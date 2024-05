Fortnite: Capitolo 5, oggi arriva la stagione 3, “Demolizione”

La Demolizione dei server ci dà tempo di arrivare preparati alla stagione 3 di Fortnite: Capitolo 5, tra polvere, rottami, Fallout e Magneto

I server saranno pure offline, ma Fortnite: Capitolo 5 ci offre il colpo di frusta più grande mai visto dopo la stagione 3 risalente esattamente a tre capitoli fa (Tuffati, con l’inondazione dell’Isola), dopo i miti e i mortali visti fino a ieri, con una vera e propria Demolizione in stile Mad Max. Una vera e propria “a-punk-alisse”, dunque, che introduce sull’atollo di Epic Games una zona desertica che stravolge il sud dell’Isola. Pozzo Purpureo, una raffineria, Nitrodromo, l’arena per scontri in auto, e Spiaggia Spietata, sostituta di Scalini Spocchiosi (ora Sabbiosi), sono i nuovi punti d’interesse. Oltre ai nuovi boss e ai cambiamenti ai veicoli (tra cui il ritorno dell’Acchiappamucche), la nuova meccanica Nitro promette gli effetti del Succo Schiaffoso estendendoli anche ai mezzi di trasporto.

Novità stringate della stagione 3: la Demolizione investe il Capitolo 5 di Fortnite

In quanto ai contenuti, vorrete sapere cosa ha da offrire Fortnite: Capitolo 5, stagione 3 (o solo Demolizione per gli amici). Tralasciando i design originali come il simpatico baccello umanoide Peabody, nel Pass Battaglia spicca l’Armatura atomica T-60 che, insieme alla Nuka-Cola, arriva direttamente da Fallout. Tuttavia non è questa la “skin segreta”: l’onore spetta infatti a Magneto delle Terre Desolate (sorprendente, ma non più di tanto), i cui incarichi saranno da noi a luglio. In quanto alla durata complessiva della season, salvo cambi nei piani di Epic Games (che avvengono sempre al termine del periodo stagionale), il prossimo cambio della guardia è per ora previsto il 16 agosto alle otto di mattina. Ci congediamo con la nuova mappa. Fuoco alle polveri!

