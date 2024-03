HONOR ha lanciato il MagicOS 8.0, la prima interfaccia IUI

Il marchio HONOR ha lanciato l’ultima versione del suo sistema operativo con AI integrata, il MagicOS 8.0, basato su Android 14

È una grande novità perché si tratta della prima interfaccia utente intent-based (IUI), cioè basata sulle intenzioni degli utenti. In altre parole, il MagicOS 8.0, tramite l’intelligenza artificiale, cerca di capire cosa vuoi fare ancor prima che tu dia un input. Grazie a questo sistema rivoluzionario, l’esperienza d’uso diventa più facile e intuitiva. Ma come funziona il sistema operativo IUI e da quali tecnologie è supportato? Vediamolo insieme!

MagicLM: una vera rivoluzione

Il MagicOS 8.0 utilizza un modello linguistico, il MagicLM, sviluppato da HONOR in collaborazione con Qualcomm. Il modello MagicLM può interpretare il linguaggio, le immagini, i gesti e perfino i movimenti oculari di chi usa lo smartphone. In base a questi movimenti, offre funzioni e servizi in modo proattivo. Tutto ciò rende l’interazione con il dispositivo più intuitiva e veloce. Il modello di linguaggio MagicLM funziona sul nuovo processore Snapdragon 8 Gen3, integrato da tutti i nuovi smartphone di HONOR, compreso il nuovissimo Magic 6 Pro.

Più privacy e sicurezza con MagicOS 8.0

La privacy degli utenti è da sempre una delle priorità della marca HONOR. Il brand lo aveva già dimostrato introducendo, per esempio, un chip speciale (Dual TEE) adibito alla conservazione dei dati sensibili. Per garantire ancora più sicurezza rispetto al passato, MagicOS 8.0 ha introdotto degli spazi protetti e privati destinati all’archiviazione di dati, immagini e file personali. Inoltre, è stata aggiunta una funzione per bloccare gli annunci e i pop-up invadenti. Tutto questo migliora ulteriormente l’esperienza complessiva dell’utente.

MagicPortal semplifica l’accesso ai servizi

Con il lancio di MagicOS 8.0, HONOR ha introdotto MagicPortal, un’innovativa funzione sempre basata sull’IUI, che suggerisce all’utente scorciatoie in linea con le sue intenzioni. Questa tecnologia permette di accedere rapidamente ai servizi e di passare da un’app all’altra o da un dispositivo all’altro con un semplice tocco. Si tratta senza dubbio di un ulteriore passo avanti per quanto riguarda l’interazione tra utente e dispositivo.

Esperienza d’uso personalizzata con l’ ecosistema LLM

I modelli di AI integrati nel sistema operativo funzionano da tramite tra l’utente e le AI basate su cloud. Questi aiutano gli utenti a cercare informazioni online o accedere a vari servizi. Per rendere questo ancora più “a misura d’utente”, HONOR, in collaborazione con diversi partner, ha lanciato il programma di Ecosistema LLM. Tramite l’ecosistema LLM, il sistema operativo MagicOS può accedere ai modelli di intelligenza artificiale verticali in cloud dei partner. L’interconnessione tra AI consente agli utenti di godere di un’esperienza d’uso personalizzata, semplice e più sicura.

Tecnologia MagicRing ancora più efficiente

MagicRing è una delle tecnologie principali del sistema operativo MagicOS. In parole povere, MagicRing è quel sistema che interconnette i vari dispositivi in possesso di un unico utente, creando un ecosistema digitale. Con il nuovo MagicOS 8.0 questa tecnologia è stata potenziata rispetto al passato. MagicRing ha un’efficienza energetica del 25% superiore rispetto a prima. Anche la velocità è stata migliorata del 500%. La connessione tra smartphone, tablet, smartwatch e altri dispositivi è, quindi, più veloce e fluida, ma non solo. Tramite MagicRing è possibile connettere anche dispositivi come stampanti, smartwatch e perfino automobili.

Conclusioni

HONOR si è presto conquistato la fama di brand rivoluzionario e al passo con il futuro e ogni volta ne dà prova. Le sue tecnologie che mettono al centro l’essere umano, sono diventate sempre più intelligenti, personalizzate e intuitive nel corso degli anni. Ma questa non è l’unica novità del brand. A breve, arriverà anche in Europa il nuovissimo top di gamma di HONOR, il Magic 6 Pro. È un dispositivo potente e all’avanguardia, che integra sia il sistema operativo MagicOS 8.0 sia il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Se vuoi entrare nel futuro, non perdere questa occasione. Vai sul sito ufficiale e scopri di più sull’HONOR Magic 6 Pro italia.