Mini-cuore artificiale: un aiuto per i bambini in attesa di trapianto

In attesa di trapianto, i bambini affetti da insufficienza cardiaca grave possono adesso fare affidamento su un mini-cuore artificiale

Un mini-cuore artificiale rivoluzionario sta offrendo nuova speranza ai bambini in attesa di un trapianto. Questo dispositivo salvavita, chiamato Jarvik 2015, permette ai piccoli pazienti di trascorrere i mesi, a volte anni, che precedono l’intervento a casa, anziché in ospedale. Fino a poco tempo fa, i bambini con insufficienza cardiaca grave erano costretti a trascorrere lunghi periodi in ospedale in attesa di un trapianto, collegati a ingombranti macchinari di supporto ventricolare. Adesso, grazie al Jarvik 2015, che è di dimensioni ridotte e con una notevole autonomia, un vero e proprio punto di svolta è stato raggiunto. Testato su un piccolo gruppo di pazienti pediatrici con esiti molto positivi, il dispositivo salvavita ha permesso ai bambini di condurre una vita quasi normale. Infatti, hanno potuto giocare, andare a scuola e stare con le proprie famiglie. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Heart and Lung Transplantation.

Come funziona il mini-cuore artificiale

Il piccolo dispositivo Jarvik 2015 ha le dimensioni di una batteria AA ed è collegato a batterie indossabili tramite un cavo addominale. Il dispositivo pompa il sangue dal ventricolo sinistro ai principali vasi sanguigni, garantendo una circolazione adeguata all’organismo. Il suo utilizzo non è solo un beneficio per la qualità della vita dei bambini, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella lotta contro l’insufficienza cardiaca pediatrica.

I ricercatori sono ora al lavoro per capire se il dispositivo possa essere utilizzato per permettere ai piccoli pazienti di trascorrere il tempo dell’attesa per il trapianto a casa, circondati dai loro affetti. La storia del mini-cuore artificiale Jarvik 2015 è un messaggio di speranza per tutti i bambini che soffrono di insufficienza cardiaca e per le loro famiglie. Questo dispositivo rappresenta un passo importante verso un futuro in cui questi piccoli guerrieri potranno affrontare la malattia con maggiore serenità e speranza.

