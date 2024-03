Migliori volanti per sim-racing | Marzo 2024

Il sim-racing è una modalità di gioco che nel corso degli anni è diventata sempre più popolare, dagli anni ’70 fino ad oggi, ma cosa serve per godersi una sana partita ad un gioco di guida? Un bel volante! In questa guida troverete i migliori volanti per sim-racing

Abbiamo parlato molto spesso di sim-racing e abbiamo già pubblicato alcune guide sulle migliori attrezzature da acquistare per un’ottima esperienza di gioco. Abbiamo già parlato anche di volanti, qui c’è la guida ai migliori volanti a trasmissione diretta. Adesso, però, torniamo a parlare di volanti, stavolta quelli semplici, per chi vuole solo godersi una partita senza troppe pretese. Non ci sorprendiamo se in lista troviamo prodotti della Logitech, leader nel settore di accessori per PC. Ecco la panoramica sui migliori volanti per sim-racing.

Logitech G923 | Migliori volanti per sim-racing

Il Logitech G923 è uno dei volanti migliori che si trovano nel catalogo Logitech. Anche se il costo è piuttosto prosperoso, ne vale la pena. Se volete un volante che vi dia davvero il top delle prestazioni durante una partita a Gran Turismo o Forza Horizon, allora questo è il volante che cercate. Anche se bisogna fare una certa spesa, è comunque molto più economico rispetto a molti volanti. Questo volante è adatto sia per console PS4, PS5 e PC.

Logitech G923 con cambio | Migliori volanti per sim-racing

E un bel cambio non ce lo mettiamo? Logitech ha creato questa versione anche per Xbox One e Xbox Series X/S, ovviamente compatibile anche con il PC. Le caratteristiche sono le stesse che vi abbiamo elencato poco prima, qui sopra, solo che in questo caso si tratta di un bundle che include anche il cambio Logitech Driving Force, che renderà la vostra esperienza di gioco ancora più realistica inserendo le marce necessarie.

Thrustmaster T150 Force Feedback | Migliori volanti per sim-racing

Il volante Thrustmaster T150 ha un prezzo davvero ottimo e accessibile, ma a differenza di molti altri volanti con lo stesso prezzo o simile, ha una cosa in più che gli altri volanti non hanno: questo infatti ha il force feedback, che rende la risposta ai comandi molto più diretta e rapida. L’unico difetto, se proprio vogliamo definirlo tale, è che è fatto di plastica, ed è una plastica molto economica. Ma se il materiale non vi interessa e volete solo un ottimo volante che vi dia anche un ottimo feedback, ve lo consigliamo.

Thrustmaster T300 RS | Migliori volanti per sim-racing

Se cercate invece il top, allora la scelta ricadrà sul Thrustmaster T300 RS. Questo volante è realizzato in collaborazione tra Gran Turismo e PlayStation, doppio marchio. Il volante ha 28 cm di diametro, realizzato in metallo e ricoperto in gomma rinforzata. Ha un motore brushless di classe industriale che dona un force feedback molto lineare e fluido. Questo volante è estremamente preciso ed è anche rimuovibile, compatibile con PS3, PS4, PS5 e PC ed è inclusa anche la pedaliera a tre pedali.

Hori RWA Racing Wheel Apex | Migliori volanti per sim-racing

Questo è un altro volante ad alte prestazioni, molto personalizzabile. Questo volante Hori RWA Racing Wheel Apex ha una rotazione di 270 gradi, che permette quindi di avere un ampio spazio di manovra, i pulsanti sono programmabili e soprattutto è compatibile con Nintendo Switch e PC. Il morsetto del volante fissa saldamente il volante sulla scrivania o sul supporto del volante. Puoi impostare tra i 270 e i 180 gradi di rotazione, impostare la zona morta, la sensibilità dei pedali e molto altro.

Sfrecciate a tutta velocità

Siamo arrivati alla fine di questa guida e vogliamo concludere dicendo che, alla fine, il miglior volante dipende dalle esigenze del giocatore, dal budget e da tanti altri fattori. Noi speriamo di esservi stati d’aiuto con questa guida e di avervi dato qualche spunto su quale sia il volante migliore da acquistare secondo le vostre necessità.

Noi vi salutiamo qui. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide all’acquisto, news e recensioni dal mondo hardware e molto altro.