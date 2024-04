LOGITECH G presenta la nuova PRO X 60 con tecnologia KEYCONTROL

LOGITECH G ha presentato la sua nuova tastiera da gioco PRO X 60 con tecnologia KEYCONTROL. Una tastiera compatta e progettata per vincere

Oggi, Logitech G, il marchio gaming di Logitech, annuncia il lancio della tastiera da gaming Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED. Una tastiera compatta e professionale progettata per soddisfare le esigenze sempre più specifiche dei giocatori professionisti di oggi. I professionisti dell’esport richiedono l’equipaggiamento migliore possibile per migliorare le loro prestazioni.

Il layout al 60% è diventato sempre più popolare tra i professionisti perché consente maggiore spazio per i movimenti rapidi del mouse, essenziali nelle competizioni FPS di alto livello. Una tastiera al 60% è più facile da posizionare per ottenere il massimo delle prestazioni, si adatta a qualsiasi configurazione e è anche più trasportabile.

Dettagli sulla nuova tastiera gaming LOGITECH G PRO X 60

Anche se le tastiere di dimensioni ridotte sono fantastiche per il gaming competitivo, possono mancare di alcuni tasti essenziali per alcuni giocatori professionisti. Per risolvere questa sfida, la PRO X 60 introduce una nuova tecnologia innovativa chiamata KEYCONTROL, che offre agli utenti possibilità di personalizzazione ben superiori rispetto a una tastiera standard.

La PRO X 60 è ideale per chi cerca una tastiera flessibile che si adatti a qualsiasi ambiente. È anche molto comoda da portare in viaggio. La adoro,

ha dichiarato Michaela ‘mimi’ Lintrup di G2 Esports, giocatrice di Valorant.

Basti pensare che abbiamo anni di esperienza nella progettazione di tastiere e switch per i professionisti,

ha dichiarato Brent Barry, responsabile Esports e della serie PRO di Logitech G.

Grazie alla nostra stretta collaborazione con i giocatori professionisti, abbiamo raccolto preziose informazioni che hanno guidato la creazione della PRO X 60 e hanno evidenziato l’importanza di KEYCONTROL. Questa nuova funzionalità offre tutto ciò di cui un professionista ha bisogno: un layout compatto e portatile, insieme a tecnologie avanzate progettate per fornire l’equipaggiamento con le prestazioni necessarie per vincere.

Nuova tecnologia KEYCONTROL

KEYCONTROL è stato sviluppato per espandere le capacità della tastiera oltre quelle di una tastiera di dimensioni standard. Questo strumento, facilmente utilizzabile tramite GHUB, offre ai giocatori un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Consentendo loro di assegnare fino a 15 funzioni a ciascun tasto e di adattare la tastiera al proprio stile di gioco unico. In combinazione con G-SHIFT, una funzione avanzata che i giocatori possono assegnare a quasi tutti i tasti, si può accedere rapidamente a un nuovo livello di comandi. Garantendo un accesso istantaneo a tasti critici direttamente sotto i tasti WASD o qualsiasi altro tasto programmabile sulla tastiera. Questo assicura che i tasti cruciali siano facilmente accessibili, consentendo ai giocatori di reagire rapidamente e ottenere la vittoria.

Apprezzo molto la tastiera PRO originale, ma con l’evoluzione del mio gioco, desideravo una soluzione più compatta che mi permettesse di avere più spazio sulla scrivania per il mouse, senza rinunciare alle funzionalità dei tasti,

ha dichiarato Emma “Emy” Choe di FlyQuest RED, giocatrice di CounterStrike 2.

Ora che ho la PRO X 60 con KeyControl, ho più spazio per muovermi e posso personalizzare il mio layout senza sacrificare alcun tasto. Non vedo l’ora di utilizzarla durante una competizione.

Tastiera gaming LOGITECH G PRO X 60: le novità

La PRO X 60 è dotata anche delle prestazioni e dell’affidabilità della tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G. Progettata per offrire una connessione veloce e stabile, essenziale durante le sessioni di gioco competitive. La tecnologia wireless LIGHTSPEED è stata testata e garantita per funzionare senza problemi anche in ambienti con interferenze di radiofrequenza, comuni durante gli eventi di esport.

La tastiera PRO X 60 è disponibile con gli switch GX Optical in configurazioni tactile e linear, offrendo un’attuazione più veloce rispetto agli switch meccanici standard. Gli switch GX Optical utilizzano la luce per l’attivazione, eliminando il debounce necessario negli switch meccanici e garantendo una risposta istantanea ai comandi. Altre caratteristiche della tastiera PRO X 60 includono keycaps Dual-shot PBT, illuminazione LIGHTSYNC RGB, switch per la modalità Game, roller volume e controlli multimediali, connettività Bluetooth e adattatore LIGHSTPEED 2:1. La tastiera è disponibile nei colori Nero, Bianco e Rosa, al prezzo consigliato di 199,00 € su LogitechG.com.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova tastiera da gaming LOGITECH G PRO X 60? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).