in formato interattivo. E poi suvvia, volete mettere l’ironia di un personaggio Rockstar scettico nei confronti delle prime automobili?

8) BioShock | Migliori giochi PS3

Perché, esattamente, Big Daddy è nel roster del platform fighter di Sony, PlayStation All-Stars Battle Royale? Non lo sapremo mai, del resto la console ha dovuto aspettare un po’ prima di vedere anche solo l’ombra di BioShock. È valsa la pena di aspettare, però? Sì, questo sappiamo dirvelo già da ora. Definito da alcuni il “primo, vero Tripla A della scorsa generazione”, il gioco ha ridefinito i limiti per profondità di gameplay, worldbuilding, atmosfera e ambizione narrativa, specie nei relativi limiti dettati dal genere degli sparatutto in soggettiva. Dall’ineguagliabile introduzione all’escalation che ne consegue, nessun elemento del gioco è fuori posto. Difficile trovare una visione così ben realizzata nella sfera videoludica.

7) Uncharted 2 | Migliori giochi PS3

Cosa succede quando mettiamo Indiana Jones, la sua controparte femminile videoludica Lara Croft e James Bond in un frullatore? Ehm, metaforicamente, si intende? Uncharted 2, risposta a questo particolare quesito, è uno dei migliori giochi di avventura di sempre. Sebbene il terzo capitolo alzi il tiro in fatto di ambientazione, è qui che troverete l’equilibrio migliore tra azione, enigmi, platforming (quant’era bello il platforming di Naughty Dog…) e, perché no, dialoghi “caciaroni” quanto basta. La storia è quanto mai classica, tra tradimenti in amore e non, mentre il cast si incastona perfettamente nel resto di questo gioiello. E poi è divertente, che diamine. Chiedete pure ai due o tre che hanno giocato alla modalità multiplayer.

6) Mass Effect 2 | Migliori giochi PS3

Quanti di voi saprebbero da che parte stare? Anche senza esserne in grado, Mass Effect 2 resta uno dei migliori giochi di ruolo/sparatutto di sempre, a prescindere dall’aver preso le difese di Miranda o di Jack. Scelte difficili, come chi condannare a morte certa in una missione suicida, ma gli alti e bassi nella vita di un eroe sono i veri protagonisti. Vero, non è propriamente un buon segno che il gameplay sia quasi un elemento di contorno (e mai sarà di buon auspicio quando chi vi scrive vive il kyokan da anni), ma forse è solo un altro sintomo dell’ineguagliabile ricchezza artistica del titolo di BioWare ed Electronic Arts. Chapeau, caro Shepard, pure ad anni di distanza.

5) Portal 2 | Migliori giochi PS3

Là dove il primo Portal era un gioco di enigmi in prima persona compatto nel suo design a tratti claustrofobico ed avvolto nella sadica sagacia di GLaDOS, il sequel ha esteso i punti di forza del primo capitolo espandendo al contempo la complessa lore dell’Aperture Science e dei suoi misteriosi esperimenti. Dalla gelatina multicolore alle nuove opzioni di mobilità, Portal 2 è la definizione di “seguito che è pure meglio”, soprattutto con il comprimario Wheatley prima e dopo la corruzione dettata dal potere (uhhh… spoiler?). Già che ci siamo, aggiungiamo pure la ciliegina sulla torta con il co-op ed abbiamo uno dei migliori puzzle game di sempre. È stato un trionfo, lasciamo qui una noticina: gran successo.

4) Grand Theft Auto V | Migliori giochi PS3

Parlavamo di San Andreas poco fa, ricordate? Ecco, è con l’ambientazione del nostro personale vincitore della classifica PS2 che si verifica la più grande evoluzione della serie. Grand Theft Auto V ha smantellato e ricostruito i punti di forza dei predecessori con una struttura congegnata ancora meglio di prima. L’ironia drammatica, equamente ripartita tra i tritagonisti dell’avventura, dà vita a intricati conflitti con cui il trio guadagna un complesso volto quanto mai umano, mettendo tutto nelle mani del giocatore. L’ingenuità idealista di Franklin, l’aggressività patriarcale di Michael e la sociopatia da surrogato del pubblico di Trevor vi coinvolgeranno come mai prima d’ora. Beh, fino a GTA VI, beninteso.

