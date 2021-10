Migliori reflex Nikon da acquistare | Ottobre 2021

La scelta della reflex è un argomento molto delicato, visto l’ampio ventaglio di modelli sul mercato. In questa guida andremo ad analizzare le migliori reflex Nikon da acquistare: quale è meglio scegliere per il nostro uso?

Questa guida si rivolge ai fotoamatori indecisi su quale fotocamera reflex, a marchio Nikon, acquistare. Un professionista avrà sicuramente le idee chiare e probabilmente possiede già più corpi macchina nel proprio inventario. Un amatore invece spesso possiede un solo corpo macchina e, quest’ultimo, diventa centrale nella sua vita fotografica, quindi meglio scegliere in maniera assennata! E come farlo tra le migliori reflex Nikon? Le fotocamere digitali reflex, basate su elementi sensibili elettronici a tecnologia digitale, sono ormai di diversificate caratteristiche: dalle minuscole apparecchiature di pochi centimetri fino ad apparati da studio ad alta risoluzione con sensori linear array. Le reflex sono diventate negli anni 2000 le fotocamere che hanno raggiunto la più ampia diffusione commerciale. Le fotocamere digitali utilizzano, al posto dei supporti tradizionali, un CMOS, per catturare le immagini che possono poi essere trasferite o archiviate in un dispositivo rimovibile o nella memoria interna della fotocamera per un utilizzo successivo o per effettuare operazioni di fotoritocco. Inoltre oramai tutte le fotocamere reflex consentono anche di registrare video. Nikon ha una lunga esperienza in fatto di fotocamere e, assieme a Canon (migliori reflex Canon), si trova nella posizione dominante nel mercato reflex. Sul sito ufficiale di Nikon è possibile leggere della sua storia e degli accessori creati.

Migliori reflex Nikon da acquistare per iniziare

Di norma il budget del principiante è assai ridotto. Per tale ragione, le fotocamere che acquista il neofita guardano maggiormente al rapporto qualità/prezzo. Certo, si sacrifica qualcosa come qualità di immagine puntando a queste soluzioni ma, per iniziare senza spendere molto, questi prodotti rappresentano un ottimo compromesso.

Nikon D5600 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo AF-P DX NIKKOR 18-55mm VR, 24,2 Megapixel, LCD Touchscreen ad Angolazione Variabile 3", Nero Nikon D5600, si tratta di un corpo macchina leggermente più evoluto. Nikon lo rivolge principalmente a chi vuole fare video: il display basculante è molto utile per tutti i tipi di inquadrature.

Migliori reflex Nikon da acquistare per il fotoamatore evoluto

Di solito dopo aver fatto pratica con una entry level, o una buona macchina usata, il fotoamatore inizierà a sentire l’esigenza di migliorare la propria attrezzatura vedendola come un limite.

I passi possibili sono due: prendere il meglio delle aps-C oppure andare verso la più economica delle Full Frame. Tale scelta dipenderà anche, anzi soprattutto, dalle ottiche che poi si andranno ad abbinare al corpo.

Nikon D7200 Fotocamera Reflex Digitale, 24,72 Megapixel, Wi-Fi Incorporato, NFC, Nero [Versione EU] Nikon D7200 è il corpo semipro di Nikon. A nostro avviso la scelta migliore ad oggi in ambito aps-C. Certo è già uscita la D7500, ma la differenza fra le due è minima. Il consiglio quindi è di prendere il corpo più economico e di investire il restante budget in obiettivi, se non vi fa gola lo schermo tilt e il nuovo sensore.

Nikon D7500 SLR Corpo Della Macchina Fotografica 20.9MP CMOS 5568 x 3712pixels, Nero Fra le migliori reflex Nikon. Nikon D7500 è in nuovo riferimento per il fotoamatore evoluto che voglia resta su Aps-C: sensore nuovo, AF e raffica migliorate rispetto al passato. Schermo tilt-abile che farà gola a molti, anche in ambito video.

Nikon D610 Body Fotocamera Reflex Digitale, 24.3 Megapixel, LCD 3.2 Pollici, Nero Nikon D610, la più economica Full Frame di casa Nikon. Acquisto eccellente. Questa fotocamera brilla per qualità di immagine, ma non lato autofocus. Difatti quando le luci calano il sistema di messa a fuoco tende a non essere molto accurato.

Migliori reflex Nikon da acquistare per chi vuole il top spendendo il giusto

Andando ancora a “salire di livello” si va verso settori molto specifici. In tal senso le esigenze spesso sono due: una fotocamera ottima per situazioni dinamiche oppure una ottimo “tuttofare”. In tal senso il formato aps-C ha tanto da dire nel momento in cui si usano spesso focali lunghe sopra i 200mm.

(in offerta su amazon.it) Nikon D500 Fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo, DX, Nero Nikon D500, semplicemente la fotocamera sportiva. Il suo vanto principale è il sistema di messa a fuoco che riesce a tenere fronte ad ogni situazione. Molto indicata per chi fa sport/caccia fotografica o comunque fotografia dinamica. Va a sostituire la Nikon D300S che è stata a lungo apprezzata dai fotoamatori praticanti di generi dinamici!

Migliori reflex Nikon da acquistare, la soluzione zero compromessi

In casa Nikon è periodo di cambiamenti in vetta! La D850 sta scendo di prezzo. Torna ad essere disponibile la Nikon D850 anche su Amazon.

