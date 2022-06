Summer Game Fest 2022: recap di tutti gli annunci

“Non-E3”, ma vale per quattro: ecco un recap veloce di tutti quanti gli annunci effettuati durante l’edizione 2022 del Summer Game Fest

Quell’unico emoji raffigurante un occhiolino con cui Geoff “The Game Awards” Keighley ha salutato l’annuncio della cancellazione dell’E3 2022 vale più di mille parole: potrà quest’edizione del Summer Game Fest reggere il confronto con la fiera losangelina al punto da richiedere un recap di tutti gli annunci? Fortunatamente lo showcase di stasera ha preso una strada un po’ diversa dall’irritante suddivisione del 2020. Con questo non vogliamo dire che non li vedremo sparpagliati per tutto il periodo estivo, ma per stasera i trailer non sono mancati. Il guanto di sfida all’E3 è stato lanciato: Keighley avrà voluto provocare a ragion veduta?

La prima, americanissima cannonata

Nel nostro recap del Summer Game Fest 2022, come avrete appreso dal riassunto dell’Indie World, andremo rigorosamente in ordine: il primo di tutti questi fragorosi annunci è stato quello del ritorno di Guile in Street Fighter 6. Geoff Keighley, dopo un disclaimer sui contenuti potenzialmente nocivi per i giovanissimi, dal palco di Los Angeles ci ha avvertiti circa le nostre aspettative: non vedremo proprio tutto oggi, ma si parlerà di ogni piattaforma e anche di giochi indie. Dopo un po’ di legnate tra Guile e Jamie, una pedata dall’alto tremenda e un promemoria per l’uscita del gioco nel 2023, Keighley loda il pettine del lottatore americano per poi passare oltre.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Aliens Dark Descent

Il nostro riassunto prosegue con un altro degli annunci del Summer Game Fest 2022: la seconda tappa del recap è un titolo che ha subito messo in chiaro che ci sarebbero state delle palle curve. Il logo di 20th Century Games ci conduce alla base di Tantalus, dove le atmosfere horror di questo sparatutto con visuale isometrica (a discapito delle inquadrature cinematografiche) ci concedono subito di fare due più due. Gli Xenomorfi sono tornati, e non sono qui per fare prigionieri… così come non ne ha fatti il traditore del gruppo, mentre conversa con le carcasse dei colleghi. Aliens Dark Descent è previsto per console e PC.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: The Callisto Protocol

Come ammetterà Keighley in seguito, stasera la fantascienza ha fatto da padrone. Striking Distance Studios e Krafton hanno confezionato quello che lo showman al timone dell’evento ha definito un trailer “un pizzico più sanguinoso”. The Callisto Protocol, in uscita il 2 dicembre, è stato messo a punto nel pieno della pandemia. Keighley si è congratulato con Glen Schofield per l’efficienza, e quest’ultimo si è compiaciuto delle mutilazioni assortite possibili grazie ad una delle armi nel gioco, The Grip. Non è mancato un video di gameplay vero e proprio, con un laboratorio abbandonato i cui ologrammi sprizzano DOOM 2016 da ogni poro.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Call of Duty Modern Warfare 2

E qui abbiamo uno dei reveal più succosi per un motivo: la conferma dei leak. Johanna Faries ha promesso che in Call of Duty Modern Warfare 2 sarebbe cambiato “tutto”, al di fuori di un ritorno di tutta la squadra a cui gli appassionati si sono affezionati per anni. Dal motoscafo alla piattaforma petrolifera, tutto combacia con il leak che abbiamo analizzato di recente. I soldati cercano di essere pronti a tutto, mentre noi non eravamo pronti all’atmosfera al cardiopalma dello scontro a fuoco sulla piattaforma. Pioggia realistica, oscillazioni che spostano i container, controlli missilistici: non manca nulla. A parte, forse, la data di uscita alla fine del trailer introdotto da un’esplosione nel gameplay. 28 ottobre: anche la open beta è confermata.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Flashback 2

Nessuno si sarebbe aspettato un ritorno del genere… e per “del genere” intendiamo letteralmente un genere. Si sa, i platformer cinematografici (a meno che non ci si chiami Oddworld) sono rivolti solo alla loro nicchia, ed è per questo che quando Geoff Keighley ha parlato di un ritorno di fiamma per un franchise nato su PC trent’anni fa ha suscitato non poca sorpresa. Il “ritorno di un franchise iconico”, per quanto si possa parlare poco di franchise vero e proprio, avverrà per mano di Microids e sarà una realtà il prossimo inverno. Sia il PC (tramite Steam) che tutte le console potranno ospitare il ritorno in grande stile di Flashback 2.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Witchfire

