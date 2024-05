CoD: Black Ops 6, arriva finalmente l’annuncio ufficiale

La chiamata al dovere opera nell’ombra, ma l’atteso annuncio ufficiale di CoD: Black Ops 6 espone finalmente il gioco alla luce del sole

Negli ultimi giorni Activision ha stuzzicato i fan di Call of Duty con vari tease in merito al nuovo capitolo in arrivo, e ora l’episodio del 2024 ha finalmente un nome ufficiale grazie all’annuncio del non-più-fantomatico CoD: Black Ops 6. L’azienda, attualmente costola di Microsoft, ha descritto il progetto come “un cupo nuovo capitolo” per la serie, che contrariamente a quanto visto nei recenti leak non avrà la Guerra del Golfo nel titolo (in modo analogo a Black Ops Cold War nel 2020). Ciò non significa che il conflitto non figurerà nella trama, perché il tema bellico sarà proprio questo. Prima di procedere oltre, però, vi lasciamo al post con cui è stata effettuata la tanto agognata alzata di veli.

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI — Call of Duty (@CallofDuty) May 23, 2024

L’annuncio di CoD: Black Ops 6

Ricapitolando, dunque, CoD: Black Ops 6 riapre i libri di storia sulla Guerra del Golfo, senza però portarne il nome stando all’annuncio qui sopra. In merito agli altri dati in nostro possesso, il team di sviluppo incaricato di dare i natali alla campagna interamente open-world sarà in questo caso Raven Software. Non abbiamo una data di uscita vera e propria, ma le indiscrezioni in merito alludevano a ottobre come mese papabile. Sarà il primo titolo nel franchise ad uscire ufficialmente come proprietà di Microsoft e, come tale, arriverà presumibilmente su Game Pass al day one. Infine, cosa più importante, sarà questo il gioco misterioso a seguire la presentazione Xbox di giugno.

