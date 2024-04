Car Design Awards 2024: ecco i vincitori!

L‘edizione del 2024 della Milano Design Week è ancora in corso, ma nel frattempo all’evento hanno già annunciato i vincitori del Car Design Awards 2024, ecco tutti i vincitori!

Che ci crediate o no, ma gli Oscar non sono solo per i film o per i videogiochi. Infatti, proprio all’evento della Milano Design Week, dove abbiamo anche avuto modo di vedere l’Alfa Romeo Junior esposta al pubblico per l’occasione, ci sono stati anche gli Oscar per le auto. A questo evento, specificamente chiamato il Car Design Awards edizione 2024 ci sono stati dei vincitori che si sono aggiudicati i premi per le loro categorie. A questo evento ci sono stati molti contendenti, in un ambiente che è molto competitivo. Ci sono molte aziende che producono auto dal design spettacolare e mozzafiato, degno da collezione, ma alla fine i giudici, dopo varie riflessioni, sono giunti alla loro conclusione e hanno aggiudicato i premi nelle varie categorie ai più degni.

BMW, Volvo e Kia vincitori al Car Design Awards 2024

Quindi, alla fine, la giuria dell’Oscar del design automobilistico ha assegnato il premio per la sezione Concept Cars al team di design della BMW, per il loro progetto chiamato Vision Neue Klasse. Questo design anticipa i canoni fondamentali che vedremo sulla nuova auto prodotta dalla casa automobilistica tedesca in arrivo per il 2025, anche se questa mantiene gli inconfondibili stili del marchio. Nella sezione Production Cars, invece, il premio se l’è aggiudicato il Centro Stile Volvo grazie al EX30, premiato per l’esterno ben riuscito e l’interno molto spazioso. Questo è un piccolo suv, molto semplice, ecologico e pratico, che richiama la freschezza scandinava. Il primo posto della sezione dell’evoluzione del linguaggio stilistico se lo aggiudica infine Kia, per l’approccio anticonformista della filosofia Opposite United che fornisce parametri estetici con canoni inediti e moderni.

Che ne pensate di questi vincitori? Si sono meritati la loro vittoria? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!