Torna a farsi vedere uno “sparatutto dark fantasy” capace di sposare due esperienze videoludiche visivamente molto diverse. Da un lato abbiamo delle atmosfere da soulslike che si riflettono anche nel design dei vari nemici a cui dovremo far fronte. Dall’altro, impugneremo tante armi da fuoco per rispedire i demoni da dove provengono. I portali magici da cui emergono i nemici da affrontare in Witchfire si apriranno per tutti i videogiocatori su PC “presto” per un early access, anche se in questo caso un piccolo esempio di “semi-esclusività” ci sarebbe. Si tratta infatti della versione per Epic Games Store.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Fort Solis

Fallen Leaf e Black Drakkar Games uniscono le forze per un prodotto indie che odora di tripla A. La stazione abbandonata di Fort Solis ospita infatti un cast di altissimo livello in fatto di doppiaggio e due illustri membri lo hanno confermato sul palco insieme a Geoff Keighley. Troy Baker e Roger Clark doppieranno due personaggi spesso in disaccordo tra loro. Baker ha commentato su quanto significativo il 2020 sia stato per lui (la pandemia è stata formativa per tutti noi) e per il gaming (il debutto della next-gen). Questo indie è davvero ambizioso: ci sono stati persino degli stunt in motion capture!

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Routine e… ehm, The Rock?

L’esclusiva per PC e Xbox annunciata ormai dieci anni fa ha pensato bene di fare un ritorno inaspettato per ricordarci che no, il progetto non è morto. Ma noi potremmo esserlo in Routine, che godrà del talento musicale di Mick “DOOM” Gordon. Il trailer è criptico, tra robot buggati in un deposito abbandonato e quello che sembrerebbe il classico logo di Sony Computer Entertainment dopo un grappino di troppo. E a proposito di drink, Dwayne “The Rock” Johnson ha fatto capolino per sponsorizzarne uno dalla sua “cafonissima” palestra, per poi parlare del suo ruolo come Fondazione (Fortnite) e Black Adam nell’eponimo film.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Outriders Worldslayer e Nintendo Switch

No, non stiamo parlando di una versione specifica del gioco per la console ibrida, bensì di un altro paragrafo “con doppietta” che ci siamo concessi. Un nuovo trailer per la stagione Worldslayer del looter shooter Outriders ci ricorda che il 10 giugno (ehi, è domani… anzi, oggi!) il mondo di gioco ci aspetta per qualche sparatoria in più. E altrettanto “sparata” è stata la rapida carrellata di titoli per Nintendo Switch, ricordandoci di Splatoon 3 in arrivo a settembre, Monster Hunter Rise: Sunbreak previsto entro fine mese, il DLC di Cuphead di cui parleremo più avanti, Capcom Fighting Collection e Xenoblade Chronicles 3. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al fenomenale Direct di febbraio.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Fall Guys

Un trailer degno degli spot per i titoli di King mostra uno scenario ipotetico in cui i nostri deliri hanno il sopravvento. Questa allucinazione collettiva dovrebbe essere la metafora con cui Fall Guys ci ricorda il passaggio alla combo tra free-to-play e multipiattaforma… o almeno così crediamo. Non abbiamo ben capito cosa porti la gente a trasformarsi nei fagiolini protagonisti del gioco, ma come sua tagline la prima stagione ha optato per un volutamente ambiguo “Free for all” (che significa sia “tutti contro tutti” sia “gratis per tutti”, ndr). Il 21 giugno, probabilmente, qualche server prenderà fuoco. Vedremo.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Stormgate

Ricercatrice fa rima con cicatrice. Quella che la protagonista di Stormgate porta fieramente sulle palpebre (ahia) non sembra però impedirle una scansione olografica coi controfiocchi nelle rovine in cui è ambientato il trailer. L’analisi di una reliquia causa, in quest’ordine, un’onda d’urto, la rigenerazione di uno scudo antico e la comparsa di un mostro. In qualche modo. La “missione compiuta” si conclude con il decollo a bordo di un mecha parlante. Ne sapremo di più con la beta prevista per il prossimo anno, ma Tim Morten (ex Blizzard) di Frost Giant Studios ci rassicura: ci sarà l’online e il co-op, mentre il free-to-play è stato cacciato via dagli eponimi portali. Bingo!

