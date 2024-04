Come sbloccare il blocco di attivazione su iPhone

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, come poter sbloccare il vostro iPhone se presenta la schermata Blocco di attivazione

È ancora possibile sbloccare il tuo iPhone se visualizza la schermata Blocco di attivazione e ti chiede di inserire il passcode e l’ID Apple. Se non sei il proprietario originale, puoi sbloccare il Blocco di attivazione contattando il precedente venditore. Questo articolo è rivolto a coloro che sono i proprietari originali dell’iPhone e che hanno difficoltà a ricordare il proprio ID Apple. Questo post fornisce una guida passo passo sul processo.

Per sbloccare un iPhone bloccato con iCloud o rimuovere “iPhone bloccato al proprietario”, è necessario seguire alcuni passaggi. Strumenti di base possono ottenere risultati complessi. Per completare tutte le fasi, assicurati di seguirle fino alla fine.

Che cosa mi serve per sbloccare il mio iPhone?

Prima di iniziare qualsiasi procedura, come per qualsiasi altra attività, è necessario assicurarsi di avere gli strumenti e i materiali necessari. Quindi, cosa serve per sbloccare il Blocco di attivazione?

1. Computer/laptop

Proprio come inviare uno stuzzicadenti a combattere in una guerra, per recuperare correttamente il tuo iPhone, uno dei prerequisiti più basilari è un computer desktop o laptop funzionante.

2. Cavo USB

Un altro componente semplice ma fondamentale necessario per questa procedura è il cavo USB. Come accennato in precedenza, devi stabilire una connessione tra il tuo iPhone e il computer o laptop. Puoi utilizzare tranquillamente quello che usi per caricare il tuo iPhone, non è necessario acquistarne uno nuovo.

3. Tuneskit Activation Unlocker

Per completare lo sblocco del tuo iPhone, ti servirà TunesKit Activation Unlocker; senza di esso, potresti anche rinunciare al tuo iPhone. In questo caso, TunesKit Activation Unlocker è tanto importante quanto l’iPhone che desideri sbloccare, quindi presta molta attenzione alle istruzioni su come utilizzarlo.

4. Il tuo iPhone bloccato

Può sembrare ovvio, ma per sbloccare effettivamente il tuo iPhone, devi averlo a tua disposizione.

Che cos’è Tuneskit Activation Unlocker?

TunesKit Activation Unlocker è un software che, con pochi clic, può aiutarti a rimuovere il blocco di attivazione di iCloud. Che tu abbia acquistato un dispositivo iOS usato bloccato da iCloud o che tu abbia semplicemente dimenticato il tuo account e la password di Apple ID, TunesKit Activation Unlocker semplifica lo sblocco e la riattivazione del tuo dispositivo. Con l’eccezione degli iPhone, aggirare il Blocco di Attivazione sugli iPad può essere piuttosto semplice. È compatibile sia con Windows che con Mac. Per utilizzare TunesKit Activation Unlocker, puoi seguire la guida qui sotto.

Come utilizzare TunesKit Activation Unlocker?

Passo 1: Scarica e installa TunesKit Activation Unlocker sul computer/portatile.

Quando hai ottenuto tutti i materiali necessari, è il momento di configurare gli strumenti in una forma utile. Assicurati prima di tutto che il tuo computer o portatile sia acceso e connesso a Internet. Vai al sito web ufficiale di TunesKit Activation Unlocker per avviare il processo di sblocco. Clicca su “provalo gratuitamente” per avviare il download di TunesKit Activation Unlocker. Una volta scaricato il programma, avvia TunesKit Activation Unlocker sul tuo computer. Collega il tuo iPhone ad esso. Seleziona la funzione Rimuovi blocco di attivazione di iCloud e premi il pulsante Avvia.

Passo 2: Effettua il jailbreak del tuo iPhone

Successivamente, TunesKit Activation Unlocker ti indicherà di scaricare l’utilità di jailbreak del computer. Dopo aver scaricato il programma di jailbreak, puoi effettuare il jailbreak del tuo iPhone utilizzando le seguenti tecniche, basate su sistemi operativi differenti.

Passo 3: Rimuovi il blocco di attivazione di iCloud

Riavvia il computer e riapri TunesKit Activation Unlocker dopo aver effettuato il jailbreak del tuo iPhone. Successivamente, il blocco di attivazione del tuo iPhone verrà bypassato utilizzando TunesKit Activation Unlocker.

Domande frequenti riguardanti il bypass del blocco di attivazione dell’iPhone

Posso utilizzare un ripristino delle impostazioni di fabbrica dell’iPhone per aggirare il blocco di attivazione?

No. Il blocco di attivazione non può essere rimosso dal tuo iPhone ripristinandolo alle impostazioni di fabbrica. In generale, i ripristini delle impostazioni di fabbrica consentono semplicemente di rimuovere il blocco dello schermo del dispositivo iOS. Inoltre, i clienti hanno l’opzione di ripristinare il proprio iPhone alle impostazioni di fabbrica per venderlo o rimuovere tutti i dati e i contenuti. Se devi aggirare il blocco di attivazione del tuo iPhone, dovresti effettuare il jailbreak o inserire il codice di accesso corretto.

Dopo aver superato il blocco di attivazione dell’iPhone, perderò i miei dati?

Sì. Quando effettui il jailbreak del tuo iPhone, tutti i suoi dati verranno persi. Puoi creare un backup dei dati del tuo dispositivo in anticipo se non vuoi perdere nulla. Per eseguire il backup del tuo iPhone, puoi utilizzare iCloud o iTunes.

Conclusione

Il tuo iPhone bloccato su iCloud non può essere sbloccato senza una laurea universitaria in informatica o alcune conoscenze specifiche. È necessaria solo la capacità di seguire i protocolli e le direttive specificate. In generale, TunesKit Activation Unlocker è il tuo unico mezzo per aggirare il blocco di attivazione dell’iPhone se non conosci l’ID Apple e il codice di accesso precisi per il Blocco di Attivazione di iCloud. Lascia cortesemente un commento qui sotto se hai altre domande. Ci vogliono solo pochi secondi per accedere e reimpostare il tuo iPhone bloccato su iCloud se hai installato TunesKit Activation Unlocker sul tuo PC.