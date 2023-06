Xbox Games Showcase 2023: recap di tutti gli annunci

Dopo Summer Game Fest e Future Game Show, il gigante di giada colpisce duro: ecco tutti gli annunci dell’Xbox Games Showcase, edizione 2023

La diaspora contenutistica da parte dei publisher ha frammentato l’annuale viavai dell’E3, ma come ci ricordano Summer Game Fest e lo spettacolo di Future c’è sempre qualcuno a rimettere insieme i pezzi: l’Xbox Games Showcase 2023, in tal senso, ha proposto annunci per tutti i gusti. I tempi in cui il gigante di giada era semplicemente “la console con Halo” sono ormai lontani, e le distanze prese da Microsoft saranno ancora migliori non appena l’azienda sbroglierà la matassa legale per volare all’altare con Activision. Come sempre, qui sotto abbiamo il video integrale se vi siete persi l’evento e non volete spoiler. Per tutti gli altri…

Fable | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

L’apripista dell’Xbox Games Showcase 2023 ha offerto un’idea chiara di cosa aspettarci da tutti gli altri annunci. Trattasi di Fable, ancora non numerato, con un trailer narrato con un’intervista a Dave l’agricoltore (o “patito di verdure”). Il GdR d’azione viene sfoggiato in tutto il suo grande spolvero, mentre Dave parla minacciosamente di una “era degli eroi” al tramonto. Ora è tempo di rivoluzione e morte, svelando che si tratta in realtà di un gigante che la protagonista raggiungerà tra le nuvole con un fagiolo magico. Non abbiamo date di uscita, ma di certo l’eroina non se ne preoccupa. Piuttosto, preferisce bivaccare sugli occhiali rotti di Dave. Come molti altri annunci della serata, Game Pass al day one.

South of Midnight | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

La prossima fermata del treno dell’hype è South of Midnight, che ci porterà in un’interpretazione fantasy dei bayou nei dintorni di New Orleans. Prevedibilmente, l’atmosfera viene resa al meglio da un gigante (ma mai alto come il povero Dave) di colore intento a suonare la sua chitarra, mentre la protagonista similarmente afroamericana lo raggiunge. Shaky Bones, questo il nome del bardo con un occhio solo, non può rivelarle dove sia il mostro che cerca… prima che quest’ultimo emerga dalla palude. Il gioco uscirà su Xbox e Steam, nonché su Game Pass, a un day one non ancora ben precisato. Il fatto che lo stile artistico stop motion venga applicato alla prima delle tantissime anteprime mondiali della presentazione mette bene in chiaro il livello dell’hype…

Star Wars: Outlaws | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Chi ha sparato prima, Han o Greedo? Mentre vi scannate nei commenti, ecco che lo studio di Ubisoft Massive Entertainment e Lucasfilm Games se ne vengono fuori con un’avventura mai narrata nella galassia lontana lontana. La nuova protagonista, una fuorilegge, viene pizzicata alla taverna di Mos Eisley e braccata senza sosta. Riuscirà a cavarsela con il suo piccolo animale da compagnia? Scopritelo in Star Wars: Outlaws, titolo in arrivo il prossimo anno solo su console next-gen e presentato meglio all’Ubisoft Forward di domani stesso. Faremo un recap pure per lui, che pensate?

33 Immortals | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Introdotto da Sarah Bond di Xbox promettendo uno show “per il pubblico, anima e cuore di Xbox”, abbiamo da Thunder Lotus (Spiritfarer) un nuovo titolo con visuale dall’alto a cavallo tra gli scontri in stile Diablo e i ritmi, ehm, indiavolato dei bullet hell. E sì, sarà “l’ira di Dio” che dovremo affrontare… con un co-op esteso a trentatré giocatori. Prima ancora che facciate battute sui trotterellanti trentini, sì: trentatré giocatori alla volta. La colonna sonora di 33 Immortals promette già da ora tante belle sonorità celtiche, mentre ne razzieremo il mondo di gioco il prossimo anno… con annessa inclusione nel Game Pass al day one, ovviamente.

