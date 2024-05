Incentivi auto 2024: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo Ecobonus!

Se avete intenzione di acquistare una nuova auto prima del 31 dicembre, in Gazzetta Ufficiale sono stati recentemente confermati i nuovi incentivi per il 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questa guida dedicata

Gli incentivi auto 2024 si inseriscono in un contesto di crescente attenzione alla tutela dell’ambiente e alla promozione di una mobilità più sostenibile. Le emissioni di gas serra provenienti dai veicoli inquinanti rappresentano una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico, con effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Per contrastare questo fenomeno, il governo italiano ha varato diverse misure volte a incentivare l’acquisto di auto a basse emissioni, come l’Ecobonus. Se ne è parlato per mesi, diventando ovviamente più un fatto politico che una vera e propria mossa mirata all’agevolazione, spingendo anche molti italiani ad aspettare per acquistare un’auto nuova, temporeggiando. E se siete fra questi, non dovrete più aspettare: gli incentivi per l’acquisto delle auto sono stati ufficializzati in Gazzetta, ed è quindi ora possibile avere accesso all’Ecobonus 2024, ma come funziona? Ve lo spieghiamo, in questo articolo dedicato.

Qual è l’obiettivo dell’Ecobonus 2024?

L’obiettivo principale dell’Ecobonus 2024 è quello di accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile, incoraggiando l’acquisto di auto elettriche, ibride e a basse emissioni. Lo stanziamento di un miliardo di euro rappresenta un impegno significativo da parte del governo per il raggiungimento di questo obiettivo.

Anche per questo motivo, quest’anno il budget complessivo è stato aumentato rispetto ai precedenti e sono state inserite per la prima volta anche i veicoli a benzina e metano Euro 6. Come vedremo inoltre nei prossimi paragrafi, gli incentivi maggiori riguardano le fasce di reddito più basse, così che sono previste somme maggiori per chi ha un ISEE fino a 30000 euro. Inoltre, la domanda per l’Ecobonus potrà essere presentata esclusivamente online, per una maggiore efficienza e trasparenza. Per maggiori informazioni, cliccate qui!

Incentivi auto 2024: quali categorie sono ammesse all’Ecobonus?

Le categorie di auto ammesse all’Ecobonus 2024 sono:

Auto elettriche: BEV (Battery Electric Vehicle): a batteria, con emissioni 0 g/km di CO2 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): ibride plug-in, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km

Auto ibride: HEV (Hybrid Electric Vehicle): ibride non plug-in, con emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km

Auto a benzina o metano: Auto Euro 6: con emissioni di CO2 da 61 a 190 g/km



Inoltre, per richiedere l’Ecobonus 2024 è necessario:

Essere residenti in Italia

Essere il proprietario del veicolo o l’utilizzatore a titolo di leasing

Non aver usufruito di altri incentivi statali per l’acquisto di veicoli negli ultimi 12 mesi

Rottamare un veicolo inquinante (opzionale, ma permette di ottenere un incentivo maggiore)

Incentivi auto 2024: la tabella completa

Insomma, le fasce di emissioni di CO2 sono rimaste praticamente inalterate rispetto agli scorsi anni, tranne che per l’introduzione delle auto a benzina o metano. Ad essere variati sono gli importi di denaro messi a disposizione dal Governo per chi intende acquistare auto con emissioni ridotte, come le ibride, le ibride plug-in o le full-electric, specialmente se si deciderà di rottamare un’auto con una classe di omologazione più bassa.

Qui sotto, comunque, trovate la tabella riassuntiva:

Fascia emissioni 0-20 g/km di CO2 21-60 g/km di CO2 61-135 g/km di CO2 Sconto con rottamazione Isee ≥ 30.000 € Isee < 30.000 € Isee ≥ 30.000 € Isee < 30.000 € Isee ≥ 30.000 € Isee < 30.000 € Euro 0-2 11.000 € 13.750 € 8.000 € 10.000 € 3.000 € 3.000 € Euro 3 10.000 € 12.500 € 6.000 € 7.500 € 2.000 € 2.000 € Euro 4 9.000 € 11.250 € 5.500 € 6.875 € 1.500 € 1.500 € Euro 5 / 8.000 € / 5.000 € 0 € 0 € Sconto senza rottamazione 6.000 € 7.500 € 4.000 € 5.000 € 0 € 0 € Limite di spesa 35.000 € senza Iva

42.700 € con Iva 45.000 € senza Iva

54.900 € con Iva 35.000 € senza Iva

42.700 € con Iva Beneficiari Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche

E le auto usate?

Gli incentivi auto 2024 valgono anche per l’acquisto di un’auto usata, ma solo per quelle con un prezzo inferiore ai 25000, con emissioni inferiori ai 169 g/km di CO2 e con concomitante rottamazione di un vecchio veicolo Euro 4 o inferiore. Se l’auto usata da acquistare rispetta tutti questi criteri, lo sconto previsto è di 2000 euro.

Incentivi auto 2024: come fare domanda

Per beneficiare degli incentivi auto 2024 basta seguire questi semplici passi: