eMule: come connettersi alla rete Kad | Giugno 2024

Scopriamo insieme come connettersi alla rete Kad di eMule per la prima volta attraverso pochi e semplici passaggi sul vostro PC.

Il software open source eMule è molto utilizzato da coloro che amano condividere file in rete sfruttando la modalità peer to peer (P2P) sul sistema operativo Microsoft Windows. Per fare ciò, sono necessarie alcune procedure di base, che assicurino una connessione corretta ed efficace che consenta di scaricare una moltitudine di file in modo rapido e soprattutto senza registrazione. Tra le operazioni fondamentali, indispensabili per l’avvio del programma, c’è quella della connessione alla rete Kad. In questa guida vedremo quindi come connettersi alla rete Kad di eMule per la prima volta mediante pochi e semplici step.

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti e delle procedure presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale: la pirateria è un reato.

eMule: come connettersi alla rete Kad per la prima volta

Per capire come connettersi per la prima volta alla rete Kad di eMule, è fondamentale avere in chiaro che, a partire dalla versione 0.49 in poi, il software supporta un file particolare, chiamato “nodes.dat”, fondamentale per la connessione alla rete Kad. Sulla base di ciò, la procedura consiste nel riuscire a contattare un client appartenente alla rete Kademlia, che assicurerà quindi la connessione vera e propria. La domanda che a questo punto sorge spontanea è: ma cosa c’entra il file nodes.dat? La risposta è piuttosto semplice, in quanto questo file contiene al suo interno una lista di indirizzi IP di alcuni client della rete alla quale cerchiamo di collegarci. Altra informazione importante, che di sicuro può chiarire dubbi inerenti a tutto ciò, è che spesso questa procedura è chiamata con il termine tecnico Bootstrap.

Come connettersi alla rete Kad di eMule: la procedura

La procedura che permette di connettersi alla rete Kad di eMule va eseguita sicuramente al primo avvio del software, ovvero dopo l’installazione su PC, ma può risultare veramente molto efficace se si riscontrano anomalie nel funzionamento del programma. Questi malfunzionamenti potrebbero esser stati causati ad esempio da un errore di sistema.

Gli step da seguire sono i seguenti:

Cliccate su “Opzioni/Generale” e controllate che la casella accanto alla voce “Cattura link eD2K” sia grigia, altrimenti, se la scritta è nera, cliccateci sopra per farla diventare grigia. Questa operazione serve affinché il sistema operativo possa aprire i link relativi a eMule; Selezionate a vostra scelta uno dei seguenti link eD2K, che contengono il file “nodes.dat”, ossia la lista dei nodi per la connessione:

Fatto tutto ciò, in eMule apparirà una schermata che chiederà la vostra conferma per poter effettuare il download della lista degli indirizzi IP dei client, quindi sarà opportuno dare l’autorizzazione, selezionando il tasto “SI”. Il feedback, che testimonierà l’esito positivo di questa procedura, sarà il cambio di colore della freccetta superiore del simbolo del mondo in basso nella pagina, che passerà quindi da rosso a giallo: questo significherà che eMule starà tentando di connettersi alla rete Kad. Una volta stabilita la connessione, la freccetta diventerà verde.

Attenzione: per riuscire a connettersi alla rete Kad, eMule potrà impiegare anche un massimo di 10 o 15 minuti, ma non di più. Questo significa che, se trascorso questo tempo, il simbolo della freccetta resta giallo e non diventa verde, allora il problema della mancata connessione è dovuto ad una causa differente presente sul vostro PC, come ad esempio un firewall o un router.

Consiglio pratico: una volta completata la procedura, per le connessioni successive occorrerà solo ed esclusivamente cliccare sul tasto “Connetti”, presente in alto a sinistra. Vi ricordiamo che il logo caratteristico di questo tasto è l’inconfondibile fulmine. Inoltre, un suggerimento prezioso è quello di chiudere sempre eMule in modo corretto, altrimenti potrebbe verificarsi un errore che cancellerebbe la lista degli indirizzi IP ottenuta con il file “nodes.dat”. Se ciò dovesse accadere, basterà ripetere tutta la procedura descritta in questa guida.

Buon divertimento!

La guida relativa a come connettersi per la prima volta alla rete Kad di eMule si conclude qui. Vi ricordiamo che per qualsiasi problema restiamo a disposizione mediante il box commenti in basso. Inoltre, se siete interessati a come aggiornare la lista dei server eMule, vi rimandiamo alla nostra guida in merito, aggiornata a cadenza mensile per garantire la massima efficienza del software.

Ultima cosa prima di lasciarvi, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento, poiché il web è pieno di pericoli e non sempre i PC riescono a neutralizzare gli attacchi nemici del mondo informatico!