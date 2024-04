Fiido T2 Longtail eBike: L’eBike che sfida l’orizzonte

Fiido presenta la sua nuova eBike T2 Longtail, un prodotto rivoluzionario che promette di ridefinire la vostra esperienza di guida: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Fiido è un’azienda cinese nata nel 2017, ma che si è rapidamente affermata come uno dei marchi leader nel mercato delle eBike, con la mission di offrire eBike di alta od altissima qualità a prezzi accessibili da tutti. Fra le nuove proposte, di cui è disponibile il preordine a partire da oggi, irrompe la T2 Longtail, una eBike capace di ridefinire l’esperienza di guida per gli amanti delle due ruote. Si tratta di un modello cargo che non teme confronti, con un’autonomia senza precedenti, una potenza inebriante e un design versatile che si adatta a qualsiasi esigenza.

Un’anima instancabile

Il cuore pulsante dalla T2 Longtail è la sua batteria da 998.4Wh, una vera e propria forza della natura che alimenta il motore da 750W, regalando un’autonomia di 110km. Dimenticatevi le ansie da ricarica: con la T2 Longtail potrete esplorare nuovi orizzonti, perdervi nella bellezza della natura e raggiungere destinazioni inesplorate.

Il potente motore da 750W sprigiona una forza propulsiva che vi permetterà di affrontare con disinvoltura qualsiasi tipo di terreno. Salite ripide, sentieri sterrati o il caos cittadino non saranno più un ostacolo: la T2 Longtail vi condurrà ovunque desideriate con agilità e sicurezza.

Versatilità, comfort e sicurezza

L’anima versatile della T2 Longtail si manifesta nel suo design longtail, caratterizzato da un’ampia piattaforma di carico. Che si tratti di trasportare la spesa, attrezzi da lavoro, bambini o il vostro fedele compagno a quattro zampe, la T2 Longtail si trasforma nel vostro compagno ideale per ogni avventura.

L’esperienza di guida della T2 Longtail è all’insegna del comfort e della sicurezza. Le sospensioni anteriori e posteriori, unite alla sella Velo e al manubrio regolabile, vi garantiranno una postura ergonomica e un viaggio piacevole anche su terreni sconnessi.

Tecnologia all’avanguardia

La T2 Longtail non è solo potenza e stile, ma anche tecnologia all’avanguardia. Il cambio Shimano a 7 velocità assicura cambiate fluide e precise, mentre i freni a disco idraulici Tektro offrono una frenata potente e modulabile in qualsiasi condizione atmosferica. Il display LCD multifunzione vi fornisce in tempo reale dati essenziali come velocità, autonomia e livello di batteria, permettendovi di monitorare costantemente le prestazioni della vostra eBike.

Che siate appassionati di cicloturismo, amanti delle avventure off-road o semplicemente alla ricerca di un mezzo di trasporto pratico e versatile, il Fiido T2 Longtail ha la risposta giusta per voi. Un’eBike che vi permetterà di ampliare i vostri orizzonti, vivere nuove esperienze e godere di una libertà senza precedenti.

Conclusioni

Sali in sella alla T2 Longtail e lasciati guidare dalla tua voglia di scoperta. Attraversa paesaggi mozzafiato, immergiti nella natura incontaminata, sfida sentieri impervi e scopri la bellezza di viaggiare in modo sostenibile e responsabile. La T2 Longtail è l’eBike che ti permette di vivere la vita al massimo, senza compromessi.

