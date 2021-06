Migliori Giochi da Tavolo per due giocatori | Giugno 2021

Programmate una serata ludica con la vostra dolce metà ma non sapete a cosa giocare? Ecco una lista dei migliori giochi da tavolo per due

Non c’è nulla di meglio di una serata trascorsa a giocare insieme per rafforzare una relazione di coppia. Certo, serve un po’ di fantasia per non optare per soliti Scacchi, per il Monopoly o per Risiko, che alla lunga di certo stancano i meno affezionati. Per vostra fortuna, però, ci siamo qui noi, con una bella carrellata dei migliori giochi da tavolo per due; un elenco di titoli che riteniamo perfetti per condividere con il vostro partner ore e ore di puro intrattenimento. Per sceglierli, ci siamo fatti aiutare dai tipi del Goblin Café, che di giochi da tavolo e di consigli se ne intendono. Li abbiamo divisi per categoria, così che possiate trovare il gioco adatto a ogni situazione. Pronti? Cominciamo!

Migliori Giochi da Tavolo Cooperativi per due

Arkham Horror

Orrori inimmaginabili, sfide che metteranno in gioco la vostra sanità mentale. Riuscirete a sopravvivere, insieme, alla terribile minaccia del Grande Antico? Arkham Horror è uno dei giochi da tavolo cooperativi più coinvolgenti e conosciuti al mondo. Impersonerete un gruppo (o una coppia) di coraggiosi investigatori che si addestrano tra le tetre strade di Arkham e collaborerete per impedire il ritorno del Grande Antico. Il gioco perfetto, dunque, da giocare con la dolce metà per condividere la lotta in salute e in malattia (mentale, soprattutto). Noi lo consigliamo per le lunghe serate domenicali, con un po’ pioggia a fare da atmosfera e a scandire le vostre mosse.

Categoria: Avventura

Editore: Asmodee Italia

Età: 14+

Durata: 120+

Giocatori: 1-6

Zombicide

Avete detto apocalisse zombie? Ebbene sì, quale metodo migliore per condividere il tempo del lottare per sopravvivere insieme? In Zombicide ognuno di voi controllerà infatti una persona intrappolata in una città infestata dagli zombie, e dovrete unire le forze per completare le vostre missioni e uscire indenni dal pericolo. Dal Medioevo allo Spazio, scegliete la vostra versione e l’espansione che fa per voi e calatevi in un’avventura all’ultimo respiro.

Categoria: Sopravvivenza

Editore: Asmodee Italia

Età: 13+

Durata: 60 min

Giocatori: 1-6

Migliori Giochi da Tavolo Competitivi per due

7 Wonders Duel

Pianificazione e strategia: queste le parole chiave dei giochi di stampo German. E non c’è German migliore, per due giocatori, di 7 Wonders Duel, versione duello ambientata sempre nel mondo greco di 7 Wonders. Costruite la vostra meraviglia, sviluppate la vostra scienza e il vostro esercito e innalzate edifici prestigiosi per guidare la vostra civiltà verso la vittoria. Ma ricordate: la vostra dolce metà farà lo stesso, e solo uno dei due potrà vincere.

Categoria: Strategico

Editore: Asterion Press

Età: 10+

Durata: 20 minuti

Giocatori: 2

Couleurs de Paris

Parigi, inizi del Novecento. Un gruppo di pittori si è riunito in un laboratorio artistico per dar vita a una competizione informale, la bateau lavoir. A vincere, però, sarà il pittore che dipingerà i quadri capaci di lasciare un segno nella storia. In Couleurs de Paris ciascuno di voi vestirà i panni di un gran maestro del tempo, e durante il vostro turno potrete utilizzare i vostri collaboratori per comprare i colori primari, mescolarli e dipingere i vostri capolavori. Le azioni ogni turno però saranno limitate, e dovrete contendervele per arrivare per primi alla conclusione della vostra tavola. Vince il pittore che accumula più punti mostrando alla città il suo innegabile talento.

Categoria: Strategia (Piazzamento)

Editore: Gate on Games

Età: 10+

Durata: 60 minuti

Giocatori: 2-4

Terraforming Mars

Contendetevi Marte e le sue risorse, in una sfida per Terraformare il Pianeta Rosso. Costruite insediamenti, foreste e oceani.Collaborate ad innalzare la temperatura e a creare un’atmosfera vivibile, ma nel frattempo accumulate risorse e giocate carte progetto per distinguervi; sarà infatti solo una la Corporazione che condurrà l’umanità verso la nuova era.

Categoria: Strategico

Editore: Ghenos Games

Età: 14+

Durata: 115 minuti

Giocatori: 1-5

Migliori Giochi da Tavolo Astratti per due

Santorini

Semplice e adatto a tutti, Santorini è probabilmente il miglior gioco da tavolo astratto da giocare in due. Lo scopo, in questo caso, è piazzare i propri costruttori sui livelli degli edifici. Vince chi di voi riesce a piazzare un costruttore sul terzo livello di un edificio. Ogni turno potete scegliere se muovere un costruttore di uno spazio o se costruzione un edificio e potete decidere di chiudere con una cupola uno dei vostri edifici per sottrarre la vittoria al vostro avversario. Le carte Potere degli Dei vi aiuteranno in questo compito e ostacoleranno il vostro avversario, per garantirvi di arrivare primi.

Categoria: Astratto

Editore: Cranio Creations

Età: 8+

Durata: 10-20 minuti

Giocatori: 2-4

Migliori giochi da tavolo (di carte) per due

Volfyrion

Volfyrion è un gioco di carte competitivo di stampo deck-building. Guiderete due casate in guerra e dovrete impiegare tempo e risorse per costruire le vostre difese e distruggere la città avversaria. Ma la sfida non sarà così facile, perché una creatura temibile ha creato il suo covo nelle rovine vicino ai vostri insediamenti ed è una minaccia per le forze di entrambi. Sarete abbastanza forti da piegare la volontà del Drago Volfyirion e da scatenare la sua ira sul campo di battaglia avversario?

Categoria: Deck-building

Editore: Tabula Games

Età: 14+

Durata: 30 minuti

Giocatori: 2

Arkham Horror LCG

E arriviamo all’ultimo, ma non per importanza, e forse più conosciuto consiglio: Arkham Horror LCG. Un gioco di carte collaborativo ambientato, ovviamente, nel mondo Lovecraftiano. Qui, però, ogni investigatore tenterà di risolvere un mistero soprannaturale sfruttando le risorse che possiede nel suo mazzo di carte; sarà la scelta dell’investigatore, dunque, a influenzare maggiormente le possibilità della vostra squadra. Ogni partita che giocherete è un capitolo di una campagna più vasta, e potrete sempre integrare nuovi mazzi e nuove risorse man mano che queste vedranno la luce.

Categoria: Living Card Games

Editore: Asmodee Italia

Età: 14+

Durata: 60-120 minuti

Giocatori: 1-2