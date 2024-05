Mostre di fotografia a maggio: cosa vedere in Italia

Per tutti gli appassionati di fotografia nasce la nuova rubrica che illustra le principali mostre di fotografia in Italia di ogni mese, quelle più interessanti e da non perdere: scopriamo insieme quelle del mese di maggio!

Per chi è stanco di perdersi sempre gli appuntamenti con le migliori mostre fotografiche in Italia, c’è una nuova rubrica, nata proprio per essere un’agenda da portare sempre con sé! Ogni mese faremo un elenco di tutte le migliori mostre di fotografia in Italia. Per i professionisti che vogliono cercare nuovi stimoli, per gli appassionati che amano la fotografia esposta, le mostre di fotografia sono sempre un piacere e per il mese di maggio ci sono davvero dei titoli da non perdere, tra cui quella di Martin Parr a Milano e diversi Festival di fotografia.

Scopriamo le più interessanti mostre di fotografia in Italia nel mese di maggio!

Mostre di fotografia maggio: Fotografia Europea a Reggio Emilia

Fotografia Europea 2024 si propone di catturare la natura esplorando le interconnessioni fra occultamento e scoperta. La ricca e variegata serie di fotografie riunite per questa edizione tematizza il senso del doppio o della coesistenza come parte di tutta la vita sulla terra. Il contesto è quello dell’Antropocene e le storie si snodano da un lato su una scala iperlocale, dall’altro sul palco planetario, per parlare delle idee di simbiosi, sostenibilità e di emergenza climatica. La natura ama nascondersi è il tema scelto dalla direzione artistica del Festival composta da Tim Clark (editor 1000 Words), Walter Guadagnini (storico della fotografia e Direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia) e Luce Lebart (ricercatrice e curatrice, Archive of Modern Conflict).

TITOLO: Fotografia Europea: La natura ama nascondersi

QUANDO: 26 aprile al 9 giugno 2024

DOVE: Reggio Emilia

Mostre di fotografia maggio: Martin Parr a Milano

In collaborazione con Magnum, Martin Parr. Short & Sweet è la mostra al Mudec – Museo delle culture di Milano che raccoglia 60 scatti del celebre foto reporter britannico. Ironico, geniale, ha saputo raffigurare i più buffi comportamente del genere umano e al tempo stesso denunciare, con i lavori più recenti, il consumismo occidentale. Una mostra da non perdere!

TITOLO: Martin Parr. Short & Sweet

QUANDO: dal 10 febbraio 2024 al 30 giugno 2024 (prorogata)

DOVE: Mudec, Milano

Mostre di fotografia maggio: Brassaï. L’occhio di Parigi

La mostra presenterà attraverso più di 200 stampe d’epoca un approfondito e inedito sguardo sull’opera di Brassaï, con particolare attenzione alle famosissime immagini dedicate alla capitale francese e alla sua vita. Ungherese di nascita, ma parigino d’adozione, Brassaï è stato uno dei protagonisti della fotografia mondiale. Le sue fotografie raccontano la vita di Parigi, dai quartieri operai alla vita notturna e rimangono ancora oggi iconiche e senza tempo.

TITOLO: Brassaï. L’occhio di Parigi

QUANDO: dal 23 febbraio 2024 al 2 giugno 2024

DOVE: Palazzo Reale, Milano

Mostre di fotografia maggio: Luce Lebart a Verona

La mostra si compone di immagini rimaste per quasi cento anni in una scatola di legno danneggiata da una inondazione. Su queste fotografie sono intervenuti da una parte il tempo e dall’altra microrganismi come le muffe e i lieviti. Da qui la riflessione di Luce Lebart sul concetto di autorialità. Luce Lebart è storica della fotografia, curatrice e ricercatrice per la collezione Archive of Modern Conflict. I suoi lavori riguardano l’archivio, gli immaginari scientifici, le tecniche e la materialità delle immagini.

TITOLO: Mold is beautiful

QUANDO:Dal 10 maggio al 23 giugno 2024

DOVE: Il meccanico, Verona

Mostre di fotografia maggio |Sebastião Salgado a Ravenna

Salgado inizia il suo viaggio fotografico, fisico ed esistenziale nella galassia delle migrazioni nel 1993. In sei anni il reporter brasiliano ha percorso quattro continenti con opere che catturano partenze e approdi, campi profughi dove milioni di persone vivono un destino incerto. Da allora, la mappa del mondo appare cambiata, ma l’esodo di intere popolazioni è quanto mai attuale e le condizioni di profughi o migranti rappresentano uno scenario che assume dimensioni sempre più globali.

TITOLO: EXODUS – UMANITÀ IN CAMMINO

QUANDO:Dal 22 marzo al 2 giugno 2024

DOVE: MAR, Ravenna

Mostre di fotografia maggio | Nino Migliori a Ferrara

Un’antologia dedicata a uno dei più grandi fotografi della scena internazionale: con oltre 100 fotografie in mostra, in collaborazione con la Fondazione Nino Migliori, la mostra, ripercorre la “ricerca senza fine” condotta dal fotografo bolognese. Un racconto dell’Italia dagli anni Cinquanta ad oggi, con il realismo che ha sempre caratterizzato il suo stile fotografico.

TITOLO: Nino Migliori. Una ricerca senza fine

QUANDO: Dal 17 febbraio al 3 giugno

DOVE: Castello Estense, Ferrara

Mostre di fotografia maggio: Exposed Torino Foto Festival

EXPOSED Torino Foto Festival è il nuovo Festival Internazionale di Fotografia di Torino. Rifacendosi a uno degli argomenti centrali nella tradizione fotografica italiana, per il 2024 il Festival è dedicato al tema New Landscapes – Nuovi Paesaggi, e propone una riflessione sull’evoluzione odierna del medium fotografico e delle principali sfide e innovazioni del mondo dell’immagine, attraverso un cartellone di mostre temporanee, incontri, talk ed eventi nelle sedi delle principali istituzioni culturali torinesi.

TITOLO: Exposed Torino Foto Festival, New Landscapes

QUANDO:Dal 2 maggio al 2 giugno 2024

DOVE: Torino