Fallout: la top 5 dei migliori giochi per chi ha amato la serie

Il meglio del meglio dal peggio della guerra nucleare: ecco quelli che secondo noi sono i cinque migliori giochi di Fallout per i nuovi fan

E così la guida di ieri non vi è bastata: anziché sapere quali titoli recuperare, avete già visto la serie di Fallout pubblicata da Amazon Prime Video e ora siete curiosi di conoscere i migliori giochi che il franchise abbia da offrire. Che dire? L’adattamento live action è venuto incontro a un livello di hype quasi inconcepibile, esponendo molte nuove leve agli orrori dell’universo post-nucleare di casa Bethesda. Certo, il plebiscito non è mai universale, ma quando mai gli amanti della saga sono andati d’accordo su quali siano i titoli più riusciti? A posteriori, non è esattamente senza alcun timore che andiamo a pubblicare la nostra top 5, ma finché siamo in ballo, balliamo… ci scusiamo con tutti, tranne forse che con i due o tre fan del flipper ufficiale. È un banalissimo flipper, gente.

5) Fallout 4 | I migliori giochi della saga per chi ha amato la serie Amazon

Parlavamo di giochi divisivi e difficilmente, catalogando i migliori, ce ne viene in mente uno più controverso (qualitativamente) di Fallout 4. Come abbiamo già detto, è forse il capitolo della saga più accessibile, oltre ad avere una grafica mostruosa (in senso buono) rispetto ai predecessori. Il gameplay da sparatutto lo rende più facile per i neofiti, ed è pur vero che proietta un’ombra enorme sia sulla serie TV che sui seguiti spirituali come Starfield. D’altro canto, a farne le spese sono le idee e le meccaniche da GdR che hanno fatto la fortuna dell’IP, tra un sistema di reputazione tra fazioni quasi ininfluente e una varietà di scelta castrata. Una modernizzazione della serie? Senza dubbio. Non per questo, però, una scelta povera di alternative migliori.

4) Fallout: A Post Nuclear Role-Playing Game | I migliori giochi della saga per chi ha amato la serie Amazon

Nella scorsa guida abbiamo definito il capostipite della serie un po’ datato per i neofiti, e da un gioco di ruolo per PC degli anni novanta non c’è molto altro da aspettarsi. Tuttavia, nel loro intento di dare un’alternativa più complessa ai vari GdR da tavolo del tempo, gli autori del primo Fallout si sono superati. Si combatte più o meno giocando a dadi, il che non rende certo il gioco un’esperienza per tutti. Le qualità del titolo, però, hanno superato la prova del tempo: creazione del personaggio, scelte, e una sperimentazione capace di far impallidire pure i sequel. Il tutto, poi, condito con quel retro-futurismo anni ‘50, contribuendo a creare un mondo in cui le scelte contano e che distilla tutto ciò che i fan già esistenti amano della saga.

3) Fallout 2: A Post Nuclear Role-Playing Game | I migliori giochi della saga per chi ha amato la serie Amazon

Se quanto abbiamo detto poco fa vi ha messo l’acquolina in bocca, aspettate di sentire cosa hanno combinato i ragazzacci di Interplay un anno dopo. Fallout 2 sembra più un’espansione ambiziosa che un sequel vero e proprio, il che non gli ha permesso di fare da planimetria per il futuro della saga. Cosa rimane, dunque? Semplicemente, la “retroesperienza” definitiva per quanto concerne l’IP. Il più grande dono fatto alla serie, per non dire al genere di appartenenza, è stato l’abbandono dei fardelli del predecessore. Un combat system perfezionato, una curva d’apprendimento migliore e, la totale assenza di quest a tempo limitato. A parte un primo atto letargico, la scelta di anteporre a una sola grande storia tante piccole avventure ha scolpito questa piccola grande perla nel cuore dei fan.

2) Fallout 3 | I migliori giochi della saga per chi ha amato la serie Amazon

Okay, okay, giù le torce e i forconi. All’uscita, Fallout 3 ha ricevuto ingenti critiche per aver sacrificato gli elementi da GdR in favore di quello che al tempo stava diventando lo stile Bethesda. Nello specifico, un gameplay in prima persona e un approccio nuovo all’ambientazione post-apocalittica. Nel mentre, le famose “scelte” sono venute meno, mentre a porre fine all’esplorazione è stato un finale decisamente brusco. Tuttavia, la “vecchiaia” è stata molto clemente col gioco, con incredibili DLC che hanno ammorbidito di parecchio l’opinione dei fan. Il risultato si traduce con un mondo incredibile, una colonna sonora indimenticabile e un gameplay accessibile ma non privo di meccaniche da GdR, senza contare le quest secondarie e, in generale, un equilibrio quasi perfetto tra vecchio e nuovo.

Le menzioni d’onore per Fallout | I migliori giochi della saga per chi ha amato la serie Amazon

Ebbene sì: come spesso avviene ultimamente, anche stavolta abbiamo a che vedere con una top che avrebbe in principio dovuto essere più lunga. Abbiamo snellito la classifica partendo da nove pretendenti alla corona, di cui due vantano nomi un pizzico confusionari. Li elencheremo, al fine di evitare ridondanza, menzionando solo il sottotitolo di ciascuno di essi. Tanto il nome della saga l’abbiamo ripetuto più che a sufficienza…

9) Brotherhood of Steel

8) 76 (qui sotto)

7) Shelter

6) Tactics: Brotherhood of Steel

1) Fallout: New Vegas

Dopo averne parlato così bene nello scorso articolo, non dovrebbe sorprendere nessuno se in cima ai migliori giochi della serie si è appollaiato Fallout: New Vegas. Lasciate fare, in tal senso, ad Obsidian Entertainment nel creare uno standard fuori di testa ed uscire dalla porta lasciandosi indietro ricordi su ricordi. Certo, abbiamo parlato di “veni, vedi, vici” ignorando qualche problema tecnico, ma il gioco distilla (e, al contrario del secondo capitolo, lo fa in chiave moderna) tutto ciò che rende speciale la saga. Le rovine del Nevada sono teatro di molte iconiche avventure, e la personalizzazione da GdR è presente senza alcun combat system antiquato a fare da zavorra. E, una volta tanto, le scelte contano. Quasi tanto quanto la nostra di piazzarlo in cima al podio, aggiungeremmo.

