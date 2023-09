Recensione Acer ES Series 3: il monpattino secondo Acer

In questo articolo la recensione dell’Acer ES Series 3 un monopattino elettrico da scoprire e da poter vivere in sicurezza

Il monopattino elettrico Acer ES Series 3 è una soluzione moderna e pratica per gli spostamenti urbani.

Questo monopattino combina un design ispirato agli scooter tradizionali con caratteristiche innovative che lo rendono adatto a una vasta gamma di utenti.

Nella seguente recensione, esploreremo le caratteristiche di design e le prestazioni di questo monopattino elettrico, valutando la sua facilità d’uso e le specifiche dichiarate, per aiutarti a comprendere se rappresenta la scelta giusta per le tue esigenze di mobilità urbana.

Caratteristiche e Design | Recensione Acer ES Series 3

L’ è un monopattino elettrico che si ispira al design di uno scooter standard. La sua estetica è caratterizzata da una piattaforma piatta, un manubrio a forma di T e due ruote, conferendogli una presenza urbana e moderna. Tuttavia, il design di base, seppur semplice, ha spazio per piccole modifiche. Un esempio è l’aggiunta di una luce situata sulla parte superiore del manubrio, anche se questa sembra più adatta a scopi di identificazione che a illuminare la strada. Una posizione più bassa o una maggiore potenza sarebbero state più efficaci. D’altra parte, la parte posteriore dello scooter presenta un aspetto più convincente. I segnali gialli sotto la ruota posteriore fungono sia da indicatori di direzione che da luci di segnalazione durante la guida. Il manubrio offre un campanello e una leva per il freno posteriore, e va notato che questo modello utilizza freni a disco. Quando vengono attivati, una “luce di stop” appare sul parafango della ruota posteriore. Il design complessivo del monopattino Acer ES Series 3 è caratterizzato da strisce verdi e bianche, che aggiungono un tocco di stile.

Un aspetto importante da tenere presente è che il monopattino viene consegnato smontato. All’interno della scatola di cartone, troverete il monopattino con il manubrio separato, che richiede l’assemblaggio tramite viti (inclusi nella confezione, insieme alla chiave necessaria). L’assemblaggio consiste nell’installare il manubrio verticalmente e fissarlo con un lucchetto. Questo lucchetto sarà utilizzato in futuro per il montaggio e lo smontaggio giornaliero, eliminando la necessità di viti e chiavi. Il primo assemblaggio richiederà circa 10-15 minuti per sballare la scatola e stringere le viti, quindi l’idea di “prendere e partire immediatamente” non è praticabile in questo caso. Il kit di consegna include anche un manuale di istruzioni e un caricabatterie. La serratura centrale sul lato destro del manubrio è stretta ma salda, garantendo un’esperienza d’uso agevole.

Facilità d’Uso | Recensione Acer ES Series 3

La base del monopattino presenta un rivestimento in gomma morbida con numerose linee inclinate, offrendo un appoggio comodo per le gambe con una buona aderenza.

Questo rivestimento in gomma è presente anche sulle “maniglie” del manubrio, con parti appiattite sui bordi per il comfort delle mani durante la guida prolungata. Tra le altre caratteristiche comode, ci sono i poggiapiedi alla base, elementi arancioni riflettenti e un gancio centrale. Questo gancio tiene saldamente lo scooter quando è ripiegato ed è utile anche per appendere oggetti leggeri come borse od ombrelli.

La base in lega di alluminio ha un rivestimento in gomma e un gradino laterale, accanto al quale c’è una porta di ricarica con copertura in gomma, dichiarata come impermeabile al livello IPX4.

Riflettori arancioni sono posizionati vicino alla ruota anteriore, mentre sono presenti indicatori arancioni simili sulla parte posteriore. Questi indicatori possono fungere da frecce direzionali, con l’interruttore corrispondente sul manubrio a sinistra.

Insieme a questi elementi, troverete anche un campanello e una leva per il freno posteriore. La combinazione di queste caratteristiche rende il monopattino Acer ES Series 3 facile da usare e adatto sia ai principianti che agli utenti esperti.

