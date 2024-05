Dove vedere in streaming la trilogia de Il Signore degli Anelli

Se sei un appassionato de Il Signore degli Anelli questa è una guida su dove puoi vedere o ri-vedere in streaming la trilogia

Uscita tra il 2001 e il 2003, Il Signore degli Anelli (titolo originale The Lord of the Rings) è la trilogia di genere fantasy che porta sullo schermo l’omonimo romanzo scritto da J. R. R. Tolkien. Divenuta nel tempo un vero e proprio cult, la trilogia è incredibilmente apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, tanto da aver conquistato un totale di ben 17 Premi Oscar e da aver ispirato anche una serie televisiva, uscita a circa vent’anni di distanza dall’ultimo film e disponibile in esclusiva su Prime Video: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

In ordine di uscita, i tre film che compongono questa serie cinematografica così amata: Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001); Il Signore degli Anelli – Le due Torri (2002); Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re (2003). Ambientati nel mondo immaginario della Terra di Mezzo, i tre film seguono l’avventura degli hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood) e Samvise Gamgee (Sean Astin) impegnati in una difficile missione per distruggere l’Unico Anello e quindi garantire l’annientamento del suo creatore, l’Oscuro Signore Sauron (Sala Baker). I due piccoli hobbit saranno accompagnati a Mordor, fino al Monte Fato, dove dovrà essere distrutto l’Anello, dalla creatura Gollum (Andy Serkis), un tempo portatrice dell’Unico Anello. Nel frattempo Aragorn (Viggo Mortensen), l’erede in esilio al trono di Gondor, lo stregone Gandalf (Ian McKellen), l’elfo Legolas (Orlando Bloom) e il nano Gimli (John Rhys-Davies) dovranno unire e mobilitare i popoli liberi della Terra di mezzo nella guerra contro gli eserciti di Sauron.

Dove vedere la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli

La trilogia de Il Signore degli Anelli è uno dei maggiori successi cinematografici di sempre, con un consenso unanime del pubblico e della critica, nonché incassi record. interamente disponibile su Prime Video, dove è stata aggiunta al catalogo in occasione del debutto della serie omonima e dove è possibile vedere anche la trilogia de Lo Hobbit. Puoi vedere la trilogia de Il Signore degli Anelli in modo totalmente gratuito con il tuo abbonamento al servizio Prime, sia da desktop che da applicazione per dispositivi mobili.

