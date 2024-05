Recensione Trust GXT 606B JAVV: gli Speaker Gaming adatti a tutte le esigenze

In quest’articolo vi mostreremo i nuovi speaker gaming GXT 606B JAVV di casa Trust. Gli altoparlanti per il gioco compatti, di alta qualità e dal prezzo conveniente

Di seguito vi presenteremo i nuovi altoparlanti da gioco GXT 606B JAVV con illuminazione RGB di Trust. Piccoli, compatti e dal prezzo accessibile (solo 29,99 euro), questi speaker offrono un’ottima qualità audio. Inoltre, Grazie all’illuminazione RGB e all’alimentazione USB, i giocatori “vivranno” un’esperienza sonora/visiva senza precedenti.

Panoramica generale | Recensione Trust GXT 606B JAVV

Il nuovo Javv di Trust si presenta con un design nero aggiornato, che riflette una personalità rinnovata e dinamica. Non solo è compatto e facile da usare, ma mantiene anche la semplicità del plug and play, una caratteristica distintiva di tutti gli altoparlanti Trust. Una pratica manopola posta sulla parte anteriore consente un facile controllo del volume, mentre un pulsante touch situato sulla parte superiore gestisce l’illuminazione RGB.

Presenta un miglioramento dell’esperienza, grazie al suo design audace, all’alta qualità audio e all’effetto di illuminazione RGB. Queste casse per PC rappresentano un’eccellente aggiunta per arricchire qualsiasi configurazione da gaming. Con una potenza di picco di 12 W (6 W RMS), offrono un audio di alta qualità ideale per laptop o PC da gaming. Inoltre, le griglie metalliche presenti sulla parte anteriore degli altoparlanti non solo conferiscono un aspetto esteticamente gradevole, ma proteggono anche i driver degli altoparlanti USB. Unendo stile e funzionalità. Infine, grazie all’alimentazione USB, non richiedono ulteriori prese di corrente.

Confezione e unboxing | Recensione Trust GXT 606B JAVV

Come sempre partiamo analizzando la confezione del nostro prodotto. Lo speaker gaming di Trust è arrivato nella classica confezione a cui Trust c’ha abituato. Box piccola e compatta, con sfondo scuro sul quale si poggia l’immagine accurata del prodotto e tutti i suoi dettagli principali in rilievo. Mentre spicca il nome del prodotto nella parte bassa con una grafica bianca su sfondo rosso. Sul retro poi, come sempre sono riportati tutti i dettagli e le funzionalità di questi altoparlanti, con una descrizione del contenuto in tedesco, francese, inglese, spagnolo e italiano. Aprendo la confezione, all’interno troviamo, ben protetti e custoditi, i nostri altoparlanti. Inoltre, ovviamente, non poteva mancare il piccolo manuale d’uso.

Caratteristiche tecniche

Ora concentriamoci sulle specifiche tecniche prima di esaminare l’esperienza d’uso. Questo speaker di casa Trust è stato progettato per essere compatibile con PC e laptop (e non solo) con sistemi operativi come Windows, Mac OS o Chrome OS. Tra le caratteristiche principali del JAVV troviamo:

Configurazione canali audio surround ‎2.0

Materiale ‎metal

Colore ‎Nero

Dimensioni del prodotto ‎10D x 7,8L x 17,5H cm

Modalità uscita audio ‎Stereo

Potenza massima in uscita dell’altoparlante ‎12 Watt

Peso articolo ‎754 Grammi

Impedenza ‎4 Ohm

Materiali e design | Recensione Trust GXT 606B JAVV

E ora passiamo alla descrizione del design dei nostri speaker. A primo impatto questi altoparlanti offrono veramente delle “good vibes”. Finalmente qualcosa di stilisticamente “diverso” da molti prodotti in commercio. Soprattutto grazie all’effetto dell’illuminazione RGB con il suo comando touch. Le JAVV presentano un particolare design squadrato, con una griglia centrale che appare solida al tatto (e che funge da protezione anche per la polvere), conferendo resistenza agli urti.

Le casse sono di dimensioni piccole e compatte; ciò consente di posizionarle facilmente su qualsiasi tipo di scrivania o in altre postazioni di dimensioni poco estese. Sulla parte superiore degli altoparlanti, è presente un comando touch per gestire le luci RGB, che si rivela pratico per accendere e spegnere l’illuminazione. Inoltre, sulla parte anteriore, al centro dello speaker, c’è un controllo del volume che si dimostra preciso al punto giusto. Il cavo di collegamento è robusto e resistente, quindi non dovrebbero verificarsi problemi di sfilacciamento nel corso del tempo. La lunghezza standard di 1,8 metri consente un utilizzo pratico a distanze ragionevoli.

Esperienza audio | Recensione Trust GXT 606B JAVV

E ora passiamo alla parte più interessante, quella riguardante la qualità del suono. La qualità audio di questi altoparlanti si adatta perfettamente al tipo di prodotto che rappresentano. In questo caso, essendo state create appositamente per il gaming, offrono una buona qualità audio di base, senza particolari pregi o difetti evidenti. Nel mezzo dei vari test, ho notato delle leggere distorsioni quando ho portato a max il volume; senza però avere mai delle stonature o degli “sbalzi” eccessivi nei cambi improvvisi di tonalità.

L’installazione plug and play non richiede l’installazione di driver o software aggiuntivi, e grazie al cavo da 3,5 mm e al collegamento USB 2.0, il setup può essere completato in meno di un minuto. Inoltre, vi consiglio, per riuscire ad avere il suono migliore, di posizionare i due speaker il più distante possibile l’uno dall’altro (per quanto sia possibile avendo il limite del cavo fisico). In questo modo potrete avere una migliore dispersione del suono.

Conclusioni e prezzo | Recensione Trust GXT 606B JAVV

L’azienda Trust è riuscita a creare un dispositivo che, nonostante le dimensioni limitate, riesce ad avere comunque buone prestazioni, sia negli ambienti più piccoli che in quelli più ampi. Un prodotto che sicuramente è stato molto gradevole da testare, apprezzando soprattutto lo stile che le luci RGB gli hanno donato.

Molti i lati positivi: oltre al design particolare, c’è comunque una buona qualità del suono. Infatti, questo è un prodotto che sicuramente mi sento di consigliare, pensando soprattutto al prezzo di vendita (ricordo che sono in commercio a soli 29,99 euro). Ma sopratutto, credo che sia davvero ottimo per tutti i ragazzi che cercano degli speaker affidabili e che sappiano fare il loro lavoro. Sorprendente anche la velocità di connessione ai dispositivi; testato con PC, con smartphone android e tablet Apple, il risultato è stato sempre lo stesso. Infine, ottimo il lavoro svolto dalla griglia presente sulla parte anteriore delle casse, che impedisce l’ingresso di polvere, garantendo una pulizia più facile ed efficiente rispetto ad altri modelli testati in passato.