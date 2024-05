Philips Evnia 27M2N5500: il monitor gaming sostenibile con prestazioni avanzate

Evnia introduce un nuovo monitor nella serie 5000, il pluripremiato Philips 27M2N5500, progettato per offrire agli utenti un’esperienza di gioco emozionante con prestazioni elevate e attenzione alla sostenibilità

Questo monitor presenta un pannello Fast IPS da 27″ (68,5 cm) con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento di 180 Hz, tempo di risposta MPRT di 0,5 ms, certificazione HDR400 e un design ecologico innovativo.

Immagini coinvolgenti per un Gaming straordinario

Il pannello Fast IPS del Philips Evnia 27M2N5500 assicura un gameplay fluido e immagini accattivanti, bilanciando velocità di risposta e qualità visiva. La certificazione VESA HDR400 e il supporto per 1,07 miliardi di colori su pannelli ad alte prestazioni offrono luminosità, contrasto e colori straordinari, con neri profondi e una gamma di tonalità vivaci.

Oltre a queste capacità visive, il monitor offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un basso input lag, eliminando il motion blur e il ghosting, rendendolo ideale per i giochi più dinamici. Include funzionalità avanzate come la sincronizzazione intelligente MBR (Motion Blur Reduction) abbinata a un MPRT di 0,5 ms e l’Adaptive-sync per immagini nitide e rapide. La funzione ShadowBoost migliora le scene scure per una maggiore precisione nei bersagli, mentre un mirino intelligente assicura una mira accurata e un maggiore divertimento.

Il monitor ha un’anima ecologica, utilizzando per la prima volta nella gamma Philips piedini del supporto realizzati con il 35% di plastica riciclata e un telaio composto per l’85% da plastica riciclata post-consumo. Xeni Bairaktari, responsabile globale del marketing e vice direttore marketing EU di Philips/AOC Monitors & IT Accessories (OBM), ha sottolineato l’importanza della sostenibilità nel loro approccio, sperando di ispirare un cambiamento significativo nel settore del gaming.

Progettato per lunghe sessioni di gioco e uso quotidiano, il monitor ha vinto il Red Dot 2023 e l’iF Design Award 2023. Include funzioni per il benessere dell’utente come la SmartErgoBase, che permette regolazioni di altezza, rotazione e inclinazione, modalità di gioco SmartImage ottimizzate, nuove funzioni OSD, un tasto di selezione del menu EasySelect e la modalità Low Blue per proteggere gli occhi dalla luce blu.

Prezzi e Disponibilità

Il Philips Evnia 27M2N5500, perfetto per migliorare le capacità di gioco o aggiornare il proprio setup con un monitor veloce e coinvolgente, sarà disponibile a partire da maggio al prezzo di €249,00.

E voi? Cosa ne pensate di questo monitor Philips Evnia 27M2N5500 ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).