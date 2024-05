ULT POWER SOUND di Sony: la pressione sonora definitiva per gli amanti di rap e hip-hop

Sony presenta i nuovi prodotti ULT POWER SOUND: la pressione sonora definitiva per i giovani amanti della musica rap, hip-hop

Tra i generi musicali preferiti dalla generazione Z in Italia spiccano rap, hip-hop e trap, con sonorità dominate da bassi intensi e potenti.

Dalle strade cittadine alle piattaforme digitali globali, questi generi continuano a catturare un pubblico sempre più ampio. Per rispondere alle esigenze di questa audience, Sony ha recentemente introdotto la nuova linea ULT POWER SOUND, ideata per chi desidera immergersi in un suono profondo e avvolgente, fondendosi completamente con il ritmo della musica. ULT POWER SOUND è destinata principalmente ai giovani e offre una potenza sonora eccezionale e una nitidezza cristallina che rimane inalterata anche a volumi elevati: il suono più potente per chi ama le frequenze basse,

ha dichiarato Simone Frasson, Marketing Manager Personal Entertainment di Sony Italia.

Dettagli sulla nuova gamma Sony ULT POWER SOUND

Pur enfatizzando i bassi, ULT POWER SOUND di sony rimane fedele alla sua missione di fornire un audio di alta qualità “For The Music”. La gamma include una cuffia a padiglione e tre altoparlanti: ULT Wear, ULT Field 1, ULT Field 7 e ULT Tower 10. Tutti i prodotti sono wireless e dispongono di un pulsante ULT che amplifica il suono attivando due modalità audio: “ULT1 – Deep Bass” e “ULT2 – Attack Bass”. L’eccezione è ULT Field 1, che offre solo la modalità “ULT POWER SOUND”.

Per dimostrare la capacità dei quattro prodotti di riprodurre i brani come gli artisti li hanno concepiti, Sony ha coinvolto BigMama, una delle principali figure femminili della scena rap italiana, come Key Opinion Leader della gamma.

La musica è tutto per me, sia nel lavoro che nella vita quotidiana. Con i prodotti ULT POWER SOUND di Sony, posso ascoltarla alla massima qualità, sia a casa con gli altoparlanti che in movimento con le cuffie. È fantastico avere sempre un suono così chiaro e potente. Sono molto felice di essere stata scelta come Key Opinion Leader per l’Italia. Non vedo l’ora di condividere con voi questa esperienza e la mia passione per il suono perfetto. Grazie, Sony!

ha dichiarato BigMama.

