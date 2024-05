Prova Citroen eC4: SUV ma con poca autonomia

In questa prova vediamo da vicino la nuova Citroen eC4, grandi spazi interni, ottima dotazione ma forse qualche pecca a livello di autonomia

La Citroen eC4 rappresenta un’eccitante evoluzione nel panorama automobilistico, fondendo l’innovazione elettrica con lo stile distintivo e il comfort di un SUV moderno. Dotata di interni accoglienti e ben progettati, questa vettura offre un’esperienza di guida comoda e raffinata. Tuttavia, sebbene eccella in molte aree, la sua autonomia in autostrada potrebbe risultare un po’ limitata rispetto ad alcuni concorrenti. In questa prova vedremo tutti i pregi e i punti di forza della Citroen eC4, oltre a esaminare da vicino come si confronta con le aspettative e le esigenze dei conducenti moderni.

Le Novità | Prova Citroen eC4

Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo anzitutto le principali caratteristiche di questa Citroen eC4. Si tratta di un’auto elettrica a cinque porte che si distingue per il suo design aerodinamico e allo stesso tempo sofisticato, con dettagli che richiamano lo stile delle SUV. All’interno, lo spazio abbondante è arricchito da soluzioni pratiche e innovative, come il portatablet integrato nella plancia per il passeggero anteriore, garantendo un’esperienza di viaggio confortevole e funzionale.

Le sospensioni morbide conferiscono un ottimo comfort di guida, sebbene possa manifestarsi un leggero rollio e beccheggio durante la guida più veloce; tuttavia, il controllo rimane sempre facile e intuitivo. Nonostante l’eccellente insonorizzazione anche a velocità autostradali, l’autonomia potrebbe risultare limitata durante lunghi viaggi, richiedendo ricariche frequenti. Tuttavia, in rapporto al suo prezzo, la dotazione di serie risulta soddisfacente e completa.

Motorizzazioni | Prova Citroen eC4

Citroen ha deciso di ampliare la gamma di propulsori disponibili per i suoi modelli medi, e-C4 ed e-C4 X, con l’introduzione di un nuovo motore da 156 cavalli, già presente su altre vetture del gruppo Stellantis. Questa unità, che eroga 260 Nm di coppia, si aggiunge al motore da 136 cavalli, offrendo una scelta più ampia ai clienti in termini di prestazioni e autonomia.

Le versioni con motore da 156 cavalli sono equipaggiate con batterie da 54 kWh, che consentono un’autonomia fino a 420 km nel ciclo WLTP, grazie a una densità energetica migliorata e a una chimica evoluta. La batteria compatta è dotata di regolazione termica a liquido e di una pompa di calore standard per la ricarica rapida. Nonostante l’aumento di capacità, i tempi di ricarica rimangono simili, con opzioni di ricarica monofase da 7,4 kW di serie e trifase da 11 kW opzionale. Inoltre, le nuove eC4 sono compatibili con la ricarica rapida fino a 100 kW, consentendo di ricaricare dal 20% all’80% della carica in poco meno di 30 minuti.

Gli interni | Prova Citroen eC4

Gli interni della Citroen eC4 sono un vero trionfo di comfort, una caratteristica distintiva delle auto francesi. Gli ammortizzatori idraulici progressivi offrono un’esperienza di guida sorprendentemente simile alle sospensioni pneumatiche, garantendo un viaggio morbido e piacevole. I sedili sono progettati per il massimo sostegno e adattabilità, grazie a un’imbottitura multi-strato che ricorda la tecnologia “memory foam”.

Lo spazio a bordo è abbondante, permettendo a quattro adulti di viaggiare comodamente, con ampio margine anche in altezza. I passeggeri posteriori beneficiano di porte USB di serie e bocchette del climatizzatore, mentre il bracciolo centrale, opzionale, aggiunge praticità con portabicchieri e un vano per carichi passanti, pur non essendo il più comodo.

Davanti, il passeggero anteriore gode di un porta tablet estraibile e un cassetto aggiuntivo stile scrivania, oltre al classico vano portaoggetti spazioso. Un piccolo svantaggio è la difficile accessibilità della rotella per la regolazione dell’inclinazione del sedile. Inoltre, la visibilità posteriore non è delle migliori, ma sensori, retrocamera e visualizzazione a 360 gradi compensano efficacemente questo limite.

Test su strada | Prova Citroen eC4

Il test su strada della Citroen eC4 rivela come questa vettura sia perfettamente allineata con il DNA del marchio, offrendo un’esperienza di guida comoda e rilassata. Sebbene condivida la piattaforma con altri modelli del gruppo Stellantis, la eC4 si distingue per il suo focus sul comfort e la praticità.

Le prestazioni sono buone: l’accelerazione da fermo è vivace, anche se il peso aggiuntivo si fa sentire e di conseguenza lo sprint non è di primo impatto. L’altezza da terra, simile a quella di un crossover, contribuisce a un leggero rollio nelle curve, suggerendo una guida più tranquilla e meno aggressiva. La batteria, posizionata in basso, abbassa il baricentro, migliorando la stabilità e rendendo la versione elettrica la più piacevole da guidare all’interno della gamma eC4. Tuttavia, la natura della eC4 emerge chiaramente come orientata verso una guida più rilassata, confermando la sua vocazione a offrire comfort sopra tutto.

Conclusioni

In conclusione, la Citroen eC4 si distingue per il suo comfort, praticità e design innovativo, offrendo un’esperienza di guida piacevole e rilassata. Tuttavia, uno degli aspetti da considerare è il prezzo, che risulta un po’ elevato rispetto ad altre opzioni sul mercato, facendo sorgere qualche dubbio sulla sua competitività in termini di valore complessivo.

Per la prova effettuata ringraziamo il concessionario Ponginibbi di Piacenza che ci ha dato la possibilità di testare l’auto e ci ha ospitato con gentilezza e professionalità.

Cosa ne pensate di questo modello? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.