Oggi si è tenuto l’Ubisoft Forward e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento

Oggi si è tenuto l’Ubisoft Forward, un grande evento in cui la compagnia francese ha mostrato al pubblico i progetti a cui sta lavorando al momento. Durante la conferenza abbiamo potuto vedere un gran numero di giochi già annunciati, ma ovviamente ci sono stati anche dei piccoli annunci inediti. Se non avete avuto modo di guardare l’Ubisoft Forward in diretta e volete recuperare le novità più importanti, qui potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento.

Just Dance 2024 | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

L’Ubisoft Forward è iniziato in maniera molto colorata grazie alla presentazione di Just Dance 2024. Ovviamente l’uscita di una nuova versione di questo titolo era estremamente scontata, ma adesso ne abbiamo finalmente la conferma ufficiale. Se anche voi siete interessati a questo nuovo gioco di ballo, qui di seguito potrete trovare il trailer di presentazione:

Avatar: Frontiers of Pandora | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Finalmente abbiamo avuto modo di osservare in azione Avatar: Frontiers of Pandora grazie ad un nuovissimo trailer. Il video mostrato durante lo showcase iniziava con una sequenza cinematografica che introduceva la storia del titolo, ma successivamente per fortuna si è concentrato sul gameplay.

Durante il trailer infatti abbiamo potuto assistere a diverse sezioni di gioco dove Na’vi esplorava Pandora e affrontava i numerosi pericoli presenti sul pianeta. Ad esempio abbiamo visto la protagonista assaltare avamposti dell’RDA, dare la caccia agli animali e solcare i cieli in sella al proprio toruk. Inoltre come se non bastasse è stata anche svelata la data d’uscita del gioco, cioè il 7 dicembre 2023.

Prince of Persia: The Lost Crown | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Prince of Persia: The Lost Crown è un nuovo spinoff della serie di Prince of Persia annunciato per la prima volta durante il Summer Game Fest. Il titolo si è mostrato inizialmente con un trailer animato davvero molto bello per poi passare a delle sequenze di gameplay abbastanza approfondite. Inoltre è stata anche finalmente svelata la data d’uscita del gioco e cioè il 18 gennaio 2024 su tutte le principali piattaforme.

The Division Resurgence | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Durante l’Ubisoft Forward abbiamo avuto modo di vedere anche in azione anche The Division Resurgence, un nuovo titolo mobile free to play. Il gioco inizialmente si è mostrato con un lungo filmato in CGI, ma successivamente per fortuna abbiamo potuto assistere anche ad una breve sequenza di gameplay. Se anche voi volete dare un’occhiata al trailer potete trovarlo qui sotto e, se siete interessati al gioco, potete pre-registrarvi sul sito ufficiale per ottenere accesso a diverse ricompense eslcusive.

Skull and Bones | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Finalmente Skull and Bones è tornato a mostrarsi grazie ad un nuovo trailer dedicato ai canti marinareschi. Il video mostrato durante l’evento si concentrava principalmente sulla performance musicale, ma nonostante ciò abbiamo comunque potuto assistere a diverse sequenze di gameplay molto interessanti. Se anche voi volete dare un’occhiata a questo nuovo trailer potrete trovarlo in calce qui sotto.

The Crew: Motorfest | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Ovviamente all’Ubisoft Forward non poteva mancare The Crew: Motorfest, il nuovo capitolo della famosissima serie di corse automobilistiche di Ubisoft. Anche in questo caso il titolo inizialmente si è mostrato solamente con un trailer in CGI, ma per fortuna successivamente hanno mostrato anche un po’ di gameplay. Inoltre è stato anche svelato che dal 21 al 23 luglio sarà possibile provare il gioco in anticipo grazie all’open beta e che The Crew: Motorfest sarà pubblicato ufficialmente il 14 settembre su tutte le principali piattaforme.

Assassin’s Creed Nexus | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Assassin’s Creed Nexus è una nuova esperienza per la realtà virtuale legata al brand di Assassin’s Creed. Il titolo vi permetterà di controllare assassini storici del calibro di Ezio, Connor e Kassandra, e sfrutterà appieno tutte le potenzialità del VR per offrire ai giocatori un’esperienza unica. Il titolo è previsto per la fine del 2023 e sarà giocabile in esclusiva con il visore Meta Quest.

Assassin’s Creed Jade | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Durante l’Ubisoft Forward si è data molta importanza ai giochi mobile e ovviamente non poteva mancare anche Assassin’s Creed Jade. Questo nuovo capitolo della saga è ambientato nell’antica Cina e oggi lo abbiamo potuto vedere in azione grazie ad un trailer davvero niente male. Per il momento non si sa ancora nulla di un possibile periodo d’uscita del gioco, ma almeno i giocatori interessati possono registrarsi alla closed beta tramite il sito ufficiale.

Assassin’s Creed Mirage | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Restando ancora in tema Assassin’s Creed ovviamente abbiamo avuto modo di vedere anche Assassin’s Creed Mirage. Questo nuovo capitolo punta a ritornare alle origini della serie e durante la presentazione di oggi abbiamo potuto approfondire ancora di più sia la storia che il gameplay. Qui di seguito infatti potrete trovare il lungo approfondimento del gameplay mostrato da Ubisoft durante l’evento.

Star Wars Outlaws | Ubisoft Forward: recap di tutti gli annunci

Infine, per concludere l’evento col botto, Ubisoft ha deciso di mostrare un denso gameplay trailer di Star Wars Outlaws. Questo titolo vi metterà nei panni di Kay Vess, una fuorilegge in cerca di libertà, e vi permetterà di esplorare liberamente tante ambientazioni affascinanti tipiche dell’universo di Star Wars. Il titolo al momento è previsto per il 2024 ma purtroppo non sono state svelate informazioni riguardo un periodo di lancio più specifico.

Questo è tutto per Ubisoft!

Qui si conclude il nostro articolo dedicato agli annunci più importanti dell’Ubisoft Forward. Ricordate però che gli eventi non sono ancora finiti e nei prossimi giorni potrete trovare sul nostro sito tanti altri articoli dedicati più nello specifico ai giochi mostrati durante i vari show.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.