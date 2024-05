Evoluzione Hip Hop: da orologio trendy anni ’80 a smartwatch di design super economico

Ricordate gli orologi Hip Hop, diffusissimi negli anni ’80? Sono tornati e si sono modernizzati, pur mantenendo il loro stile unico: scopriamo insieme tutti i dettagli, in questo articolo dedicato

Chi non ricorda i famosissimi orologi Hip Hop anni ’80? Questi orologi, degli anni ’80 erano davvero famosi e trendy, audaci e iconici e spesso riflettevano lo stile e l’atteggiamento frizzante dell’epoca. Solitamente erano caratterizzati da dimensioni oversize e design appariscenti, questi orologi erano più che semplici strumenti per tenere traccia del tempo, erano dichiarazioni di moda e tendenza.

Gli orologi hip hop negli anni ’80 si presentavano con quadranti grandi e vistosi, spesso con cassa di metallo o plastica e con i numeri grandi e facili da leggere. I colori erano brillanti, le finiture cromate erano comuni come le luci al neon o i display digitali che si illuminavano.

Il cinturino degli orologi hip hop non passava neanch’esso inosservato. Formato da diversi materiali come plastica, gomma o metallo, spesso erano decorati con dettagli accattivanti come stampe animalier, motivi geometrici o loghi dei brand di moda più popolari dell’epoca. Alcuni orologi presentavano anche cinturini intercambiabili, consentendo agli appassionati di mixare e abbinare stili per esprimere il proprio gusto.

Hip Hop: da orologio trendy anni ’80 a smartwatch di design

Tutto ciò non è andato perso ma rivisitato. La tecnologia è andata avanti e anche Hip Hop l’ha seguita. Il celebre orologio degli anni ’80, caratterizzato dalla struttura in silicone profumato, diventa oggi uno smartwatch, ovvero un orologio che ha diverse funzionalità in sé che vanno oltre il tener traccia del tempo.

Il primo esperimento fu Hero.Dot ma Hero.Next è la versione più completa e di fascia alta rispetto al primo esperimento. Hero.NEXT è disponibile in sei colori diversi e in ogni confezione è presente in dotazione un cinturino nero aggiuntivo. I valori storici dell’orologio, cinturino intercambiabile, design originale e approccio minimal rimangono saldi anche in questa versione moderna.

Hero.NEXT, il primo smartwatch del marchio, conserva le forme arrotondate del predecessore Hero.DOT, arricchendosi però di significative migliorie tecnologiche. Alloggiato in un guscio rotondo di 41 mm in abs, dispone di un display circolare da 1,09 pollici configurabile con 8 diversi quadranti, e introduce una gamma di funzioni per il benessere fisico ideali per gli appassionati di sport: dal monitoraggio del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue alla registrazione delle attività quotidiane e del sonno. Capace di tracciare oltre 20 sport diversi, fornisce rapporti dettagliati tramite un’app dedicata. Il dispositivo è anche adatto per essere indossato sotto la doccia, in piscina e al mare. Diversamente dagli orologi tradizionali Hip Hop, non è specificamente disegnato per l’outdoor o per immersioni prolungate, ma resiste brevemente anche in acqua dolce.

Hip Hop Hero.Next si interfaccia con sistemi Android e iOS tramite un’app specifica, consentendo di ricevere e gestire notifiche e chiamate, controllare la riproduzione musicale e accedere a dati come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue, pressione, qualità del sonno, attività fisica, previsioni meteo e altro ancora. Supporta il monitoraggio di circa venti tipi di attività sportive.

L’offerta di Hip Hop si concentra sulla semplicità d’uso e sulla personalizzazione, oltre che su un prezzo accessibile. Puoi consultare i prezzi degli smartwatch Hip Hop qui. La semplicità è garantita da un’app intuitiva che riduce la complessità d’uso, rendendo lo smartwatch immediatamente operativo.

La personalizzazione si manifesta anche in un’ampia varietà di quadranti vivaci, cinturini intercambiabili e numerose opzioni configurabili. Inoltre, la funzione “configurazione famiglia” permette di collegare più dispositivi Hero.Next per monitorare le attività di tutti i membri della famiglia. Per i bambini, è possibile impostare lo smartwatch affinché le notifiche siano disattivate durante le ore scolastiche.

Il tutto in un peso di soli 50 grammi e con una garanzia di due anni. La ricarica si effettua mediante una base magnetica collegabile via USB all’alimentatore, con un’autonomia di quattro giorni dichiarata.