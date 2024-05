Hades 2: tutti i personaggi provenienti dal primo capitolo

In questo articolo vi parleremo di tutti i personaggi di Hades 2 che provengono direttamente dal primo capitolo del 2018

Nonostante non sia ancora del tutto completo Hades 2 vanta già un bel po’ di personaggi. Nel nostro ultimo articolo vi abbiamo parlato di tutte le facce nuove introdotte per la prima volta in questo sequel, ma ovviamente non mancano anche le vecchie glorie. Se volete sapere quali sono le figure che fanno il loro ritorno dal primo Hades, in questo articolo potrete trovarle tutte.

Afrodite | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Iniziamo per prima cosa con una delle divinità più famose e amate di sempre: Afrodite. La dea dell’amore e della bellezza fa il suo ritorno anche in Hades 2 e questa volta sarà ancora più utile. Afrodite infatti potrà offrirvi tanti nuovi doni estremamente potenti in grado di aumentare i vostri danni ravvicinati ed applicare un nuovo status davvero efficace.

Artemide | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Anche la dea della caccia fa il suo ritorno in questo secondo capitolo e oltretutto ricopre un ruolo ben più importante. Artemide infatti non si limiterà ad offrirvi i suoi doni in battaglia, ma incontrerà Melinoe personalmente durante la sua missione.

Cerbero | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Per la gioia di tutti gli amanti degli animali anche il mastino infernale fa la sua comparsa in Hades 2. Purtroppo questa volta l’incontro con Cerbero non sarà proprio piacevole dato che sarete costretti ad affrontarlo in una bossfight. Fortunatamente però il cane a tre teste non sarà ostile per sempre e una volta che lo avrete sconfitto potrete interagire con lui in modo molto più pacato.

Chaos | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Chaos ricompare anche in Hades 2 e lo fa con un nuovo design molto più umano ma che racchiude comunque al suo interno diversi elementi astratti e caotici. Questo personaggio è una figura molto importante nella mitologia greca e lo è ancora di più in questo capitolo, dato che è legato direttamente alla trama del gioco.

Caronte | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Anche il traghettatore dell’aldilà ritorna in Hades 2, ma purtroppo al momento non è possibile vederlo in tutto il suo splendore. Caronte infatti non ha ancora un artwork definitivo e nel gioco è rappresentato con un semplice placeholder. Nonostante ciò questo personaggio ricopre comunque un ruolo molto importante in questo secondo capitolo e di sicuro presto avremo modo di osservare la sua vera forma.

Demetra | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Demetra è la dea delle stagioni e in Hades 2 vi fornirà il suo supporto più che volentieri. Questa divinità infatti ha perso sua figlia e suo nipote a causa di Crono e non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia. In battaglia i doni di Demetra saranno davvero utilissimi dato che sono in grado di aumentare sensibilmente i danni grazie a tempeste e cicloni.

Ade | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Ovviamente in un titolo chiamato Hades non poteva assolutamente mancare la figura di Ade. Purtroppo questo splendido dio non se la passa molto bene ed è stato imprigionato da Crono sul fondo dell’oltretomba. Nonostante la situazione precaria in cui si trova, Ade sarà comunque in grado di aiutare Melinoe offrendogli potenti doni e in più sarà addirittura un personaggio giocabile all’interno di un breve flashback.

Ermes | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Se amate la velocità di sicuro sarete felici di sapere che il messaggero degli dei è presente anche in questo secondo capitolo. Ermes è in grado di offrirvi dei doni davvero ottimi in grado di velocizzare sensibilmente sia i vostri movimenti che i vostri attacchi.

Ipno | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Ipno è l’incarnazione del sonno e uno dei pochi individui che hanno assistito in prima persona agli eventi intorno ai quali ruota la storia di Hades 2. Purtroppo però Ipno è bloccato in un sonno profondo e in questa fase dell’accesso anticipato non sembra esserci alcun modo per parlare con lui.

Poseidone | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Poseidone è il dio del mare e, proprio come nel primo capitolo, anche qui vi offrirà il suo supporto attraverso il potere delle onde. I doni di Poseidone infatti sono in grado di aggiungere un potente effetto respingente ai vostri attacchi che vi consentirà di sparpagliare facilmente le forze nemiche.

Skelly | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Incredibile ma vero, anche Skelly fa il suo ritorno in Hades 2 in una veste un po’ diversa. Questo misterioso non morto ha un grande fascino e anche in questo capitolo svolgerà il ruolo di sacco da box vivente per permettere a Melinoe di testare liberamente le sue mosse prima di ogni run.

Zagreus | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Per quanto fosse abbastanza scontato siamo rimasti comunque molto soddisfatti nel rivedere Zagreus in Hades 2. Purtroppo questo vecchio protagonista al momento si mostra solamente all’interno di un breve flashback, ma siamo sicuri che una volta che il gioco sarà completo avremo modo di interagire con lui in modo più diretto.

Zeus | Hades 2: tutti i personaggi del primo capitolo

Ultimo ma non ultimo, anche il possente Zeus è presente in Hades 2. Il dio dell’Olimpo è sempre splendente ma l’eterna lotta contro le forze di Crono ha lasciato il segno. Nonostante ciò però Zeus resta comunque molto potente ed è ancora in grado di aiutarvi grazie ai suoi doni legai ai fulmini.

Vecchi amici

Qui si conclude il nostro articolo sui personaggi già noti presenti in Hades 2. Ricordate però che al momento il titolo è ancora lontano dall’essere concluso e di sicuro con i prossimi aggiornamenti avremo la possibilità di rincontrare anche tanti altri vecchi amici.

Hades 2 è disponibile ora in accesso anticipato su Steam.