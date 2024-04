L’iPhone 15 Pro 128GB in offerta sul sito di Unieuro supera davvero ogni aspettativa. Apple ha sfidato se stessa con questo smartphone

Ogni anno, Apple presenta una nuova gamma di smartphone, sfidando se stessa con innovazioni e nuove funzionalità. L’iPhone 15 Pro 128GB non fa eccezione, rappresentando forse il più grande cambiamento rispetto ai modelli precedenti. Sparisce lo slider laterale, sostituito da un tasto azione come quello di Apple Watch Ultra. La porta Lightning viene finalmente sostituita con la USB-C, e la RAM raddoppia a 8GB. Il processore A17 Pro a 3 nanometri offre prestazioni eccellenti e una gestione efficiente dei consumi. Invece, la GPU integrata a 4 core con Ray Tracing apre le porte al gaming di alto livello su mobile. Il display Liquid Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia OLED e Always-On Display offre una qualità visiva eccellente, ulteriormente protetto dal Ceramic Shield. La batteria, pur leggermente più capiente rispetto al 14 Pro, garantisce un’autonomia di circa 5 ore e 40 minuti di screen-on time con un uso intenso. Per l’acquisto, sul sito di Unieuro è in offerta a soli 1.069,00 euro.

iPhone 15 Pro 128GB: fotocamere eccezionali ed esperienza utente ancora più fluida per l’offerta Unieuro

Il sistema di fotocamere di questo dispositivo Apple è stato ulteriormente migliorato, con un sensore principale da 48 megapixel, un obiettivo ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo anch’esso da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Le foto e i video sono incredibilmente dettagliati e realistici, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema operativo è iOS 17, che perfeziona le funzioni introdotte con iOS 16 e integra al meglio il nuovo tasto azione personalizzabile. È anche più veloce e fluido che mai, grazie al nuovo processore.

Insomma, l’iPhone 15 Pro 128GB rappresenta un salto generazionale importante per Apple. Tutto questo si deve al design rivoluzionario, alle prestazioni da urlo, al display eccellente, alle fotocamere eccezionali e un’esperienza utente davvero unica. Chi è alla ricerca del miglior iPhone sul mercato, questo modello è il non plus ultra degli smartphone.