Payday 3 | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Vero è che “pecunia non olent”, ma la sozzura del denaro è proprio questo: sozzura, appunto. Ed è ora di fare un po’ di pulizia. Il titolo è stato rivelato alla fine del trailer, ma a che serve quando la maschera da clown americano è così iconica? In Payday 3 torneremo a svaligiare banche, scortando gli ostaggi all’esterno durante i negoziati e posizionando torrette. Ma non aspettatevi l’apparente calma degli episodi de La Casa di Carta: le colluttazioni con la polizia ci saranno e promettono più piombo che oro. Il gioco ci attende il 21 settembre solo su next-gen, e sarà su Game Pass al day one.

Persona 3 Reload | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Passiamo da un gioco che ci ha sorpreso a un altro che avrebbe voluto (e dovuto) farlo. Sia come sia, possiamo finalmente parlarne più apertamente: sì, Persona 3 Reload esiste e, come abbiamo menzionato parlando del relativo leak, ha tirato a lucido la grafica, le cutscene e anche il gameplay. L’interfaccia, poi, appare svecchiata a dovere. Se volete saperne di più, consultate pure la nostra recensione dedicata all’originale Persona 3 Portable. Il gioco è previsto all’inizio del prossimo anno e, confermando anche l’ultima informazione trapelata sul titolo, sarà su Game Pass già al day one.

Avowed | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Il fantasy che si spinge oltre la classica combinazione di cappa e spada non è di per sé una novità, essendo l’originale Final Fantasy VII risalente agli anni ’90, ma non per questo ci rammarichiamo di vedere più titoli frullare in tal modo più declinazioni del filone. Il giocatore in Avowed potrà dilettarsi con il suo grimorio per scagliare gli incantesimi più disparati, ma negli scontri fanno la loro comparsa anche armi da fuoco e archi. Potremo “forgiare il nostro destino” il prossimo anno, quando il gioco uscirà su console next-gen e Steam. Naturalmente, anche qui Game Pass al day one.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Siamo sempre contenti di rivedere Rare al lavoro su qualcosa (qualsiasi cosa!), e ci riempie di gioia vedere che il loro attuale progetto si sposi così bene con il loro umorismo tipicamente britannico. La fu “Nintendo d’oltremanica” unisce le forze con Lucasfilm Games per una collaborazione che, a dirla tutta, ci stupisce non aver visto prima. Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island risponde perfettamente alle domande che potrebbero venirci a leggerne il nome. I giocatori si ritroveranno sull’isola di Guybrush quando quest’ultimo è divenuto governatore, mentre LeChuck ha trasformato i suoi ricordi in una prigione. Oltre al mondo di gioco (si veda la recensione del sottoscritto), anche l’atmosfera rimane tra il serio e il faceto. Questo DLC gratuito è previsto il 20 luglio. Yaarrrrrr!

Microsoft Flight Simulator 2024 (e non solo!) | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Dall’ultima collaborazione tra Xbox Game Studios e Asobo Studio… impiegheremmo meno tempo a dire cosa non c’è in Microsoft Flight Simulator 2024, per cui tagliamo corto con i convenevoli. La “nuova generazione di volo”, come si evince dal materiale registrato in-game, promette l’uso di canadair per spegnere gli incendi, elicotteri per il trasporto, ambulanze aeree, aerei per l’uso agreste, altri per salvare alpinisti sperduti, accompagnare gli skydiver, costruire, effettuare trasporti industriali, scortare VIP, partecipare a gare aeree, pilotare alianti, fare ricerche scientifiche… e questo è solo ciò che abbiamo fatto in tempo a battere a macchina. Il cielo, con i suoi velivoli (comprese le mongolfiere!) “chiama” il prossimo anno, anche su Game Pass al day one… mentre l’espansione di Dune arriva il 3 novembre per il simulatore attuale.

Senua’s Saga: Hellblade II | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Melissa Juergens, interprete dell’eponima protagonista, si rammarica di dover tagliare corto sul gameplay di Senua’s Saga: Hellblade II. Questo non impedisce a Ninja Theory di mostrarci una scena, in cui Senua si intrufola nella strettoia di una caverna umida mentre sente le voci più disparate, in disaccordo tra loro. “Può sentirli dormire tramite noi”… no, non abbiamo il contesto. La voce demoniaca che lei sente la spaventa, portandola a chiedere “Cosa vuoi che faccia?”. A parte un trip mentale, sappiamo solo che il gioco esce il prossimo anno solo su next-gen, con Game Pass al day one.