Il più grande problema è che non provvisto di un sistema antifurto. Non esistono chiavi per azionarlo e chiunque potrebbe impadronirsene se lasciato incustodito. Inoltre non è possibile legarlo0 con una catena in quanto la ruota anteriore è sprovvista di raggi e quella posteriore ha i raggi coperti dal disco del freno.

Velocità e Durata della Batteria | Recensione Acer ES Series 3

Le specifiche dichiarate per l’Acer ES Series 3 includono un motore elettrico da 250 W, una velocità massima di 20-25 km/h, una tensione operativa di 36 V, una capacità della batteria di 7,5 A⋅h e un’autonomia massima di 20-25 km.

Nella pratica, l’esperienza di guida è molto positiva. Per avviare lo scooter, è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante sul pannello di controllo al centro del manubrio, e poi spingere leggermente con un piede mentre si preme il pulsante a destra per partire.

Il monopattino Acer ES Series 3 inizia a muoversi solo quando raggiunge una velocità di 3-5 km/h o più, il che è una caratteristica di sicurezza utile per prevenire partenze accidentali. È possibile gradualmente raggiungere la velocità massima di 20-25 km/h, a seconda di vari fattori come la corporatura e il peso del conducente, la direzione del vento e l’inclinazione del terreno.

La velocità è limitata in tre modalità di guida, la prima limitata a 6 km/h, la seconda a 10 km/h; il cambio avviene con un doppio clic sul pulsante di accensione/spegnimento.

In termini di autonomia, l’Acer ES Series 3 offre una buona copertura con una sola carica, permettendo di percorrere fino a 20-25 km, a seconda delle condizioni di guida e dell’uso del motore.

Queste prestazioni lo rendono adatto per gli spostamenti urbani e pendolari di breve distanza. Nel complesso, l’Acer ES Series 3 è un monopattino elettrico con un design funzionale, una facilità d’uso notevole e prestazioni solide che lo rendono una scelta interessante per chi cerca un mezzo di trasporto eco-friendly e pratico per gli spostamenti in città.

Conclusioni Finali

In conclusione, il monopattino elettrico Acer ES Series 3 si presenta come una soluzione pratica e versatile per gli spostamenti urbani. Il suo design ispirato agli scooter tradizionali, unito a caratteristiche innovative, offre una combinazione equilibrata di stile e funzionalità.

Il design, sebbene semplice, presenta elementi utili come luci di segnalazione posteriori, un comodo rivestimento in gomma e un sistema di piegatura facile da usare.

L’assemblaggio iniziale richiede un po’ di tempo, ma una volta completato, il monopattino è pronto per l’uso quotidiano.

La facilità d’uso è un punto di forza, con comode maniglie e una piattaforma ben progettata che offre una buona aderenza. La presenza di riflettori, indicatori direzionali e una buona autonomia lo rendono adatto sia per i principianti che per gli utenti esperti.

Per quanto riguarda le prestazioni, il motore da 250 W consente di raggiungere velocità fino a 20-25 km/h, rendendolo ideale per gli spostamenti urbani di breve e media distanza.

L’autonomia di 20-25 km lo rende adatto per pendolari e utenti che desiderano una soluzione di mobilità ecologica.

Chi dovrebbe considerare l’acquisto del monopattino elettrico Acer ES Series 3? Questo monopattino è una scelta eccellente per pendolari urbani, studenti, appassionati di mobilità sostenibile, principianti e utenti esperti.

In definitiva, l’Acer ES Series 3 è una soluzione di mobilità urbana completa che offre stile, facilità d’uso e prestazioni affidabili. Se cerchi un mezzo di trasporto pratico ed eco-friendly per gli spostamenti in città, questo monopattino elettrico potrebbe essere la scelta giusta per te.

Acer Monopattino Elettrico Serie ES 3, Monopattino elettrico adulto 20 km/h, Freno Elettrico Anteriore, Freno a Disco Posteriore, Motore 250 W, Luci Led Frontale/Postriore, Leggero 16 Kg, Nero ✅ DESIGN MODERNO: il monopattino elettrico ha un design ergonomico ed un corpo nero che sono caratterizzati dal passaggio dei cavi all'interno della camera d'aria e da un display a LED che mostra la velocità, il livello della batteria e altri dati