3) Dark Souls | Migliori giochi PS3

I pugni sul grugno con cui il gioco ci accoglie già dal Rifugio dei Non Morti sono in realtà carezze nel grande schema delle cose. Okay, okay, ammettiamo che sia difficile (quasi quanto il gioco, har har) convincere il prossimo delle qualità di Dark Souls quando sono nascoste dietro un game design volutamente ostile nei confronti di chi impugna il controller. In realtà, il tasso di sfida è tutto fuorché ciò che definisce l’esperienza di gioco. Nessuno vi imboccherà nel vostro viaggio a Lordran e starà a voi scoprire, morte dopo morte, i pregi di questo grande classico. Dalla narrazione “ambientale” sparsa qua e là nell’inventario di gioco ad un level design studiato nei minimi dettagli, questo è il classico insegnante severo ma benevolo: capite da voi come prevalere, il gioco si fida di voi.

2) The Last of Us | Migliori giochi PS3

Scommettiamo che ve lo aspettavate in cima, vero? Anche noi, ma in fin dei conti la bellezza è negli occhi di chi guarda. Sia come sia, le qualità oggettive di The Last of Us fanno tutto il lavoro al posto suo: resta pur sempre il canto del cigno della console, e si vede. Naughty Dog si è fatta grande e, spocchia a parte, è pur vero che il team di sviluppo è riuscito a spremere l’hardware di PlayStation 3 come un limone. Siccome però non si campa di sola grafica il titolo, ben lontano dai fasti comparativamente idilliaci di Crash Bandicoot, mette in primo piano l’umanità imperfetta dei protagonisti sia nella trama post-apocalittica che nel gameplay. La straziante realtà di un mondo post-apocalittico, dilaniato da una mostruosa pandemia, va di pari passo con incontri ravvicinati dove portare a casa la pelle è fonte di preoccupazione anche con i nemici più “scarsi”.

Menzioni d’onore | Migliori giochi PS3

Chi è stato lasciato fuori, dunque? Non abbiamo amato escludere nessuno di questi giochi, ma se avete la copia di uno di loro tra le mani, consideratevi fortunatissimi. Queste sono le menzioni d’onore della nostra classifica, dalla venticinquesima posizione all’undicesima.

25) Heavy Rain

24) LittleBigPlanet 2

23) Hotline Miami

22) Batman: Arkham City

21) Deus Ex: Human Revolution

20) Burnout Paradise

19) Resistance 3

18) Yakuza 5

17) Call of Duty 4: Modern Warfare

16) Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

15) Dead Space 2

14) Journey

13) XCOM: Enemy Unknown

12) Wolfenstein: The New Order

11) The Walking Dead

1) Persona 5

Quel che The Last of Us fa per mostrare i difetti degli esseri umani, Persona 5 lo fa pure meglio con il bonus aggiunto di un idealismo di fondo che lo piazza di prepotenza in cima ai migliori giochi PS3. Chiaro, detta così sembra che si tratti di un idillio quasi disneyano; nulla di più lontano dal vero. Questo GdR con combattimenti a turni alterna menù stilosi ed eleganti al disagio di un gruppo di studenti ribelli, il cui viaggio nel piano esistenziale dei demoni fa da metafora molto poco velata nei confronti degli squilibri sociali nel Giappone contemporaneo. Dissacrante, progressista, assuefacente, strategico, politico, coinvolgente, ritmato: Persona 5 è questo e molto, moltissimo altro. E poi, beh, con un protagonista ospite di Smash, che altro chiedere?

