PlayStation si avvicina ancora al mondo del PC: ecco l’Overlay

Sony PlayStation ha recentemente svelato la nuova funzione di Overlay che i suoi giochi su PC avranno a partire da Ghost of Tsushima: cos’è e come funziona? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato

Che Sony stia cercando di fare timidi passi verso il mondo del PC con le sue esclusive è indubbio. Ormai da molti anni, a distanze di tempo sempre minori rispetto all’uscita su home console, quasi tutti i giochi PlayStation arrivano anche su PC. The Last of Us Parte I, Horizon Forbidden West e, a maggio, anche l’acclamatissimo Ghost of Tsushima. Tutti titoli single-player di grande spessore che sono passati dall’essere “esclusive” nel vero senso del termine, al voler approcciare un pubblico più ampio e appassionato di tecnicismi: quello del PC. E proprio oggi Sony ha svelato una nuova funzione che farà gola a tutti i giocatori: l’Overlay.

Cos’è e come funziona il PlayStation Overlay?

La nuova interfaccia porterà su PC più elementi di PlayStation e verrà implementata a partire da Ghost of Tsushima il 16 maggio. La funzione di Overlay consentirà di visualizzare la lista degli amici, i trofei, le impostazioni e il vostro profilo PlayStation Network sul vostro PC. Per aprirla, vi basterà premere la scorciatoia Maiusc + F1 sulla tastiera o accedere direttamente tramite il menu di gioco. L’Overlay di PlayStation è completamente facoltativo per l’esperienza dei giochi, sia in modalità single player sia online.

Prendendo ad esempio Ghost of Tsushima, potrete guadagnare trofei giocando al titolo esattamente come se lo steste facendo su PlayStation 5. Le due versioni condividono la stessa lista trofei e, contemporaneamente, potrete anche sbloccare gli obiettivi di Steam o Epic Games Store, perché sono anch’essi supportati dalla versione PC. Diamo per scontato che questa funzione sarà implementata anche per i successivi porting PC delle esclusive PlayStation, ma ancora non è chiaro se quelle precedentemente uscite la aggiungeranno retroattivamente.

Che cosa ne pensate del PlayStation Overlay? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!