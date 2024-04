Recensione TOZO Tonal Fits T21: i migliori auricolari a prezzo budget

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, se e quanto valga la pena acquistare le TOZO Tonal Fits T21, gli auricolari che sembrano saper coniugare perfettamente il prezzo budget e la qualità

TOZO è un’azienda che sa creare qualsiasi tipo di auricolare o cuffia voi stiate cercando, di qualsiasi fascia di prezzo e con qualsiasi caratteristica possa interessarvi. Dalle Openbuds, per passare alle HT2 e per finire alle Golden X1, l’azienda con sede a Seattle è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, grazie alla sua vasta gamma di prodotti che sconfina anche nel campo degli smartwatch e degli accessori di altro genere. Abbiamo avuto il piacere di provare le TOZO Tonal Fits T21, una coppia di auricolari “semi-in-ear” dal prezzo ultra budget che si sono subito presentate bene grazie al design minimal e al contempo accattivante: ve ne parliamo, in questa recensione dedicata.

Confezione e design | Recensione TOZO Tonal Fits T21

Le TOZO Tonal Fits T21 sono confezionate in un semplice packaging dalla scatola esterna bianca, che riprende ovviamente l’immagine del prodotto e che comprende, oltre alle cuffiette, un cavetto USB-C per la ricarica, la custodia e il manuale utente con garanzia allegata. TOZO ha sicuramente abituato gli utenti delle fasce più elevate di prezzo a confezioni più sfavillanti, ma considerando tutto non ce ne si può decisamente lamentare.

Gli auricolari, disponibili nel colore nero, si presentano con un design compatto, che li rende decisamente facili da indossare, e con comandi touch molto responsivi (sia per le chiamate sia per le interazioni con i media), ma senza alcun tipo di tasto fisico. A livello estetico TOZO ha voluto rispecchiare la stessa idea di praticità che troviamo nel design, creando cuffiette opache con il piccolo logo TOZO posto nella parte inferiore, quasi invisibile se non ci si fa caso. La stessa praticità costituisce anche la custodia di ricarica, veramente molto piccola e maneggevole e, soprattutto, trasportabile in tasca, nonché provvista di un piccolo schermo anteriore che riporta il livello di ricarica sia degli auricolari sia della custodia stessa.

Le TOZO Tonal Fits T21 sono completamente impermeabili sia all’acqua, sia al sudore, sia alla pioggia e potrete quindi utilizzarle in diverse condizioni e per diversificati tipi di sport.

Cancellazione del rumore e personalizzazione | Recensione TOZO Tonal Fits T21

Dotate di un driver dinamico da 14,2 mm, questi auricolari offrono un ottimo effetto surround e una buona immersione durante l’ascolto della musica, ma ad averci piacevolmente sorpresi, sempre considerando il prezzo budget a cui si vengono vendute le TOZO Tonal Fits T21, è la qualità della cancellazione del rumore. Le abbiamo utilizzate molto spesso in palestra, durante gli allenamenti, e grazie alla nuova tecnologia introdotta dall’azienda, che ha montato in questi auricolari il doppio microfono, i rumori di sottofondo si sono rivelati praticamente inesistenti.

L’unico problema che abbiamo riscontrato è l’altalenante qualità delle chiamate, che a volte erano di un volume decisamente troppo inferiore rispetto a quella dei precedenti media. Abbiamo infatti visto che, se accettavamo una chiamata mentre stavamo ascoltando la musica, inspiegabilmente la voce del chiamante era molto inferiore. Un problema risolvibile riavviando la telefonata, semplicemente, ma che non possiamo non sottolineare in sede di recensione.

Se scaricate l’app di TOZO, comunque, avrete a disposizione una vasta gamma di personalizzazione sia per quel che riguarda la gestione dei comandi touch ed eventuali aggiornamenti del firmware delle cuffiette, sia per le modalità di equalizzazione del suono. Buona anche la portata del segnale, anch’essa sperimentata in palestra, e praticamente immediato il ricollegamento nel caso di perdita dello stesso.

Autonomia e prezzo | Recensione TOZO Tonal Fits T21

Le TOZO Tonal Fits T21 montano una batteria da 500 mAh che può essere ricaricata sia tramite il cavetto disponibile nella confezione, sia con i caricatori wireless. Stando a quanto dichiarato da TOZO, gli auricolari dovrebbero avere un’autonomia complessiva di 44 ore sfruttando la base di ricarica, e ben 10 ore per ogni singola carica degli auricolari.

Dalle nostre prove dobbiamo ridimensionare un po’ queste aspettative, anche se siamo comunque rimasti piacevolmente sorpresi. I singoli auricolari sono rimasti accesi, attivi e funzionanti per poco meno di 9 ore, mentre con la base di ricarica siamo riusciti a tirare avanti fino a 40 ore complessive. Leggermente inferiore rispetto a quanto dichiarato dall’azienda, ma comunque piuttosto impressionante, considerando anche quanto è veloce la ricarica della base e degli auricolari stessi.

Lo abbiamo già detto infinite volte, ma è finalmente giunto il momento di dirvi quanto costano le TOZO Tonal Fits T21. Disponibili sia sullo store ufficiale di TOZO, sia su Amazon (nelle colorazioni blu, nero, rosso e verde), le TOZO Tonal Fits T21 sono attualmente listate a 36.99€. Ora capirete bene perché tutto quello che abbiamo detto finora acquista ancora più valore.

Conclusioni

Siamo dunque giunti alla fine di questa rapida recensione delle TOZO Tonal Fits T21. Questo prodotto non è decisamente adatto a chiunque cerchi una qualità eccelsa o un prodotto di fascia media alta, ma si confà particolarmente a tutti coloro che vogliono una soluzione economica da sfruttare molto durante gli allenamenti sportivi o sul lavoro. Con un ottimo il suono in chiamata, anche se a volte hanno qualche defaillance nel bilanciamento, e soprattutto per i file multimediali, le TOZO Tonal Fits T21 si presentano già da sole esattamente per quel che cercava l’azienda: eleganza e praticità, ad un prezzo budget e molto competitivo. Consigliatissime!