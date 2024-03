HitPaw: ecco come scaricare film da YouTube nel 2024!

HitPaw Video Converter è un ottimo strumento anche per scaricare film integrali da YouTube: ecco come fare!

YouTube è, innegabilmente, una delle piattaforme video più ricche di contenuti in assoluto. Tra questi, ormai da diversi anni, possiamo trovare anche film completi, caricati da piattaforme legali e che hanno i diritti di distribuzione sulla piattaforma. Sebbene non sia possibile scaricare i film direttamente da YouTube, esistono diverse soluzioni alternative. Quello su cui ci concentreremo in questo articolo è HitPaw Video Converter (ve lo ricordate? Ve ne abbiamo già parlato in una recensione, la trovate qui!), un software versatile che consente di scaricare film da YouTube in modo facile e veloce.

Che film ci sono su YouTube?

In realtà su YouTube potete trovare una vasta gamma di film, che variano da quelli completi (gratis o a pagamento) distribuiti dalle stesse case di produzione o da canali indipendenti, ai cortometraggi di qualsiasi genere e natura. Potreste anche andare alla ricerca di documentari su una varietà di argomenti come storia, natura, scienza e cultura, oppure di grandi classici del cinema d’epoca. Comunque, se siete curiosi, trovate i migliori film disponibili su YouTube in questo nostro articolo!

Come utilizzare HitPaw Video Converter per scaricare film da YouTube

HitPaw Video Converter è un software intuitivo e facile da usare. Ecco i passaggi per scaricare film da YouTube con HitPaw Video Converter:

Installare HitPaw Video Converter dal sito ufficiale: cliccate qui! Copiare l’URL del video desiderato di YouTube dalla barra degli indirizzi del browser Aprire HitPaw Video Converter e incollare l’URL nella sezione Download Scegliere il formato di Output fra i disponibili (MP4, MOV, AVI, WMV, MKV, FLV) e la relativa qualità Scegliere il formato Audio e la relativa qualità Scegliere il formato della Miniatura Scegliere se e quali sottotitoli inserire Avviare il download Recuperare il file scaricato direttamente nella cartella predefinita di HitPaw o in quella selezionata precedentemente

Live Streaming

Con questa funzionalità e seguendo gli stessi passaggi è anche possibile scaricare le live streaming direttamente da YouTube con HitPaw Video Converter. Ovviamente la durata della conversione e del successivo download sarà variabile sulla base della pesantezza del file.

