Migliori Smart TV Samsung: sei team OLED, QLED o LED?

Nel mondo dell’elettronica, sul mercato, ci sono tantissime smart tv che regalano un’esperienza visiva a dir poco ottima, ma il nome più famoso e amato è uno solo: Samsung. In questa guida scoprirai le migliori smart tv Samsung, che siano OLED, QLED o LED

In passato abbiamo già parlato delle varie tecnologie che troviamo al giorno d’oggi nelle smart tv che troviamo spesso e volentieri nelle catene di elettrodomestici, ma anche nei negozi più piccoli. Abbiamo parlato proprio della differenza tra le smart tv OLED, QLED e LED, aprendo così un mondo sulle smart tv e capendo quante differenze ci sono tra un tipo di tecnologia e l’altra. Ma quando si parla delle migliori smart tv, si pensa subito alla Samsung. Il motivo è molto semplice, l’azienda produce davvero le migliori smart tv che trovi sul mercato e in questa guida ti elencheremo le 5 migliori da acquistare. Iniziamo subito con la lista!

Samsung QN700C

Samsung S90C

Samsung QN85C

Samsung Crystal CU7170

Samsung Q60C

Se stai cercando il massimo della risoluzione dello schermo, magari proprio una smart TV Samsung 8K, ti consigliamo di acquistare proprio la Samsung QN700C, che rientra tra le migliori del 2023. Anche se questa tv si basa sulla tecnologia Neo QLED, questa smart tv si distingue da tutte le altre per la sua larghezza di circa 8.000 pixel. A togliere ogni dubbio sul motivo per cui scegliere una smart tv 8K piuttosto che una normalissima 4k è il processore Neural Quantum 8K Lite. Le immagini vengono infatti upscalate fino all’8K per donare dei dettagli ancora più nitidi, che sono ancora più visibili su schermi più grandi come quelli da 65 e da 75 pollici.

Se invece sti cercando il top di gamma nel reparto OLED di Samsung, allora ti consigliamo ad occhi chiusi il Samsung S90C. Per essere precisi, quello che rappresenta davvero il top di gamma nella categoria OLED è l’S95C, ma detto sinceramente non c’è molta differenza dall’S90C, a parte una piccola luminosità in più. Parlando proprio di luminosità, i nuovi QD-OLED addirittura superano la soglia dei 2.000 nits. Questi dati si raggiungono in pochissime occasioni, ma ciò non toglie che questa sia una delle migliori smart tv OLED. Inoltre, con questa, Samsung è riuscita perfino a ridurre il consumo energetico del 25%.

La Samsung QN85C è una delle smart tv più amate e nuove della line up Neo QLED. Questo nuovo modello ha più local dimming rispetto alla scorsa generazione, questo significa che ha una resa dei neri ancora migliore. Samsung ha inoltre un numero raddoppiato di zone indipendenti sull’intera gamma del 2023. L’azienda coreana è riuscita ad ottimizzare e trasformare i contenuti SDR in HDR, dando più nitidezza e colori più vibranti anche ai film e alle serie tv più vecchie. La grande novità è la Game Bar 3.0, che permette di avere un accesso rapido alle pre-impostazioni della modalità immagine di gioco, per ottenere la miglior resa grafica e resa audio per ottimizzare il gameplay.

La smart tv Samsung Crystal CU7170 è la soluzione migliore per tutti gli acquirenti che stanno per acquistare per la prima volta la loro prima smart tv Samsung. La gamma Crystal è dedicata a tutte le persone che non hanno troppe pretese in termini di qualità d’immagine, ma che vogliono comunque una smart tv di ultima generazione. Anche se non si può paragonare alle smart tv con tecnologia OLED o QLED, ha comunque un sistema di upscaling molto efficiente. La risoluzione nativa è comunque UHD, quindi l’upscaling interverrà solo con i contenuti a bassa risoluzione. Ha anche un audio surround 3D che rende l’audio più immersivo e ha anche tre modalità, Media, Game e Ambient, tutte con delle specifiche uniche che si adattano alla situazione.

La smart tv Samsung Q60C è l’ultimo modello della serie Q, che sostituisce quindi il modello Q60B. La serie Q è basata sulla tecnologia QLED di Samsung, ovvero quella che garantisce il 100% del volume colore, riferendosi quindi allo standard DCI-P3. Anche se questo è il modello più economico, la qualità del pannello è la stessa di quello superiore. L’unica limitazione sta nella parte gaming, visto che non c’è il supporto HDMI 2.1 e quindi la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Si può dire che questa sia la smart tv perfetta per chi vuole semplicemente guardare film o serie tv, trascurando così la parte gaming. Ma puoi usarla anche per giocare, ha comunque 60 Hz che sono sufficienti per far sì che le immagini siano fluide, merito anche della modalità HDR10+ Gaming e della Game Bar 3.0.

Speriamo che questa guida all’acquisto ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dell’elettronica e delle offerte e tanto altro!