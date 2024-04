Aqiila sbarca in Italia: il nuovo marchio nato dalla collaborazione tra Cebon Group svedese e Brands Group olandese arriva nel nostro paese con due soluzioni per il campeggio, il fai da te, l’escursionismo e altro ancora

Aqiila si propone come punto di riferimento per chi cerca una fonte di energia portatile, ama la vita all’aria aperta o ha bisogno di alimentare dispositivi quando l’elettricità non è disponibile. Con una forte attenzione alla qualità, un’esperienza quarantennale nel settore dell’energia e un impegno per l’ambiente, Aqiila offre una gamma completa di prodotti basati su principi semplici ed efficaci come l’energia portatile e multifunzione.

Aqiila atterra in Italia: il nuovo brand per l’energia portatile e sostenibile

Il design accattivante e funzionale dei dispositivi assicura la libertà di avere sempre abbastanza energia per le attività quotidiane, mentre la possibilità di ricarica solare li rende adatti a qualsiasi luogo, anche lontano dalle reti elettriche.

Francesca Callegari, Go To Market Manager GPBM Nordic per l’Italia e la Finlandia afferma: “La gamma Aqiila è progettata con particolare attenzione alla sicurezza e si adatta ad una molteplicità di usi e a quelle necessità che non si è mai pensato di avere. I dispositivi Aqiila sono il compagno perfetto per il fai da te, oppure per gli appassionati di caravaning, campeggio, glamping, ma anche per uso più professionale come per organizzatori di eventi, fotografi e videomaker.”

Massima libertà e disponibilità di energia, sia per gli amanti della vita all’aria aperta che per coloro che necessitano di un supporto elettrico in luoghi ameni o durante interruzioni di corrente. Ogni giorno scopriamo nuove necessità e utilizzi che non avremmo mai immaginato! Per questo motivo, ciò che caratterizza la gamma Aqiila è la sua multifunzionalità.

Ad esempio, la cassa bluetooth non è solo una sorgente acustica, ma anche luminosa e fornisce una riserva di energia. Questo approccio ci consente di razionalizzare gli spazi e integrare diverse funzionalità in pochi oggetti. Con questa filosofia, Aqiila vuole offrire maggiore libertà d’uso e libertà nel gestire l’energia. Ecco perché la nostra mascotte è un uccellino, che simboleggia questa attitudine”, conclude Callegari.

I primi due prodotti presentati sono le powerstation e i pannelli solari. Powerbird è una powerstation con batteria LiFePO4 disponibile in tre versioni: 300, 1000 e 1500 W, in grado di erogare rispettivamente 294, 768 e 1568 Wh con oltre 4000 cicli di ricarica. È dotata di uscite multiple USB-A, C DC di potenza variabile e presa tradizionale AC 230. Il display LCD consente di monitorare la potenza rimanente, la potenza istantanea assorbita e la temperatura dell’ambiente. Grazie alla connessione Bluetooth è possibile gestirla da remoto tramite un’applicazione, monitorando la performance di ricarica e consumo dell’energia.

Sunbird è il pannello solare pieghevole, affidabile e robusto, disponibile in due versioni: 100 e 200W. Sunbird P100 è adatto alla ricarica diretta di smartphone e dispositivi attraverso due uscite USB-A e C, oltre a poter caricare powerstation di altri brand grazie al cablaggio con diverse tipologie di connessione.

Il portfolio prodotti di Aqiila è ampio, con Powerbird e Sunbird già disponibili per la vendita. Nuovi dispositivi arriveranno sul mercato a partire da giugno 2024, inclusi speaker wireless Bluetooth con luce multicolore e powerbank integrata, torce ultracompatte con regolazione dell’intensità luminosa e compressori portatili in due versioni, adatti al gonfiaggio di oggetti fino agli pneumatici, dotati di display LCD, torcia e powerbank integrati.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).