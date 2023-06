Nintendo Direct: annunciato ufficialmente il nuovo evento

Un nuovissimo Nintendo Direct è stato appena annunciato ed è in arrivo a breve. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nelle scorse settimane, tra eventi come il PlayStation Showcase del 24 maggio, il Summer Game Fest dell’8 giugno e l’Xbox Showcase dell’11 giugno (solo per citarne alcuni), non c’è dubbio che l’industria videoludica sia stata presa d’assalto da un grande quantitativo di succosi annunci e novità. A conti fatti però, mancava all’appello ancora un grande nome, ed ora sembra proprio che l’attesa sia finita. Poco fa, infatti, anche Nintendo ha annunciato finalmente l’arrivo a breve del tanto vociferato nuovo Direct, per la gioia di tutti gli utenti che erano in attesa di conoscere le novità per Switch.

È in arrivo un nuovo #NintendoDirect! Segui la diretta dalle 16:00 del 21/06 per circa 40 minuti di informazioni dedicate principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo quest'anno, inclusi nuovi dettagli su #Pikmin4. Appuntamento qui 🎥: https://t.co/3T8q76TXGE pic.twitter.com/1KHKsQQ8WX — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 20, 2023

Annunciato ufficialmente un nuovo ed imminente Nintendo Direct

Dopo le varie voci di corridoio che si erano diffuse in rete negli scorsi giorni, secondo le quali il colosso di Kyoto avrebbe trasmesso una nuova diretta per il mese di luglio, ora arriva finalmente l’ufficialità: Nintendo ha infatti annunciato finalmente l’arrivo di un nuovo Direct. Non ci sarà però da attendere fino al prossimo mese, in quanto lo showcase sarà trasmesso molto prima, per la precisione proprio domani 21 giugno. L’appuntamento è quindi fissato alle ore 16 per la diretta, la quale, secondo quanto dichiarato anche nel tweet dell’account ufficiale della Grande N (che potete trovare qui sopra), dovrebbe durare circa 40 minuti e si concentrerà principalmente sui titoli in arrivo quest’anno su Switch, tra cui anche il già presentato Pikmin 4, atteso per il prossimo 21 luglio.

