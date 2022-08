Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste, tracciati e circuiti (DLC incluso)

Benvenuti al pit stop della nostra guida: tornate spesso per avere dritte su piste, tracciati e circuiti di Mario Kart 8 Deluxe (e DLC)

Probabilmente ve ne sarete già accorti, ma abbiamo dato il via a una guida a piste, tracciati e circuiti di Mario Kart 8 Deluxe. Questo progetto, inizialmente rilasciato in concomitanza degli ultimi episodi del “fratello maggiore” dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, vi terrà compagnia dalla sua stesura (agosto 2022) all’autunno inoltrato. Naturalmente, i primi dodici appuntamenti saranno più che validi anche per chi tra voi dispone solo dell’originale su Wii U. Dalla tredicesima puntata in poi, dolente o nolente, si parlerà solo e soltanto del Pass Percorsi Aggiuntivi esclusivo alla versione per Nintendo Switch.

Piano dell’opera

Ecco come affronteremo i circuiti nella nostra guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe. Ci occuperemo di un solo campionato alla volta, dedicando a ciascuno dei quattro percorsi che li compongono una breve introduzione, un’immagine esplicativa, una descrizione dettagliata e un voto al level design. Esatto: ogni puntata, nel suo piccolo, farà in parte da recensione per il gioco nel quadro generale d’insieme. Per motivi a cui abbiamo (seppur vagamente) alluso nel corso della nostra recensione di LIVE A LIVE, ogni illustrazione è stata scattata in modalità portatile (per le prime 16 puntate), vantando dunque una risoluzione non necessariamente rappresentativa del gioco. Speriamo che capirete.

Gioco di base su Wii U e Nintendo Switch – guida a piste, tracciati e circuiti di Mario Kart 8 Deluxe

I primi otto appuntamenti della guida copriranno i contenuti disponibili già nel gioco di base su Wii U e anche nella versione standard su Nintendo Switch. Le prime tre puntate saranno disponibili di sabato per dare il tempo a quella di Smash di concludersi, mentre quelle dalla quarta in poi usciranno martedì e giovedì sostituendo l’altra. Vi lasciamo al nostro indice.

Trofeo Fungo: Stadio Mario Kart, Parco Acquatico, Dolce Dolce Canyon, Rovine di Twomp. Ora disponibile.

Stadio Mario Kart, Parco Acquatico, Dolce Dolce Canyon, Rovine di Twomp. Ora disponibile. Trofeo Fiore: Circuito di Mario, Riviera di Toad, Cittadella Tremarella, Cascate di Tipo Timido. 3 settembre.

Circuito di Mario, Riviera di Toad, Cittadella Tremarella, Cascate di Tipo Timido. 3 settembre. Trofeo Stella: Aeroporto del Sole, Laguna Delfino, Elettrodromo, Monte Wario. 10 settembre.

Aeroporto del Sole, Laguna Delfino, Elettrodromo, Monte Wario. 10 settembre. Trofeo Speciale: Vascello Nuvolante, Deserto di Tartosso, Castello di Bowser, Pista Arcobaleno. 13 settembre.

Vascello Nuvolante, Deserto di Tartosso, Castello di Bowser, Pista Arcobaleno. 13 settembre. Trofeo Guscio: Wii Prateria Verde, GBA Circuito di Mario, DS Spiaggia Smack, N64 Autostrada di Toad. 15 settembre.

Wii Prateria Verde, GBA Circuito di Mario, DS Spiaggia Smack, N64 Autostrada di Toad. 15 settembre. Trofeo Banana: GCN Desertico Deserto, SNES Pianura Ciambella 3, N64 Pista Reale, 3DS Giungla DK. 20 settembre.

GCN Desertico Deserto, SNES Pianura Ciambella 3, N64 Pista Reale, 3DS Giungla DK. 20 settembre. Trofeo Foglia: DS Stadio di Wario, GCN Circuito Gelato, 3DS Melodiodromo, N64 Valle di Yoshi. 22 settembre.

DS Stadio di Wario, GCN Circuito Gelato, 3DS Melodiodromo, N64 Valle di Yoshi. 22 settembre. Trofeo Fulmine: DS Pista Tic-tac, 3DS Tubirinto Piranha, Wii Vulcano Brontolone, N64 Pista Arcobaleno. 27 settembre.

DLC per Wii U e gioco di base su Nintendo Switch – guida a piste, tracciati e circuiti di Mario Kart 8 Deluxe

Passiamo ora ai circuiti inclusi in Mario Kart 8 per Wii U come DLC, ma presenti in Deluxe su Switch di default. Trattasi di quattro campionati, per un totale di sedici piste. Numero che, lo ricordiamo, era lo standard di un Mario Kart intero fino all’episodio per Nintendo DS!

Trofeo Uovo: GCN Circuito di Yoshi, Arena Excitebike, Muraglia del Drago, Mute City. 29 settembre.

GCN Circuito di Yoshi, Arena Excitebike, Muraglia del Drago, Mute City. 29 settembre. Trofeo Triforza: Wii Miniera d’oro di Wario, SNES Pista Arcobaleno, Pista Polare, Circuito di Hyrule. 4 ottobre.

Wii Miniera d’oro di Wario, SNES Pista Arcobaleno, Pista Polare, Circuito di Hyrule. 4 ottobre. Trofeo Crossing: GCN Baby Park, GBA Terra del Formaggio, Boscodromo, Animal Crossing. 6 ottobre.

GCN Baby Park, GBA Terra del Formaggio, Boscodromo, Animal Crossing. 6 ottobre. Trofeo Campanella: 3DS Koopa City, GBA Strada del Fiocco, Mariopolitana, Big Blue. 11 ottobre.

Pass Percorsi Aggiuntivi (DLC su Nintendo Switch)

La seconda metà dell’intera guida a piste e circuiti sarà costituita dal Pass Percorsi Aggiuntivi, ovvero i tracciati esclusivi al solo Mario Kart 8 Deluxe per Switch. Gli episodi fino al sedicesimo sono già in dirittura d’arrivo, ma quelli dal 17 in poi attendono solo che Nintendo li pubblichi. Ecco l’elenco.

Trofeo Scatto Dorato: Tour Promenade di Parigi, 3DS Circuito di Toad, N64 Cioccocanyon, Wii Outlet Cocco. 13 ottobre.

Tour Promenade di Parigi, 3DS Circuito di Toad, N64 Cioccocanyon, Wii Outlet Cocco. 13 ottobre. Trofeo Gattofortuna: Tour Neon di Tokyo, DS Colli Fungo, GBA Giardino Nuvola, Covo Ninja. 18 ottobre.

Tour Neon di Tokyo, DS Colli Fungo, GBA Giardino Nuvola, Covo Ninja. 18 ottobre. Trofeo Rapa: Tour Veduta di New York, SNES Circuito di Mario 3, N64 Deserto Kalimari, DS Flipper di Waluigi. 20 ottobre.

Tour Veduta di New York, SNES Circuito di Mario 3, N64 Deserto Kalimari, DS Flipper di Waluigi. 20 ottobre. Trofeo Elica: Tour Sprint a Sydney, GBA Terra delle Nevi, Wii Gola Fungo, Cieli Stracciatella. 25 ottobre.