Like a Dragon: Infinite Wealth | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Se avete le censure buffe di Shinji impresse nella mente dopo aver visto Neon Genesis Evangelion, la presentazione di questo nuovo spinoff di Yakuza vi strapperà qualche risata. Il doppiaggio bilingue mette subito in chiaro che Ichiban si trova sulle spiagge della (supponiamo) California… completamente nudo. Ryu Ga Gotoku Studio lascia intuire che si tratta di uno spinoff diverso da Gaiden: The Man Who Erased His Name. Non appena Ichiban si rende conto di avere il draghetto al vento, veniamo a conoscenza del titolo del gioco. L’arrivo, per Like A Dragon: Infinite Wealth, è previsto a inizio 2024.

Fallout 76 | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Se Vault Boy può fare una comparsata in Super Smash Bros. Ultimate con una proiezione in bianco e nero, ben venga se Bethesda fa lo stesso per dimostrare di essersi rimessa in carreggiata. Il brano “The call of 76” è interamente in rima, e alterna il consueto approccio cruento all’animazione anni ’20 a scene di gameplay. Di certo, Fallout 76 è più in forma di come lo ricordavamo, specie ora che Vault Boy si intrattiene con il trio swing in una location inedita. L’espansione che ci porterà ad Atlantic City è prevista “presto”, mentre il gioco di base (naturalmente) è disponibile con Game Pass già da ora.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Anche Capcom ha qualcosa da dire, ed è… di certo ben lontano dai franchise più noti da parte della fu Capsule Computers. Nel mondo nipponico di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, nei panni di un samurai scorteremo una dea tra arti lovecraftiani che sbucano da terra e orrori annessi. Entrambi i personaggi esploreranno il mondo di gioco con le loro doti, dagli archi di lui alle danze rituali di lei. Per il resto, il gameplay promette hack & slash a palate. Il titolo è previsto solo su next-gen (il che inizia a sembrare strano, vista l’opinione di Phil Spencer sull’abbandono repentino delle console precedenti), con Game Pass al day one.

Forza Motorsport | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Rispetto alla controparte in blu Gran Turismo, la serie motoristica della scuderia Xbox ha premuto sull’acceleratore fin dai primi capitoli quando si tratta di licenze. A questo punto è praticamente naturale che ad aprire l’ultimo trailer di Forza Motorsport sia… la General Motors?! Chris Esaki, dal team di sviluppo, parla infatti dell’ultima partnership stretta dal gioco, grazie alla quale sarà possibile sfrecciare in-game con le ultime vetture prodotte da Chevrolet e Cadillac. Il gameplay rende molto, molto difficile aspettare fino al 10 ottobre, solo su next-gen e con supporto Game Pass al day one.

The Elder Scrolls Online | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

La narrazione mostra l’ultima fatica di Bethesda tra le pagine di un libro di magia. Il narratore ha conosciuto di tutto: “tradimenti, tenacia, coraggio e ambizione”. Il gioco di ruolo d’azione fantasy più noto di Bethesda fa il suo ritorno nella sua incarnazione online: il segreto svelato rischia non solo di squarciare Tamriel, ma anche di dipanare il tessuto della realtà stessa. Salvare il regno è la nostra missione con The Elder Scrolls Online: Necrom – Shadows Over Morrowind. Potremo coprire le spalle del protagonista, metaforicamente e con l’inquadratura, a partire da questo 20 giugno.

Overwatch 2 | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

In estate inoltrata ci attende “una nuova avventura”, con graditi ritorni nella narrazione come quello di Cole Cassidy, alias il fu McCree. Tra inquadrature dall’alto e mech colossali in una guerra enorme, le modalità di gioco si sprecano. Maestria degli eroi, flashpoint, eventi in co-op, poligono di tiro, missioni legate alla storia: le novità di Overwatch 2 prevedono questo e molto, molto altro. “Il mondo conta su di noi”, mentre gli eroi del gioco posano in compagnia della data dell’aggiornamento: il 10 agosto. Il teaser alla fine mostra una breve carrellata degli eroi compresi nello “starter pack”, compresa una sagoma che si erge davanti al sole al tramonto.

