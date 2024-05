Esperienza audio senza compromessi: la nuova Soundbar JBL L72ms

In passato, l’esperienza dell’home theater era sinonimo di una qualità audio eccezionale e di un coinvolgimento totale nell’esperienza cinematografica, ma era un interesse riservato a pochi

Nel corso degli anni, sono emersi numerosi nuovi prodotti e soluzioni innovative, poiché il modo di vivere il cinema a casa e di ascoltare la musica è cambiato. Le complesse configurazioni degli impianti con 5, 7 diffusori sono state sostituite da soluzioni più avanzate e compatte, come le soundbar, che hanno reso l’home cinema accessibile a un pubblico più ampio. Tuttavia, in molti casi, questo cambiamento ha portato a un compromesso sulla qualità audio, a favore di praticità, convenienza e connettività.

Un nuovo standard di qualità audio e design iconico

In questo contesto, la nuova soundbar JBL L72ms si distingue per una qualità audio senza compromessi, rendendola ideale sia per il cinema che per la musica, un aspetto spesso trascurato dalla concorrenza. Con quasi 80 anni di esperienza nel settore, JBL sa bilanciare le esigenze pratiche di oggi con la qualità audio di un tempo, soddisfacendo sia gli amanti del cinema in cerca di emozioni intense sia coloro che apprezzano una riproduzione dettagliata, dinamica e bilanciata della musica.

L’estetica della L72ms si ispira alla serie Classic di JBL, nota per la sua iconica presenza dagli anni ’70 negli studi di registrazione e nelle case. Osservando il dispositivo, si nota subito che non si tratta della solita soundbar, ma di un prodotto estremamente curato in ogni dettaglio, compresa la griglia Quadrex in foam con il logo JBL e una forma studiata per una migliore diffusione del suono.

Le altre caratteristiche, come la connettività Wi-Fi, la configurazione con doppio woofer e doppio tweeter, i 200W RMS di potenza e l’uscita per il subwoofer, sono pensate per soddisfare gli appassionati. Tuttavia, la vera essenza della JBL L72ms va oltre i dati tecnici e va sperimentata per essere compresa appieno.

La soundbar JBL L72ms è distribuita in Italia da Audiogamma al prezzo di 1.099 euro.

Caratteristiche tecniche:

Tipo: Sistema HiFi all-in-one

Woofer: 2 da 10cm con cono in carta

Tweeter: 2 da 2cm a guida d’onda con cupola in alluminio

Potenza: 200W RMS (2x75W woofer, 2x25W tweeter)

Controlli: Controllo sonoro del posizionamento del sistema, compensazione ed espansione sonora selezionabili

Ingressi Wi-Fi: Wireless Wi-Fi, streaming, Bluetooth 4.2, Apple AirPlay 2, Chromecast

Ingressi: HDMI ARC, ethernet, RCA stereo, 3.5mm AUX

DAC a 24 bit/96 kHz

Risposta in frequenza: 55Hz – 25kHz (-6 dB)

Frequenza di crossover: 5KHz

Pressione Sonora SPL: 102 dB @ 1m

Uscita Subwoofer: auto-sensing con passa alto a 80Hz

Telecomando BTLE

Finitura: legno di noce nero o naturale con effetto satinato

Griglia: Quadrex foam nera

Dimensioni (lxaxp): 617x162x234mm

Peso: 8.5kg

