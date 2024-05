Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di System Shock, remake di Nightdive Studios del titolo del 1994 nonché uno dei padri fondatori degli immersive sim

Quando, nel 1994, Deus Ex ancora non era uscito nel mercato, a presentarsi timidamente come uno dei padri degli immersive sim moderni fu System Shock di Looking Glass Studios. Nightdive Studios e Prime Matter, lo scorso anno, lo hanno riportato in auge con un remake uscito soltanto su PC, ma arrivato recentemente anche su console di attuale e scorsa generazione, versione che stiamo provando per potervene parlare in una recensione completa a breve. Nel mentre, però, perché non dare un’occhiata alla lista trofei?

Prima di iniziare

La lista trofei completa di System Shock consta di 46 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 11 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su System Shock. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | System Shock: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Attraverso lo specchio : Lascia le camere di guarigione del settore Medico

: Lascia le camere di guarigione del settore Medico Decrittazione : Distruggi i Centri CPU del settore Medico

: Distruggi i Centri CPU del settore Medico Scudi attivati! : Usa l’isotopo X-22 e attiva gli scudi antiradiazioni

: Usa l’isotopo X-22 e attiva gli scudi antiradiazioni Disattivazione sicurezza : Disattiva il sistema di sicurezza del laser minerario

: Disattiva il sistema di sicurezza del laser minerario Addio, Laserone : Distruggi il laser minerario

: Distruggi il laser minerario Aspetto fuori : Sconfiggi Edward Diego

: Sconfiggi Edward Diego Linguaggio di interrogazione : Sostituisci il demodulatore di interfaccia e ripara il relè 428 del sistema secondario

: Sostituisci il demodulatore di interfaccia e ripara il relè 428 del sistema secondario Punto di non ritorno : Attiva il conto alla rovescia per l’autodistruzione del reattore

: Attiva il conto alla rovescia per l’autodistruzione del reattore La chiave di Vector Sigma : Usa il chipset isolineare

: Usa il chipset isolineare Tutti i cerotti : Usa tutti i tipi di cerotti dermici

: Usa tutti i tipi di cerotti dermici System Shocked : Usa 20 volte le Stazioni energetiche

: Usa 20 volte le Stazioni energetiche Che appetito! : Usa 30 oggetti alimentari

: Usa 30 oggetti alimentari Riciclaggio : Ricicla 100 oggetti inutili alle Stazioni di recupero

: Ricicla 100 oggetti inutili alle Stazioni di recupero En Garde! : Ottieni una spada laser

: Ottieni una spada laser Scorta di munizioni! : Acquista 10 oggetti munizioni dai distributori automatici Ammo-Depot

: Acquista 10 oggetti munizioni dai distributori automatici Ammo-Depot Grazie per l’acquisto: Acquista una granata da un distributore automatico

La seconda parte dei trofei di bronzo | System Shock: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Super hacker : Risolvi 15 circuiti o quadri elettrici senza usare una sonda logica

: Risolvi 15 circuiti o quadri elettrici senza usare una sonda logica Controllo da remoto : Hackera 20 nemici visualizzati con l’hardware ID bersaglio

: Hackera 20 nemici visualizzati con l’hardware ID bersaglio Rimbalzo : Uccidi un nemico con un colpo di rimbalzo del fucile a impulsi ionici

: Uccidi un nemico con un colpo di rimbalzo del fucile a impulsi ionici Morte al plasma : Uccidi due o più nemici con un singolo nucleo al plasma

: Uccidi due o più nemici con un singolo nucleo al plasma Due piccioni… : Uccidi due o più nemici con un singolo colpo di railgun

: Uccidi due o più nemici con un singolo colpo di railgun La TV fa male : Uccidi un nemico con un monitor appeso

: Uccidi un nemico con un monitor appeso Stati di alterazione : Uccidi 10 nemici sotto gli effetti del cerotto stimolante Furia+

: Uccidi 10 nemici sotto gli effetti del cerotto stimolante Furia+ Somebody Set Up Us The Bomb : Uccidi tre o più nemici con una singola arma esplosiva

: Uccidi tre o più nemici con una singola arma esplosiva Déjà Vu : Sconfiggi Edward Diego andando verso le capsule di salvataggio

: Sconfiggi Edward Diego andando verso le capsule di salvataggio Fatality! : Uccidi Edward Diego con la spada laser

: Uccidi Edward Diego con la spada laser Giocare d’anticipo : Sconfiggi tutti i Predatori corticali sulla Stazione Citadel

: Sconfiggi tutti i Predatori corticali sulla Stazione Citadel Detective : Scopri una porta nascosta

: Scopri una porta nascosta Salto in lungo : Oltrepassa con un salto la grande rampa nel livello Stoccaggio

: Oltrepassa con un salto la grande rampa nel livello Stoccaggio En Passant : Risolvi il rompicapo con gli scacchi nella Biosfera Delta

: Risolvi il rompicapo con gli scacchi nella Biosfera Delta Cassetta degli attrezzi : Trova la chiave inglese nascosta

: Trova la chiave inglese nascosta In un futuro non troppo lontano…: Trova la registrazione nascosta

I trofei d’argento | System Shock: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Antivirus : Espelli la Biosfera Beta nel settore Dirigenti

: Espelli la Biosfera Beta nel settore Dirigenti Nessun segnale : Distruggi le antenne di trasmissione del livello Comunicazioni

: Distruggi le antenne di trasmissione del livello Comunicazioni Muori, Edward Diego! : Uccidi Edward Diego

: Uccidi Edward Diego Hacker? Quale Hacker? : Distruggi il cybernucleo in ogni livello del cyberspazio

: Distruggi il cybernucleo in ogni livello del cyberspazio Questo è il mio bastone di tuono! : Trova tutte le armi da fuoco

: Trova tutte le armi da fuoco Non è nemmeno la mia forma finale : Trova e installa tutti i kit di modifica armi

: Trova e installa tutti i kit di modifica armi Ultimo aggiornamento : Trova la versione finale di tutti i miglioramenti hardware

: Trova la versione finale di tutti i miglioramenti hardware Introvabile : Distruggi tutte le telecamere e i Centri CPU di SHODAN

: Distruggi tutte le telecamere e i Centri CPU di SHODAN Dossier interno : Trova tutte le registrazioni e le unità di memoria della Stazione Citadel

: Trova tutte le registrazioni e le unità di memoria della Stazione Citadel Complimenti, Hacker : Completa il gioco a qualsiasi difficoltà

: Completa il gioco a qualsiasi difficoltà A caccia di teste: Trova Skully, il teschio di Nightdive, in ogni settore

I trofei d’oro e il trofeo di platino | System Shock: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

È finita .: Sconfiggi SHODAN

.: Sconfiggi SHODAN Don’t Forget To Salt The Fries: Completa il gioco alle difficoltà più alte

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di System Shock!

Alla prossima, Hacker: Ottieni tutti i trofei

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di System Shock. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!