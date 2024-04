Canon: annunciato il lancio del nuovo obiettivo broadcast CJ27ex7.3B IASE T

Canon ha recentemente annunciato il lancio dell’innovativo obiettivo broadcast CJ27ex7.3B IASE T, progettato per videocamere broadcast 4K

Questo obiettivo introduce una serie di caratteristiche rivoluzionarie, incluso un nuovo drive unit digitale di progettazione avanzata. Questo promette di ridefinire gli standard del settore. Il CJ27ex7.3B IASE T offre la capacità di catturare immagini di alta qualità in 4K HDR, consentendo agli utenti di spaziare dal grandangolo al tele. Con un’escursione focale che va da 7,3 mm a 197 mm, e un extender 2.0x integrato, questo obiettivo offre la più ampia gamma di zoom disponibile sul mercato nella sua categoria.

Dettagli sul nuovo obiettivo Canon broadcast CJ27ex7.3B IASE T

Questo nuovo modello amplia la serie UHDxs di Canon, fornendo agli utenti una soluzione versatile per una varietà di ambienti di ripresa, tra cui broadcast live, news e produzioni in studio. La sua compatibilità con videocamere broadcast 4K dotate di sensori da 2/3 di pollice lo rende una scelta ideale per professionisti che cercano flessibilità e prestazioni di alto livello.

CJ27ex7.3B IASE T è caratterizzato dalla più ampia escursione focale attualmente disponibile sul mercato nella sua categoria. Questo obiettivo offre un notevole zoom ottico 27x che va da un grandangolo da 7,3 mm a un teleobiettivo da 197 mm. Fornendo agli utenti una versatilità senza precedenti per catturare la ripresa desiderata in qualsiasi situazione. Inoltre, l’obiettivo è dotato di un extender 2.0x integrato, che raddoppia l’estensione massima a 394 mm. Garantendo così prestazioni ottiche ottimali in ogni contesto di ripresa, dai primi piani agli ampi panorami. Grazie al suo design ottico innovativo, che include un sistema di messa a fuoco flottante e zoom multi-gruppo, l’obiettivo assicura prestazioni 4K HDR di alta qualità su tutta l’inquadratura, con immagini accurate e nitide dei soggetti.

Il CJ27ex7.3B IASE T è alimentato dal nuovo drive unit e-Xs V, che offre operatività e funzionalità di livello superiore. Con connettori a 20 pin, una porta USB-C e un encoder a 16 bit; l’unità è in grado di gestire una varietà di scenari di ripresa, dalla virtual production alle trasmissioni sul campo. Garantendo una maggiore precisione operativa, zoom ad alta velocità e reattività del diaframma. Inoltre, l’obiettivo è progettato per essere leggero e compatto, con un peso di circa 2,10 kg, per massimizzare il comfort dell’utente e garantire un’eccellente maneggevolezza in molteplici scenari broadcast.

Dichiarazioni

David Metalli, Product Business Developer Imaging – Video di Canon Italia, ha commentato

CJ27ex7.3B IASE T ridefinisce ciò che i professionisti possono aspettarsi dalle apparecchiature broadcast, offrendo prestazioni ottiche impareggiabili e funzioni avanzate. Questo obiettivo rappresenta la massima espressione del nostro impegno per l’innovazione e continueremo a sviluppare nuove generazioni di obiettivi broadcast. Così da poter supportare i nostri utenti nella creazione di immagini eccezionali, sia in studio che all’aperto.

