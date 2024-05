OUKITEL C38: un connubio di stile, prestazioni e convenienza

OUKITEL presenta il suo nuovo C38, un ottimo nuovo acquisto che si inserisce nel panorama degli smartphone economici

Nel panorama degli smartphone economici, OUKITEL si distingue con il lancio del C38, un dispositivo che coniuga sapientemente stile, prestazioni e convenienza. Il design unico, la dotazione hardware potente e il prezzo accessibile lo rendono un’opzione allettante per chi cerca un nuovo smartphone senza compromessi.

Un design che cattura lo sguardo

Il C38 si distingue dalla massa con il suo design posteriore unico che fonde elementi di moda e estetica classica. La texture simile alla ceramica, ispirata alle tradizionali ceramiche cinesi, conferisce al telefono un aspetto elegante e raffinato. Le curve delicate e sinuose, tipiche dell’inchiostro di china, aggiungono un tocco di fascino e personalità.

Oltre all’affascinante verde menta, che evoca la freschezza della primavera e la vivacità dell’estate, il C38 è disponibile in una varietà di colori classici per adattarsi a ogni gusto e stile. Scegli tra bianco e nero per un look più sobrio ed elegante, oppure opta per il verde menta per un tocco di colore e personalità.

Un display immersivo per un’esperienza visiva eccezionale

Il C38 vanta un ampio display 2K da 6,6 pollici che offre immagini nitide e dettagliate, rendendolo perfetto per guardare film, giocare o navigare sul web. La tecnologia Corning Gorilla Glass 5 protegge lo schermo da graffi e rotture accidentali, garantendo una durata nel tempo superiore.

Il C38 è dotato di un processore octa-core MediaTek che offre prestazioni fluide e reattive, anche con le applicazioni più impegnative. La RAM da 6 GB, espandibile fino a 24 GB, garantisce un multitasking senza sforzo, mentre la ROM da 256 GB, espandibile fino a 1 TB, offre ampio spazio per archiviare foto, musica e altri file.

Una batteria a lunga durata che ti accompagna tutto il giorno

La batteria da 5150 mAh del C38 offre un’autonomia eccezionale, in grado di durare oltre un mese in standby e 26 ore di riproduzione musicale continua. Questo significa che potrai goderti il tuo telefono tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Il C38 è dotato di un sistema di fotocamere posteriore triplo che comprende un sensore principale Sony da 48 megapixel per scattare immagini nitide e dettagliate, un sensore ultra grandangolare per catturare paesaggi mozzafiato e un sensore macro per immortalare i primi piani con incredibile dettaglio. La fotocamera frontale da 32 megapixel ti permette di scattare selfie impeccabili, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un prezzo che lo rende accessibile a tutti

Nonostante le sue caratteristiche eccezionali, il C38 è disponibile a un prezzo accessibile di soli €149,99, con un significativo sconto del 35% rispetto al prezzo originale di $ 218,99. Questo lo rende un’opzione eccellente per chi cerca uno smartphone economico senza rinunciare a stile, prestazioni e funzionalità.

Il C38 sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto a partire dal 20 maggio presso l’OUKITEL Official Store. Non perdere l’occasione di possedere questo smartphone eccezionale che combina stile, prestazioni e convenienza in un unico pacchetto.