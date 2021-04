Funko Pop dove comprarli: ecco i migliori shop online

In questa guida sui Funko Pop vedremo dove comprarli, spesso anche in sconto, elencando vari shop affidabili

Da svariati anni ormai, i Funko Pop! hanno invaso il mercato e i collezionisti di tutto il mondo (e non solo) ne vanno matti. Anche chi non è appassionato di oggetti da collezione possiede, spesso e volentieri, numerose bobblehead dell’azienda.

I motivi principali di questo enorme successo sono di sicuro l’ampia pletora di personaggi Funko Pop!-izzati, il loro prezzo davvero contenuto e l’estetica particolare ma azzeccata. Chiaramente, gli store che propongono Funko Pop sono numerosi, ma in questa guida vi consiglieremo dove comprarli, basandoci sull’affidabilità e i prezzi spesso scontati.

Funko Pop!: ecco dove comprarli a prezzi convenienti

Zavvi

Zavvi è lo shop nel quale riuscirete a risparmiare di più nell’acquisto dei Funko Pop! più comuni. Questo perché sul sito potrete approfittare di un’offerta che vi farà portare a casa ben tre figure (presenti nella lista) al costo di € 34,99 totali. In più, vi è la possibilità di prenotare alcuni Pop! in uscita. Oltre ai Funko Pop!, potrete trovare svariati prodotti, da merchandise ufficiale, ad articoli da collezionismo, fino ad arrivare ad action figure e Lego! Cliccando qui potrete dare un’occhiata allo store di Zavvi.

Pop In A Box

Pop In A Box è sicuramente lo store più famoso in Italia dedito ai Funko Pop!. Con un catalogo davvero infinito, in questo shop la punta di diamante è sicuramente la possibilità di poter preordinare i Pop!. Questo vi permetterà di assicurarvi la statuetta dei vostri sogni, senza incorrere ad eventuali sovrapprezzi futuri. Oltre a ciò, per gli amanti del rischio, vi sono anche abbonamenti mensili attraverso i quali vi verranno inviati da 1 a 12 Funko Pop! al mese, appartenenti ad un franchise scelto da voi o completamente casuali. Per vedere cosa ha da offrire Pop In A Box, potete cliccare su questo link!

Amazon

Potrebbe sembrare un consiglio stupido, ma Amazon si rivela spesso e volentieri un ottimo e-commerce per acquistare anche Funko Pop!. Nonostante non riuscirete a trovare delle figure particolarmente rare, lo store è abbastanza fornito. Di frequente, vi sono anche Pop! scontati che, con spedizione Prime, riuscirete a far vostri a prezzi davvero irrisori! L’unico appunto è di far attenzione al venditore, controllando che sia Amazon stesso o qualcuno di affidabile, in base alle recensioni.

Funko Pop!: ecco dove comprarli a prezzi convenienti

Benché ne esistano a bizzeffe, questi sono gli store che sentiamo di consigliarvi per acquistare i Funko Pop!. Vi ricordiamo di continuare a seguire tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sul mondo del collezionismo, quello videoludico, hardware e tanto altro ancora!