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Highwater

E con un titolo del genere, vien da chiedersi quanto sia alta l’acqua in un gioco chiamato così. Può bastare la sostituzione delle automobili con i gommoni come risposta? Questo ed altri interessanti quesiti post-apocalittici ci danno appuntamento per l’ultimogenito di Demagog Studio e Rogue. Il gioco, contraddistinto da un interessante stile artistico in cel-shading, ci porterà a conoscere i vari sopravvissuti, tra i depressi del bar Blind Bar e i negozianti del Third World Organic. Il titolo di strategia con elementi di gioco d’avventura (e/o viceversa), Highwater, è previsto per quest’anno.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Replaced e American Arcadia

Verrebbe da ironizzare sull’assenza di Replaced per il suo titolo, ma il contesto della guerra in Ucraina ce lo impedisce. Geoff Keighley, a nome di tutti noi, ha dimostrato la sua comprensione per un trailer che non ha potuto far parte dello show. Di show (Truman show, per essere precisi) si parla però in American Arcadia, dove l’utopia della città da sogno Arcadia nasconde una distopia mica da ridere. Tutti sono visibili dalle telecamere, eccetto un fuggitivo che le guardie non vedono l’ora di arrestare. Questa controparte soleggiata (ma non troppo) di Inside a cura di Out of the Blue e Raw Fury ci dà appuntamento “presto” su PC e console.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: quel gioco sull’isola con il jogger

Siccome lo stesso Geoff Keighley è stato allo scherzo, abbiamo pensato bene di portarlo avanti pure noi. Fermateci se l’avete già sentita: Keighley ha alluso ad un’isola paradisiaca dove basta un morso per mandare la vacanza a rotoli, e il trailer si apre con un jogger intento a fare una corsetta mentre tutto dietro di lui degenera nel caos più totale. E nessuno vuole entrare in contatto con una… capra? Il rimando parodistico al video di presentazione di Dead Island 2 è in realtà il pretesto con cui Coffee Stain ha annunciato, dal nulla, Goat Simulator 3. Il gioco uscirà questo autunno su Epic Games Store, console Sony e Microsoft.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Marvel Midnight Suns

Il sole di mezzanotte che ha corrotto metà dell’universo Marvel (che non chiameremo Terra-616 per non incoraggiare la numerazione erronea del Marvel Cinematic Universe) continua a fare il bello e il cattivo tempo. 2K e Firaxis hanno confezionato un trailer accompagnato da Master of Puppets dei Metallica. La scelta musicale è tematicamente azzeccata: chi può riuscire ad assoggettare sia Venom che Hulk? Fortunatamente, i buoni possono contare sullo Spider-Man di Peter Parker e su quello di Miguel O’Hara (Spider-Man 2099). La fedeltà di chi effettua il preordine d Marvel Midnight Suns verrà premiata con la skin Defender del Dottor Strange.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Cuphead

Sapevate che “The Delicious Last Course” è un acrostico ricavato da DLC, vero? I Moldenhauer di Studio MDHR non sono solo due fratelli: un’altra esponente della famiglia che ha dato i natali a Cuphead ha fatto capolino sul palco con Geoff Keighley. Maja Moldenhauer ha dunque mostrato uno spezzone di gameplay che vede Ms. Chalice alle prese con un nuovo boss, che da “yeti di neve” si trasforma in un fiocco di neve gigantesco. Per poi beccarsi in faccia la migliore imitazione di Chalice dello Shinryuken di Ken, perché in fondo, perché no? Questo DLC “corposo come un gioco a sé” sarà da noi il 30 del mese: per ribadirlo, sarà pur vero, stavolta. Domani Netflix mostrerà uno spezzone della seconda stagione dello show!

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Conferenze a seguire e Neon White

Premettiamo che ci siamo fermati alla conferenza d’apertura di Geoff Keighley. Alla stesura dell’articolo, infatti, sta andando in onda il Day of the Devs dedicato agli indie (aperto da Tim Schafer di Double Fine, ovviamente), per poi darci appuntamento con il delirio di quei matti di Devolver Digital. Nel frattempo, però, ricordate quel leak sul prossimo Nintendo Direct? A quanto pare, lo “sparatutto con le carte” in esclusiva per Switch e PC, Neon White, uscirà proprio il 16 giugno. Il trailer parla di single player paradisiaco e dei Neon, le anime perdute, ma la nostra domanda resta una: sarà vero che settimana prossima ci attende un Direct?

