Migliori libri più venduti (Best Seller) – Classifica | Ottobre 2021

Amazon non è solo un ottimo portale per acquisti generici, esso è infatti anche un ottimo sito e-commerce in cui un lettore può trovare pane per i suoi denti e acquistare milioni di titoli, sia in formato cartaceo che digitale. Ecco quindi per voi una guida mensile sui migliori libri più venduti su questo portale. Una classifica di libri consigliati perché tra i più venduti; dei Best Seller, insomma!

Migliori libri più venduti: cos’è un Best Seller?

Un Best Seller è un’opera letteraria (un romanzo o un saggio) che vanta un numero di vendite molto alto in un determinato arco di tempo. Il Best Seller può essere di due tipi:

Best Seller di qualità – un’opera letteraria il cui successo è legato alla qualità dello scritto; il numero delle vendite non è controllabile e può durare per un grande numero di anni (diventando quindi un long seller, cioè un prodotto il cui successo di vendita dura per molti anno). Un best seller di qualità può essere un classico, come ad esempio Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen .

– un’opera letteraria il cui successo è legato alla qualità dello scritto; il numero delle vendite non è controllabile e può durare per un grande numero di anni (diventando quindi un long seller, cioè un prodotto il cui successo di vendita dura per molti anno). Un best seller di qualità può essere un classico, come ad esempio Orgoglio e Pregiudizio di . Best Seller di consumo – un libro creato appositamente per raggiungere un grande pubblico, contenente quindi particolari caratteristiche che interessano la società di quel periodo. Un esempio è Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger, a cui saranno interessati gli appassionati di moda o che potrà interessare a chi cerca una lettura veloce e piacevole.

Migliori libri più venduti (Best Seller) – Classifica

Ecco la classifica dei 10 libri migliori libri più venduti questo mese, fateci sapere se li avete letti e se vi sono piaciuti!

Vi raccomando quindi di tenere d’occhio questa guida per rimanere sempre aggiornati sui migliori libri Best Sellers del momento, in modo da non perdervi mai nessun titolo!

In cerca di qualcosa di specifico?

Questa classifica di libri è generica, sul nostro sito abbiamo però delle guide per ogni genere letterario. Sul nostro sito potete infatti trovare guide a:

Non ci sono più scuse nemmeno per i più pretenziosi, con queste guide avrete solo l'imbarazzo della scelta fra i migliori libri più venduti.