Nintendo Direct: nuovo Mario in 2D in arrivo secondo un rumor

Stando a un rumor molto ghiotto, il Nintendo Direct non fa fagotto: nell’ipotetica presentazione sarebbe previsto persino un nuovo Mario 2D

Dopo Summer Game Fest, Future Games Show, Xbox Games Showcase, Capcom Showcase e pure una presentazione da Sony, l’unico grande assente è il consueto Nintendo Direct di giugno, passato di nuovo da certezza a rumor con un titolo di Mario dalla visuale 2D al centro del toto-giochi. Non ci stupirebbe se il plebiscito al botteghino avesse ingolosito la Grande N al punto tale da replicare su console l’adattamento della cosmogonia del baffone per il grande schermo. A rendere il tutto una possibilità tangibile, però, provvedono i molteplici goal a porta vuota da parte del leaker. Titoli come Sonic Superstars ed Everybody 1-2 Switch! sono infatti presenti nella timeline di Pyoro (nome d’arte ispirato al noto comprimario di WarioWare) prima e dopo la loro conferma, sebbene il profilo sia rimasto sospettosamente in silenzio per diversi mesi.

In case you were 𝓦𝓞𝓝𝓓𝓔𝓡ing what games will be announced in this week’s #NintendoDirect:

– A new 2D #SuperMarioBros

– Remake of a SNES classic — Pyoro (@Pyoro_ND) June 19, 2023

Il Mario in 2D che non ti aspetti (e manco noi): il duplice rumor sul Nintendo Direct

Appurato il sospetto di tweet eliminati in seguito alla smentita di un leak, la fonte del rumor resta comunque razionalmente attendibile. Nei post più recenti, Pyoro ha negato la possibilità che si tratti di un titolo della serie New. Ciononostante, non è solo del nuovo gioco che si parla nel tweet qui sopra. Viene anche ventilata l’ipotesi di un remake di un classico SNES. In tal senso si apre un autentico vaso di Pandora, a partire dai pregevoli remaster di Square-Enix (mettendo nell’enorme calderone dell’HD-2D sia titoli più papabili come Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ad altri più oscuri come E.V.O.: Search for Eden). Inoltre, la colossale libreria per Super Nintendo rende molto difficile restringere il campo. Di certo, sorgono dubbi sulla natura di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come ultimo urrà per la console. A dimostrazione di ciò, alla stesura dell’articolo un nuovo tweet da parte del leaker ha mostrato un Pikachu molto sospetto.

