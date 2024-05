Recensione Philips 32M2C5500W: monitor QHD a buon prezzo!

In questa recensione parliamo del nuovo monitor curvo da 32 pollici Philips 32M2C5500W, con tante funzioni e un ottimo prezzo

Il monitor curvo da 32 pollici Philips 32M2C5500W offre un’esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità a un prezzo accessibile, posizionandosi sotto i 400€. Con una risoluzione QHD, questo schermo offre una nitidezza straordinaria e una ricchezza di dettagli che porta i contenuti multimediali e le attività lavorative a un livello superiore. Esaminiamo da vicino le caratteristiche e le prestazioni di questo dispositivo, esplorando come si distingue nel panorama dei monitor curvi di fascia media.

Confezione e unboxing | Recensione Philips 32M2C5500W

La scatola che contiene il Philips 32M2C5500W è ben ingegnerizzata, assicurando una protezione adeguata durante il trasporto. I materiali utilizzati sono di alta qualità, confermando l’attenzione ai dettagli da parte del produttore. All’interno della confezione, oltre al monitor curvo stesso, sono inclusi tutti gli accessori necessari per l’installazione e il funzionamento, tra cui cavi di connessione e l’alimentatore. Per motivi di spazio, abbiamo optato per il montaggio del monitor utilizzando l’attacco VESA, permettendo una rapida installazione senza complicazioni. Chiaramente, per completezza di recensione, abbiamo scattato delle foto anche al monitor adagiato al suo braccio.

Caratteristiche tecniche

Ecco una carrellata delle principali caratteristiche tecniche di questo monitor, prima di addentrarci nell’esperienza d’uso.

Dimensioni pannello: 80 cm / 31,5 pollici

80 cm / 31,5 pollici Rapporto: 16:9

16:9 Risoluzione: HDMI: 2560 x 1440 a 144 Hz, DP: 2560 x 1440 a 240 Hz

HDMI: 2560 x 1440 a 144 Hz, DP: 2560 x 1440 a 240 Hz Colori: 16.7 M (8 bit)

16.7 M (8 bit) Input: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2 DeltaE: < 2 (sRGB)

< 2 (sRGB) Tecnologie: AMD FreeSync, HDR 400

Esperienza d’uso | Recensione Philips 32M2C5500W

Durante diverse settimane di utilizzo intensivo, il monitor Philips 32M2C5500W si è dimostrato un compagno affidabile sia per le sessioni di lavoro d’ufficio che per le maratone di gaming. La sua risposta rapida e fluida ha reso le transizioni tra le attività molto fluide, garantendo una produttività ottimale senza ritardi o sfocature. I colori, ben tarati fin dall’accensione, hanno reso l’esperienza visiva piacevole e realistica, senza la necessità di effettuare regolazioni particolari dalle impostazioni.

Il joystick sul lato posteriore destro si è rivelato un metodo intuitivo e comodo per gestire l’accensione/spegnimento del monitor e regolare le impostazioni secondo le proprie preferenze. La curvatura dello schermo, inoltre, ha aggiunto un tocco di immersione, specialmente durante le sessioni di gaming, offrendo un campo visivo avvolgente e coinvolgente che ha reso l’esperienza più coinvolgente e confortevole.

Test sul campo | Recensione Philips 32M2C5500W

I livelli di nero del monitor, che si attestano a soli 0,14 ad oltre 500 nit, rappresentano un enorme miglioramento rispetto ai monitor IPS, che solitamente presentano livelli di nero di 0,50 o più a questa luminosità. Ciò si traduce in neri più profondi e nell’eliminazione del tono grigio spento spesso evidente nei display IPS. Se utilizzi il tuo PC sia per guardare film che per giocare, sarai molto soddisfatto del Evnia 32M2C5500W.

I colori non sono così vividi come alcuni monitor testati di recente, ma sono più vicini a come dovrebbe essere visualizzata un’immagine sRGB nativa. Non ci sono slider RGB per la correzione del colore, ma è possibile apportare regolazioni alla vivacità con il software della GPU (come il Pannello di controllo AMD) e, se si scarica SmartControl, è possibile apportare regolazioni alla temperatura del colore del monitor, anche se il punto bianco nativo di 6500K è ideale.

La luminosità massima di 517 cd/m² è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, specialmente perché è complementata da un basso livello di nero di soli 0,14 al 100% di luminosità. Ciò offre un rapporto di contrasto di 3750:1, ben al di sopra della media per un display VA. Al 25% di luminosità (200 cd/m²), il livello di nero misurato è stato di 0,08 con un rapporto di contrasto risultante di circa 3000:1. Ciò offre un’immagine ben bilanciata con neri profondi indipendentemente dalla luminosità, consentendo comunque alla foto di mantenere i dettagli, anche se la saturazione dei colori diminuisce ai livelli di luminosità più bassi.

Conclusioni

Questo monitor curvo si distingue come un’eccellente opzione per coloro che cercano un’esperienza visiva premium a un prezzo accessibile. Con una risoluzione QHD, colori ben tarati fin dall’accensione e una risposta veloce, si adatta perfettamente sia alle esigenze lavorative che a quelle ludiche. Il joystick sul lato posteriore destro semplifica la gestione delle impostazioni, mentre la curvatura dello schermo aggiunge un elemento di immersione che migliora l’esperienza di visualizzazione, specialmente durante il gaming. Nel complesso, il Philips 32M2C5500W offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e si conferma come una scelta solida per chiunque cerchi un monitor curvo di fascia media.

