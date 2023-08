Migliori schede SD e schede microSD | Agosto 2023

Come scegliere la migliore scheda SD adatta alle proprie esigenze? Guida ai parametri da valutare prima di effettuare l’acquisto tra le migliori schede SD e microSD sul mercato

La scheda SD è un supporto di memoria removibile utilizzato per ampliare lo spazio di PC portatili, smartphone, tablet, videocamere, fotocamere ecc. Prima di acquistare una scheda SD tra le migliori schede SD e microSD sul mercato, devi informarti bene sulle caratteristiche e soprattutto sulle sue finalità d’uso. Il rischio altrimenti sarebbe quella di avere un’ottima scheda SD che offre prestazioni eccellenti, ma inutilizzabile poiché non adatta al tuo dispositivo.

Come scegliere correttamente la migliore scheda SD o micro SD

La scelta della scheda SD deve basarsi su quattro punti fondamentali: la classe, la speed rating, lo spazio della memoria e la dimensione fisica della scheda. Analizziamo dettagliatamente ognuna di queste voci per orientarci sull’acquisto fra le migliori schede SD e microSD.

La classe della scheda SD | Migliori schede SD e microSD

Esistono quattro tipi di classi per le schede SD: classe 2, classe 4, classe 6 e classe 10. Tramite la classe è possibile conoscere esattamente la velocità minima di scrittura della scheda.

Nello specifico il numero della classe indica a quanti MB avviene il trasferimento: una scheda di classe 2 scrive ad una velocità di 2 MB/s, una scheda di classe 4 a 4 MB/s, una scheda di classe 6 a 6 MB/s ed una scheda di classe 10 a 10 MB/s. Ci sono anche le schede ultra-veloci (UHS o U3), che sono in grado di trasferire dai 50 MB/s fino a 312 MB​​/s, ed anche di più.

La speed rating della scheda SD | Migliori schede SD e microSD

La speed rating equivale alla velocità massima espressa come moltiplicatore rispetto alla velocità di scrittura di un CD, e viene indicata con il simbolo X. L’unità di misura di scrittura dei CD (1x) equivale a 150 KB/sec (0.15 MB/sec), quindi una scheda SD con una speed rating di 1000x garantisce una velocità di 150 MB/sec.

Questo parametro però risulta essere meno affidabile rispetto alla classe di velocità, poiché indica solo la velocità di picco. Inoltre non è certificata, ciò significa che la speed rating viene autocertificata dal produttore, quindi è consigliabile affidarsi ad una marca nota e conosciuta sul mercato.

Lo spazio di memoria della scheda SD | Migliori schede SD e microSD

Le SD hanno tre range di spazi di memoria, da valutare bene in base all’utilizzo che se ne intende fare.

Le SDXC (Secure Digital Extended Capacity) hanno una capacità che va dai 64 GB ai 2 TB; le SDHC (Secure Digital High Capacity) hanno una capacità che va dai 4 GB ai 32 GB; infine le SDSC (Secure Digital Standard Capacity) hanno una capacità che va dai 128 MB ai 2 GB.

La tipologia di scheda da acquistare va scelta in base alla quantità di dati, di foto, di immagini e di file che si intende salvare per evitare spese inutili o acquistare un prodotto che risulterebbe inutilizzabile.

La dimensione fisica della scheda SD | Migliori schede SD e microSD

L’ultimo parametro riguarda la dimensione fisica della scheda, che può essere di tre formati: standard (32 mm x 24 mm), mini SD (31,5 mm x 20 mm) e micro SD (11 mm x 15 mm). Le mini SD possono essere alloggiate tramite un apposito adattatore solitamente anche in un PC, che invece è compatibile con il formato standard.

Migliori schede micro SD

Migliori schede SD

Lexar Schede Professional 1000x 64GB SDXC UHS-II Prestazioni a velocità elevata: sfrutta la tecnologia UHS-II (U3) per una velocità di lettura fino a 1000x (150 MB/s)

Migliori schede SD e microSD per smartphone, fotocamere, tablet, ecc.

Facendo un riepilogo possiamo dire che: per le foto è opportuno concentrarsi sullo spazio di memoria; per le videocamere la classe 2 è consigliabile per video normali, le classi 4 e 6 per video Full HD e la classe 10 per video Full HD e riprese consecutive d’immagini in alta definizione (HD). Per smartphone e tablet infine il parametro da considerare tra le migliori schede SD e microSD è la velocità di scrittura.

