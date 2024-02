Recensione EaseUS RecExperts: registrare il vostro schermo non è mai stato così facile

In questa recensione vi vogliamo parlare di EaseUS RecExperts, uno dei software di registrazione schermo più facili da utilizzare che mai abbiamo visto sul mercato: semplice ed economico, cosa volete di più?

Il panorama dei software per la registrazione dello schermo si è andato via via espandendo con la sempre maggiore evoluzione dei content creator che si rivolgono, in particolar modo, agli appassionati di gaming. Fra i migliori software con cui ci siamo dovuti confrontare in questi ultimi mesi, uno che ha particolarmente lasciato un segno (in senso positivo) è EaseUS RecExperts, il soggetto di questa recensione. Possiamo già anticiparvi che, a nostro parere, si tratta di uno dei migliori esponenti del suo “genere” se guardato in rapporto qualità-prezzo. Prima di addentrarci nella recensione, togliamoci proprio il dente del prezzo: quanto costa EaseUS RecExperts?

I piani di abbonamento | Recensione EaseUS RecExperts

Se deciderete di acquistare EaseUS RecExperts, avrete a disposizione diverse feature aggiuntive con l’abbonamento Pro, che ha un costo di 17.95€ al mese, 37.95€ l’anno o 67.95€ una tantum. EaseUS vi dona un mese di prova gratuito in cui poter provare tutte le funzionalità del software completo, fra cui:

Una licenza per un computer

Durata di ogni registrazione illimitata

Tempo di riproduzione dei file registrati illimitato

Aggiornamenti gratuiti a vita

Aggiungi annotazione durante la registrazione

Aggiunta di effetti di registrazione del mouse

Esiste anche una versione Business del piano di abbonamento che vi sblocca tutte le funzionalità del Pro su due computer diversi, al costo di 97.95€ una tantum. Infine, esiste la versione di prova gratuita del software EaseUS RecExperts, che però limita le registrazioni a due minuti e aggiunge un watermark al video registrato. E vi assicuriamo che questo è uno dei pochi difetti che abbiamo trovato: la limitatezza della versione di prova.

Tante funzionalità | Recensione EaseUS RecExperts

EaseUS RecExperts è un software di registrazione schermo ricco di funzionalità e che vi permette di essere creativi e prolifici in pochi semplici click. Giriamoci subito verso l’elefante nella stanza: sì, il software vi consente di registrare video a 4K e 60 frame al secondo. Quindi tutti gli appassionati di gaming che desiderano condividere le proprie prestazioni top di gamma potranno farlo con una qualità altrettanto al top di gamma, senza preoccuparsi minimamente di cali di prestazione, a patto che abbiate una macchina che possa supportare il lancio di un software con quella qualità e, contemporaneamente, di EaseUS RecExperts.

Ovviamente, EaseUS RecExperts non si limita ad essere un software di cattura dello schermo del PC, ma può essere utilizzato per registrare l’audio dal microfono collegato al vostro computer, che sia incorporato o meno, e di tutti i suoni provenienti dal sistema. E se avete anche necessità di inserire la webcam nel vostro materiale, EaseUS RecExperts vi consente di catturare anche il video della vostra webcam e di sovrapporla direttamente al video. Dalle impostazioni potrete scegliere in che angolo dello schermo posizionarla, con quale risoluzione effettuare la cattura e anche la forma, se quella di un quadrato o di un cerchio.

Interfaccia semplice e intuitiva | Recensione EaseUS RecExperts

La cosa più intrigante del software di EaseUS è decisamente la sua interfaccia: di utilizzo semplice e intuitivo, molto smart ed essenziale. Potrete prendere mano con i vari comandi, posti sul lato sinistro della finestra di lancio, per registrare il vostro schermo nella sua interezza o una porzione, tramite il comodo comando. Se doveste aver problemi di qualsiasi tipo, il supporto della compagnia è sempre disponibile durante le ore lavorative, nonché un utile articolo di FAQ disponibile sul sito ufficiale (cliccate qui!).

Fra i vari strumenti disponibili nel corso della registrazione video, trovate la possibilità di evidenziare o ingrandire una parte dello schermo, oppure, cosa molto utile per chi utilizza il software per i Webinair, c’è una funzione di annotazione con una serie di strumenti per disegnare e scrivere sullo schermo come fosse una lavagna.

Qualche funzione di editing | Recensione EaseUS RecExperts

Tutto il materiale che avete registrato verrà riposto nella cartella dedicata, generalmente creata automaticamente sul desktop, e potrete sfruttare alcune funzioni base di editing per modificare le vostre registrazioni, aggiungendo o tagliando materiale. Ripetiamolo: sono funzioni editing di base, quindi se avete necessità di prodotti più professionali dovrete necessariamente pensare di acquistare un altro tipo di software. Una volta terminato questo processo, potete decidere di caricare direttamente il video sul vostro canale di riferimento, oppure come già detto salvarlo nella cartella apposita.

Conclusioni

Insomma, è giunto il momento di tirare le somme della nostra recensione di EaseUS RecExperts. Ci troviamo di fronte ad un software di registrazione schermo, audio e gaming dalle molte funzionalità. Semplice e intuitivo da usare, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, specialmente se deciderete di acquistare la licenza a vita. A causa della sua limitatezza, ci sentiamo di sconsigliarvi la versione di prova gratuita e magari di provare il software completo con la prova di trenta giorni. Vi assicuriamo che non rimarrete insoddisfatti.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!