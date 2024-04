iPhone 15: offerta Euronics economica sul miglior smartphone

Nel caso in cui stiate cercando il miglior smartphone in giro sul mercato, ma allo stesso tempo non volete spendere troppi soldi, allora ascoltate bene. Su Euronics trovate in offerta l’iPhone 15 giallo da 128 GB a un prezzo ridotto e più accessibile a tutti!

Volete il meglio del meglio, ma allo stesso tempo volete risparmiare soldi senza ricorrere a spese troppo grandi? Magari il prezzo dell’iPhone 15 Pro Max in offerta su Euronics è ancora troppo grande? Non preoccupatevi, Euronics ha pensato anche a questo. Il sito ha messo in offerta la versione base dell’ultimo modello di casa Apple, per andare incontro a tutte quelle persone che non possono permettersi una spesa per un nuovo smartphone sopra i mille euro e quindi preferiscono contenere le spese con un modello con delle funzioni un po’ più ridotte. Se vi trovate in questa situazione, allora potete cogliere l’offerta Euronics sull’iPhone 15 giallo da 128 GB ad un prezzo molto più accessibile, parliamo infatti di soli 829 euro invece di 979 euro, per un risparmio di 150 euro.

Per accedere all’offerta su questo smartphone dovete semplicemente cliccare qui.

iPhone 15: l’offerta Euronics più economica

A differenza delle versioni più avanzate come il Pro Max, questo iPhone 15 base è ricoperto di un guscio in alluminio e un vetro molto resistente. Il chip è A16, di un grado più basso, ma promette comunque delle altissime prestazioni e potrete usarlo per un periodo di tempo prolungato grazie alla sua batteria, che raggiunge le 20 ore di riproduzione video. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo smartphone ha una fotocamera frontale da 48 MP, ideale per scattare delle foto dettagliate. Ovviamente la cosa migliore di questo iPhone 15 è che può salvarvi la vita. Nel caso in cui vi troviate in pericolo e non c’è segnale per chiamare i soccorsi, lo smartphone si connette ai pannelli satellitari per poter mandare un messaggio SOS per permettere alle forze dell’ordine di raggiungervi e mettervi in salvo.

Quindi, per risparmiare un bel po’ di soldi e avere ugualmente uno smartphone di ultima generazione a portata di mano, questa è l’occasione migliore per averlo! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre imperdibili offerte come questa e tanto altro!