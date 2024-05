Death Note: dove vedere il celebre anime in streaming

Ecco dove vedere Death Note, anime tratto dal celebre manga scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata

Prendete un giovane diciassettenne di successo, lo studente migliore del Giappone, ammirato da tutti, con lineamenti perfetti e una mente geniale e dategli in mano un quaderno in grado di uccidere qualunque persona di cui conosca il nome e il volto: ecco i presupposti da cui muove Death Note, il manga divenuto un anime cult scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata. Nonostante la prima uscita del manga in Giappone risalga al 2003 e in Italia al 2006 (pubblicato da Panini Comics), Death Note è ancora oggi uno dei più celebri e apprezzati fumetti giapponesi.

La sua trama colpisce e cattura perché riesce a unire elementi sovrannaturali, intriganti e nuovi per lo spettatore, alla suspense della caccia al colpevole, ricca di strategie, doppi giochi e colpi di scena. Gradualmente vediamo un personaggio apparentemente senza macchia scivolare in una pazzia lucida: Light è una persona più che brillante, e organizza il suo piano con la precisione e la scrupolosità che lo contraddistingue, mettendo il suo scopo davanti a tutto, scrivendo centinaia di nomi sul quaderno, senza nessuna remora per le vite che sta mietendo e senza preoccuparsi di rimanere nascosto nell’ombra.

Death Note: dove vedere la serie anime in streaming

L’adattamento del manga in anime fu affidato al regista Tetsurō Araki e allo sceneggiatore Toshiki Inoue (Detective Conan, Fullmetal Alchemist). L’anime di Death Note comprende 37 episodi, distinti in due metà anche dal cambio di sigla. L’anime è stato trasmesso in Giappone dal 2006, e in Italia dal 2008, quando è approdato su MTV. Le differenze tra il manga e l’anime di Death Note sono molto poche, per cui ci troviamo davanti ad un adattamento molto fedele, che si discosta solo di tre anni dalla cronologia degli eventi del manga e che rimuove dettagli piuttosto piccoli, mantenendo appieno il focus sulla psicologia e i ragionamenti di Light. Anche questo ha reso l’anime un prodotto di grande successo.

Per chi volesse recuperare uno degli anime più conosciuti di sempre, è possibile trovarlo sulla piattaforma di streaming italiana VVVVID, che offre serie tv gratuitamente, sostenendosi grazie alle pubblicità. Recentemente gli episodi sono stati anche resi disponibili su Netflix.