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Midnight Fight Express e Warframe

Da un “padre single polacco”, nasce l’ultimo progetto di Humble Games. In Midnight Fight Express ci troveremo al centro di azione pura al cardiopalma con visuale isometrica, a cui hanno partecipato talenti da altri progetti: il co-sceneggiatore di Destiny 2: The Witch Queen e lo stuntman di God Of War 2018. Oltre 40 brani originali di Noisecream ci danno appuntamento il 23 agosto su tutte le piattaforme. Naturalmente, anche Warframe vuole la sua parte: Megan Everett di Digital Extremes ci ha ricordato che il 16 giugno verrà rivelato al Tennocon (che premierà con cosmetici gratis chi lo segue su Twitch) il gameplay di The Duviri Paradox.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Honkai Starrail e Zenless Zone Zero

I ragazzi di MiHoYo (pardon, di Hoyoverse) ne hanno fatta di strada, da quando Genshin Impact ha fatto incetta di titoloni per la sua “taroccatura” di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ora abbiamo due titoli intenti a modernizzare la già affermata estetica orientale, con quello che possiamo presumere trattarsi dello stesso motore grafico. Parlando di Honkai Starrail, Geoff Keighley lo ha definito “un GDR spaziale: tanto spazio oggi!”, mentre un montaggio rapido di gameplay hack ‘n’ slash e di personaggi ha passato la staffetta a Zenless Zone Zero, che “frulla” l’estetica di Jet Set Radio, The World Ends With You, Persona 5 e Splatoon 3. Gameplay simile, stessa data di uscita: “prossimamente”.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Teenage Mutants Ninja Turtles Shredder’s Revenge

E consentiteci pure un “embé”, se abbiamo predetto correttamente che la presenza di Dotemu tra i partner della serata avrebbe portato con sé un annuncio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge. Un segreto che il team di sviluppo ha custodito “gelosamente” è la presenza dell’amata parodia dell’antieroe fumettistico anni ’90, Casey Jones, nel roster di personaggi giocabili. Le quattro tartarughe saranno dunque in buona compagnia, dopo April O’Neil e Splinter: il numero sale dunque a sette, sei dei quali saranno giocabili in simultanea con una modalità a sei giocatori. Un po’ meno gelosamente, come ricorderete dal nostro articolo di oggi, è stata custodita la data di uscita: 16 giugno!

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Super People e Humankind

Con un’ignoranza capace di far impallidire i Guardiani della Galassia, lo sparatutto Super People ci presenta i supertizi intenti a dar vita a supersparatorie. Ci si spara e si imbratta i muri, ma con stile. Praticamente, siamo a un accumulo di materiale di distanza da Fortnite. Con la differenza che ogni personaggio ha abilità uniche, come scopriremo nella Final Beta del battle royale prevista il 17 agosto. Non saranno altrettanto “super”, ma le sei civiltà sudamericane di Humankind (ripartite per era di appartenenza) hanno una caratteristica quasi ironica visti i secoli che le separano: sono tutte disponibili ora.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: One Piece Odyssey

Eichiiro Oda, autore di un viaggio in mare che ha ormai raggiunto il quarto di secolo, ha dichiarato: “Amo fare il mangaka, perché non è un vero lavoro”. Per essere un pigrone, però, sa come tenersi impegnato: ha pure lavorato alla sceneggiatura dell’ultima ambiziosa trasposizione videoludica del suo magnum opus, One Piece Odyssey. Il trailer di stasera, dopo aver dedicato un eyecatch ad ogni membro della ciurma di Cappello di Paglia (okay, puristi, “Mugiwara”), ci ha promesso un’odissea oltre ogni nostra immaginazione. Per stupirci, ci ha stupito: non ricordavamo che proprio ILCA fosse coinvolta nel progetto. 2022.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Soul Hackers 2 e conseguente delirio

Le montagne russe dell’evento si sono concesse un po’ di discesa in picchiata più o meno intorno alla presentazione di Soul Hackers 2, ultimo progetto di casa Atlus. In rapida successione, infatti, si sono alternati gli sconti dell’Epic Games Store (il folle Maneater è gratis!), il televisore ottimizzato Samsung Gaming Hub e, infine, un trailer a sua volta veloce. Non abbiamo avuto molto tempo per fare l’elenco dei vari giochi presenti nell’inatteso (ma benvenuto) Capcom Arcade Stadium 2, ma di certo la presenza di Pocket Fighter non può far male. Sul serio, sono già due punti in più in fase di recensione.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Metal Hellsinger

Non sparate al messaggero: chi vi scrive ha una conoscenza marginale del metal e dei suoi mille sottogeneri. Questo non ci ha impedito di apprezzare quanto abbiamo avuto modo di vedere in merito a Metal Hellsinger, che prende il matrimonio tra sparatutto e metal di DOOM e ci mostra cosa avviene durante la prima notte di nozze. Il team di The Outsiders ce l’ha fatta: ora sappiamo che aspetto (e che gameplay) può avere un ibrido tra sparatutto e rhythm game. Il risultato finale non poteva che coinvolgere tanti, ma tanti talenti da diverse band metal. “Suonatele” ai demoni già da ora nella demo, disponibile su Xbox, PlayStation e PC.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: The Quarry