Persona 5 Tactica | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Il leak del remake di Persona 3 Portable alludeva a un’altra fuga di informazioni, ed ecco che anche “l’altro” segreto di Pulcinella fa capolino nella presentazione. Atlus ci invita a “rivoluzionare il nostro cuore” con i mitici Ladri Fantasma, riproposti per l’occasione nello stile artistico di Persona Q2: New Cinema Labyrinth per Nintendo 3DS. Il gioco è uno strategico con visuale dall’alto, ma i dettami narrativi di Persona 5 come palazzi e corruzione fanno anch’essi il loro ritorno. Scopriremo il 17 novembre 2023 se Joker e compagnia ci ruberanno il cuore con Persona 5 Tactica, su Game Pass al day one.

Starfield | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Da non confondersi con una taroccatura cosmica di Garfield, anche Starfield anticipa la sua presenza rispetto al “Direct” ad esso dedicato. Quest’universo “creato in 25 anni” è pieno di segreti che la stessa voce narrante ci invita a scoprire. “Cosa c’è là fuori?” Cercheremo la risposta esplorando a piedi i vari pianeti e raggiungendoli dall’interno del nostro abitacolo, tra tavolate per i meeting strategici e un’infinità di altre ambientazioni. Noi “non ci fermeremo, e qualunque cosa ci sia ai confini del mondo, cambieremo l’umanità per sempre” quando il gioco uscirà il 6 settembre di quest’anno, sempre su Game Pass al day one.

Jusant | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Ah, l’alpinismo. Il silenzio, la fune, e l’adrenalina che ci scioglie le budella ogniqualvolta si guarda in basso. Il motore di gioco in-game, molto simile al look “giocattoloso” di It Takes Two, mostra l’arrampicata da parte di uno scalatore con il suo animale da compagnia. Nel corso della continua cordata scoveremo reliquie di ogni tipo, da canoe fuori posto ad alpeggi, passando persino per quelli che parrebbero essere shuttle in rovina. Signore e signori, è con immenso piacere che DontNod vi presenta Jusant. L’appuntamento con l’esplorazione mozzafiato è in autunno 2023, come recita il trailer incapace di resistere alla tentazione di un gioco di parole (“Climb, fall 2023”).

Still Wakes The Deep | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Apprezziamo la presentazione più del Future Games Show già sulla base di averci propinato solo ora un horror in prima persona. Da Secret Mode e The Chinese Room abbiamo una piattaforma petrolifera attorniata dal mare in tempesta, mentre un canto etereo rende il tutto più inquietante. Per il resto, potete aspettarvi le classiche sensazioni da “qui è successo un macello”. Ed è questa la premessa dietro Still Wakes The Deep, che aprirà le porte arrugginite della sua base a noi giocatori all’inizio del prossimo anno. Solo su next-gen, con l’ormai consueta presenza sul Game Pass al day one.

Dungeons of Interberg | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Con tutti i colori di Dungeons of Interberg, perdonateci se per un istante abbiamo pensato di trovarci in un Nintendo Direct. La morbida e curatissima grafica cel-shading del titolo è l’ottimo biglietto da visita con cui accompagneremo la protagonista ad esplorare nuovi dungeon giorno dopo giorno. Il combattimento vedrà un’alternanza tra poteri elementali e classico combattimento hack & slash, mentre useremo mezzi di trasporto come funivie, barre per il grinding, zipline e carrelli da miniera. Il tutto sarà poi intervallato dall’occasionale sessione di scrittura sul diario. “Nuovo giorno, nuovo dungeon!” Non se ne parla però prima del 2024, purtroppo. Naturalmente, Game Pass al day one.

Cyberpunk 2077 | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Prima ancora di capire che si trattasse di Cyberpunk 2077, quel patatone di Keanu Reeves ci ha messo subito voglia di abbracciarlo. Con entusiasmo e la sua consueta umiltà, Reeves ha anticipato qualcosa sull’espansione in arrivo, prima di passare al gameplay con un deciso “basta parlare”. L’avventura ci vedrà al centro di una ribellione insieme a Johnny Silverhand. Le parole dell’avatar sono lapidarie: “Johnny, sto morendo, niente lo cambierà”. Non sappiamo se attribuire i glitch (voluti, stavolta) in-game a un rimando voluto ai problemi del gioco al day one, ma i mech in movimento si prospettano come autentici predatori. Risponderemo all’invito di Johnny di inserire il jack nella nostra testa (non è una citazione a Matrix, no no) quando Phantom Liberty arriverà il 26 settembre 2023.