Ted Raimi e la sua amabile faccia da schiaffi sono l’introduzione perfetta al trailer di The Quarry, titolo horror che (nella… vena tipica del fratello di Ted) mescola amorevolmente umorismo e horror puro. Il trailer dell’ultimogenito di Supermassive Games ci ricorda che “c’è una bestia in tutti noi”, e sta raschiando per uscire. Domani (cioè tra qualche ora, avendo noi sforato la mezzanotte) questo nuovo progetto da parte del team di sviluppo sarà finalmente disponibile: in mezzo a tante, ma tante “World Premiere”, a tratti è quasi rassicurante vedere un trailer di lancio. Quasi: con l’orrore, non ci si può mai rassicurare più di tanto.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Nightingale e Saints Row

Le novità su Nightingale non saranno tantissime, ma chi attendeva di vedere un altro po’ del gioco non sarà deluso. La visuale in prima persona di quest’avventura generata proceduralmente a cura di Reflection Games ci vedrà mettere mano spesso alle carte, con cui attivare portali ed invitare nel nostro mondo ospiti… indesiderati. E indesiderabili, ovviamente. In quanto al reboot di Saints Row, c’è una demo disponibile ora su Epic Games Store, console Sony e Xbox. La potete trovare alla voce Boss Factory: come lascia intuire il nome, potrete personalizzare il vostro avatar a livelli inverosimili.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Warhammer 40000 Dark Tide

“Nel cupo futuro, c’è solo guerra”, recita lo slogan del noto gioco da tavolo. E proprio come nella sua ispirazione, la trasposizione videoludica Warhammer 40000 Dark Tide promette terrificanti orde di nemici e azione intensa a quattro giocatori in co-op. Di terrificante, a parte il grugno, i nemici hanno anche il loro numero più che generoso. Il futuro è deprimente da vivere, ma divertente da giocare e, soprattutto, non troppo gravoso da attendere. L’uscita è infatti prevista per il 13 settembre, ma per quanto riguarda le console sono solo gli appassionati Xbox ad avere di che festeggiare, data l’esclusività.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Layers of Fears

Bloober Team è al lavoro su un nuovo titolo che farà dell’Unreal Engine 5 l’utilizzo per cui è stato concepito: farci cambiare la biancheria intima. La mela non cade mai lontana dall’albero, e quello burtoniano del team di sviluppo non può che aver sfruttato la tecnologia next-gen per invitarci a “prepararci a una nuova esperienza horror psichedelica”. Layers of Fears è il devastante risultato di questa premessa, che per quanto riguarda il mondo delle console nello specifico è molto esigente. Non aspettatevi, insomma, di poter mettere alla prova le velleità artistiche di Bloober Team senza una PS5 o una Xbox Series X/S.

Recap di tutti gli annunci del Summer Game Fest 2022: Gotham Knights

Fleur Marty, per conto di WB Games Montreal, ci offre un nuovo look esclusivo a questo titolo che si pone la domanda: quando (e se) Batman viene a mancare, chi si prende cura del peggior buco dell’universo DC? La risposta ce la forniscono Robin, Batgirl, Red Hood e il protagonista del nuovo trailer di Gotham Knights, Nightwing. L’ex spalla del Crociato Incappucciato, nata e vissuta in quel di Gotham City, giura di proteggerla al posto della buonanima di Bruce Wayne. Potremo “premere F per mostrare rispetto” alla tomba di Batman anche noi quando il gioco uscirà il 25 ottobre.

L’ultima (bomba) fra noi

Il Summer Game Fest 2022 non poteva che concludersi con una bomba, e l’ultimo di tutti questi annunci che hanno sfilato sulla passerella del nostro recap è The Last of Us, inteso come IP. Neil Druckmann di Naughty Dog, sebbene “non ancora pronto” a svelare l’espansione multiplayer del secondo gioco che ormai ha preso vita propria, si è sbottonato mostrando in un’immagine una città in fiamme, definendo il gioco “ambizioso come quelli in single player”. Domani (tecnicamente oggi) terminano le riprese dell’adattamento HBO (di cui Druckmann ha diretto un episodio), in cui i doppiatori del gioco Troy Baker (Joel) ed Ashley Johnson (Ellie) avranno un ruolo “ben oltre l’occhiolino alla telecamera”. Infine, la conferma ufficiale: il remake The Last Of Us Part 1 porterà la visione originale del primo gioco su PS5 e PC, ricreato completamente da zero (ma mantenendo i dialoghi).