Cities Skylines II | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Il materiale mostrato, “tutto in-game”, parte da un raccordo anulare inquadrato dall’alto. “Ogni strada, ogni casa, ogni rotonda, ogni distretto, ogni città” sarà nelle mani della nostra gestione, poiché “non è nulla senza di te”. Starà a noi rendere possibile, e “nostro”, tutto questo. Da visuali aeree a schemi topografici con tanto di vicoli e viali, Cities Skylines II lancerà il secondo guanto di sfida a Sim City il 24 ottobre. Come tantissimi annunci visti fino ad ora, anche per questo il pattern è il medesimo: solo e soltanto su next-gen, con disponibilità diretta al day one per tutti gli abbonati a Game Pass.

Metaphor: ReFantazio | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Atlus e il suo Studio Zero fanno tripletta, con una IP completamente nuova uscita incolume dai leak dei giorni scorsi. O meglio, sul “completamente nuova” resta ancora tutto da vedere… dal director Katsuta Hashino e dal medesimo team creativo dietro Persona 3, 4 e 5, abbiamo un “fantasy drama” che si dipana tra i secoli della storia passata. La domanda, posta di fronte a materiale live-action di Shibuya, è una: “e se il mondo in cui viviamo oggi fosse la loro utopia?”, dove “loro” sono i protagonisti di Metaphor: ReFantazio. Questo gioco di ruolo propone il feel di Shin Megami Tensei e Persona, sebbene in un’epoca differente, a partire dal prossimo anno, solo su next-gen. Niente Game Pass stavolta, sembrerebbe.

Towerborne | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Da un gioco di ruolo a turni si passa ad uno d’azione. Xbox Game Studios e Stoic (The Banner Saga) ci offrono un mondo successivo alla caduta della civiltà. La sola salvezza è “qui, nel campanile”. Il nostro scopo, nel mondo da esplorare, è solo uno: dare speranza alla “nostra gente”. L’ambientazione è in continuo cambiamento, e il suo popolo dovremo salvarlo “insieme”. Esatto: il tutto, in Towerborne, sarà interamente fruibile in co-op. L’appuntamento è fissato per il prossimo anno, con quel prezzemolino del Game Pass e la presenza del gioco su di esso al day one.

Clockwork Revolution | Xbox Games Showcase 2023, tutti gli annunci

Xbox Game Studios ed InXile Entertainment riportano l’attenzione sul genere degli sparatutto con visuale in prima persona, ma con una sostanziale differenza. Il mondo di gioco è steampunk, o per meglio dire clockpunk, ma l’utopia ottocentesca e i suoi robot a vapore nascondono un oscuro segreto. “Basta un ingranaggio ribelle per rovinare tutto”, motivo per cui affronteremo la despota in questione nonostante “non ci sia nulla nello spaziotempo” dove avremo scampo dalla sua furia. Cambiando il passato, possiamo controllare il futuro… e peggiorare le cose, se quanto abbiamo appreso di Clockwork Revolution è vero. Il gioco arriverà “quand’è ora” anche su Game Pass al day one.

Il gran Phil-nale

Ecco che Phil Spencer fa capolino… proprio alla fine, si è perso la festa! O forse no, visto il suo breve recap. “Abbiamo aperto con Fable, classico nella sua essenza britannica ma rinnovato”, per poi procedere con gran parte dei titoli mostrati. Tuttavia è l’ascolto del feedback dei fan a rubare la scena: oltre ad esserci più scorte della console a disposizione, anche lo spazio interno ad Xbox Series S aumenterà col terabyte nel nuovo modello, disponibile il primo di settembre a 349 dollari. Non ci soffermiamo troppo sulla “ultima cosa” della presentazione… perché per quella dovrete leggere il nostro recap dello Starfield Direct, introdotto da Todd Howard con i suoi “oltre mille mondi” e satelliti raggiungibili in ogni momento!

